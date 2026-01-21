En un rápido periodo de 18 meses, Airbus logró separarse del vendedor según lo previsto, aumentando la cadencia de producción de 6 a 10 aviones al mes.

La tecnología IBM Aspera aceleró la transferencia de más de mil millones de archivos y más de 2,5 petabytes de datos no estructurados en cuatro veces la velocidad de un enfoque tradicional de transferencia de archivos. Este proyecto de 18 meses proporcionó a Airbus un entorno de TI propiedad de Airbus y los posicionó para el crecimiento y el éxito futuros.

IBM Terraform desempeñó un papel fundamental en la automatización de la implementación de la mayoría de los componentes de infraestructura y servidores implementados en la plataforma en la nube, acelerando en más de 10 veces esos tiempos de implementación.

El enfoque de IBM permitió a Airbus mantener la integridad y eficiencia del programa A220, sin interrupciones operativas. A los pocos días de la transferencia, el programa A220 estaba funcionando en modo nominal. El entorno fue estable y el rendimiento operativo fue comparable o mejor que los niveles de rendimiento del año anterior, con un aumento del 15 % en el número de órdenes de trabajo de producción cerradas por día en la planta de Mirabel y un aumento del 20 % en la evolución de las versiones de ingeniería por día.

Las soluciones de colaboración entre proveedores de ingeniería también se migraron a regiones de nube de Europa y Asia. Anteriormente se instalaban on prem de los proveedores de Airbus. Con la nueva solución, Airbus ha acelerado significativamente el tiempo de incorporación de proveedores, reducido las inversiones requeridas de un millón de dólares a alrededor de 150 000 USD y ha disminuido la latencia para los proveedores que colaboran con Airbus.

Los usuarios finales experimentaron un aumento del rendimiento del 30 % en sistemas centrales como ERP, lo que se tradujo en una experiencia de usuario mejorada. El procesamiento de los cierres de meses financieros se aceleró hasta en un 40 %, finalizando siete horas antes y facilitando la detección más rápida de cualquier discrepancia en costes o ingresos. Los trabajos de planificación de requisitos de materiales (MRP) también han mejorado el rendimiento en un 45 %, terminando 11 horas antes de las más de 20 horas que tardaban anteriormente, lo que permite una identificación más rápida de los requisitos de materiales, mientras que las ejecuciones de trabajos por lotes han experimentado una mejora del 50 %.

Con la plena autonomía garantizada gracias a la migración a la nube híbrida, Airbus está ahora preparada para asociarse con IBM en la siguiente fase de modernización. Como socio principal de los servicios de gestión de aplicaciones A220 y servicios de ingeniería de plataformas, IBM continuará desempeñando un papel vital en el éxito de Airbus, no solo manteniendo el rendimiento y la eficiencia de su infraestructura en la nube sino también impulsando la innovación.

Esta próxima fase se centrará en optimizar las operaciones, mejorar la agilidad y desbloquear nuevo valor, garantizando que Airbus mantenga su ventaja competitiva al tiempo que logra un mayor ROI mediante la reducción de costes y el aumento de la eficiencia.