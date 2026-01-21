IBM® Consulting ayuda a Airbus a lograr plena autonomía mientras mantiene el programa A220.
Tras adquirir una participación mayoritaria en el programa de aviones A220, Airbus, uno de los principales fabricantes de aviones, operaba dentro de las limitaciones de la infraestructura de TI compartida del vendedor. No tener el control total del entorno de TI impedía a Airbus emprender la transformación digital y la transformación empresarial necesaria para cumplir sus objetivos estratégicos. Airbus tenía como objetivo lograr una autonomía total en 18 meses, desde julio de 2023 hasta enero de 2025, eliminando toda dependencia del vendedor, mientras continuaba su aceleración industrial.
Sin embargo, la integración de las aplicaciones y la infraestructura en el entorno de Airbus no estuvo exenta de desafíos.
La complejidad del panorama integrado suponía un obstáculo considerable, ya que comprometía numerosas aplicaciones heredadas. Los intentos anteriores de separarse de estos sistemas habían arrojado resultados subóptimos debido a las complejas integraciones ascendentes y descendentes entre sistemas y a la colaboración global con más de 300 proveedores.
Para ejecutar con éxito esta transición, Airbus necesitaba un socio robusto capaz de navegar por este complejo entorno de TI y facilitar una mudanza fluida a la nube en un entorno altamente regulado, en menos de 18 meses, para las más de 100 aplicaciones integradas. Estas aplicaciones integradas representaban la columna vertebral del pPrograma A220, incluyendo la gestión del ciclo de vida del producto (PLM), la planificación de recursos empresariales (ERP), los sistemas de ejecución de fabricación (MES) y los servicios al cliente.
Pasar a la nube y convertirse en una entidad autónoma era fundamental para mantener la ventaja competitiva de Airbus en el dinámico sector aeroespacial. El traslado a la nube no solo fue fundamental para mejorar el programa A220, sino que también sirvió de base para sus ambiciones más amplias de ampliar y transformar las operaciones del A220.
Airbus confió en IBM Consulting, cuyo equipo diseñó un enfoque de nube híbrida para migrar cargas de trabajo críticas a Google Cloud Platform (GCP). Este movimiento estratégico tenía como objetivo:
Las aplicaciones y los datos se trasladaron al inquilino de GCP de Airbus siguiendo los siguientes pasos:
IBM también ayudó a modernizar y transformar algunas aplicaciones críticas para alinearlas con los estándares del programa A220.
Los equipos de entrega de IBM Consulting utilizaron IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation creado con tecnología IBM watsonx para materiales de soporte de programas clave y flujos de trabajo internos, lo que aumentó la precisión y permitió tomar decisiones más rápidas y mejor informadas.
El ecosistema altamente integrado de aplicaciones y procesos, así como el gran volumen de datos involucrados, condujeron a una migración compleja. Al encontrar los proveedores y expertos adecuados para abordar la tarea, IBM consolidó de manera fluida múltiples soluciones para ofrecer una experiencia del cliente única. Estas soluciones incluían:
Las tecnologías de Red Hat fueron críticas para el éxito de este proyecto:
Con esta migración estratégica, IBM Consulting facilitó el viaje de transformación digital y empresarial del Airbus A220 al permitir que todas las aplicaciones del A220 estuvieran completamente separadas del vendedor en un nuevo entorno de nube. Proporcionó la escalabilidad necesaria para apoyar el objetivo estratégico de la aceleración de la producción de aeronaves. Con esta autonomía, A220 no depende de ninguna operación realizada por el vendedor.
En un rápido periodo de 18 meses, Airbus logró separarse del vendedor según lo previsto, aumentando la cadencia de producción de 6 a 10 aviones al mes.
La tecnología IBM Aspera aceleró la transferencia de más de mil millones de archivos y más de 2,5 petabytes de datos no estructurados en cuatro veces la velocidad de un enfoque tradicional de transferencia de archivos. Este proyecto de 18 meses proporcionó a Airbus un entorno de TI propiedad de Airbus y los posicionó para el crecimiento y el éxito futuros.
IBM Terraform desempeñó un papel fundamental en la automatización de la implementación de la mayoría de los componentes de infraestructura y servidores implementados en la plataforma en la nube, acelerando en más de 10 veces esos tiempos de implementación.
El enfoque de IBM permitió a Airbus mantener la integridad y eficiencia del programa A220, sin interrupciones operativas. A los pocos días de la transferencia, el programa A220 estaba funcionando en modo nominal. El entorno fue estable y el rendimiento operativo fue comparable o mejor que los niveles de rendimiento del año anterior, con un aumento del 15 % en el número de órdenes de trabajo de producción cerradas por día en la planta de Mirabel y un aumento del 20 % en la evolución de las versiones de ingeniería por día.
Las soluciones de colaboración entre proveedores de ingeniería también se migraron a regiones de nube de Europa y Asia. Anteriormente se instalaban on prem de los proveedores de Airbus. Con la nueva solución, Airbus ha acelerado significativamente el tiempo de incorporación de proveedores, reducido las inversiones requeridas de un millón de dólares a alrededor de 150 000 USD y ha disminuido la latencia para los proveedores que colaboran con Airbus.
Los usuarios finales experimentaron un aumento del rendimiento del 30 % en sistemas centrales como ERP, lo que se tradujo en una experiencia de usuario mejorada. El procesamiento de los cierres de meses financieros se aceleró hasta en un 40 %, finalizando siete horas antes y facilitando la detección más rápida de cualquier discrepancia en costes o ingresos. Los trabajos de planificación de requisitos de materiales (MRP) también han mejorado el rendimiento en un 45 %, terminando 11 horas antes de las más de 20 horas que tardaban anteriormente, lo que permite una identificación más rápida de los requisitos de materiales, mientras que las ejecuciones de trabajos por lotes han experimentado una mejora del 50 %.
Con la plena autonomía garantizada gracias a la migración a la nube híbrida, Airbus está ahora preparada para asociarse con IBM en la siguiente fase de modernización. Como socio principal de los servicios de gestión de aplicaciones A220 y servicios de ingeniería de plataformas, IBM continuará desempeñando un papel vital en el éxito de Airbus, no solo manteniendo el rendimiento y la eficiencia de su infraestructura en la nube sino también impulsando la innovación.
Esta próxima fase se centrará en optimizar las operaciones, mejorar la agilidad y desbloquear nuevo valor, garantizando que Airbus mantenga su ventaja competitiva al tiempo que logra un mayor ROI mediante la reducción de costes y el aumento de la eficiencia.
Airbus es líder en el desarrollo aeroespacial sostenible para un mundo seguro y unido. La empresa innova constantemente para ofrecer soluciones eficientes y tecnológicamente avanzadas en los sectores aeroespacial, de defensa y de servicios conectados. En aeronaves comerciales, Airbus diseña y fabrica aviones comerciales modernos y eficientes en consumo de combustible y servicios asociados
