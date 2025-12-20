Elija las soluciones de observabilidad con IA adecuadas para gestionar de forma proactiva y predictiva las TI y las aplicaciones
Para 2028, se habrán creado casi mil millones de aplicaciones nativas de la nube, que abarcarán múltiples nubes y miles de activos físicos1. Si su entorno informático ahora le parece complejo, el auge de la IA generativa (IA gen) no hará más que aumentar esa complejidad.
Las soluciones de observabilidad de IBM ofrecen las perspectivas en tiempo real que necesita para mantenerse a la vanguardia. La visibilidad integral de todas las aplicaciones y redes ayuda a sus equipos a adelantarse a los problemas, detectarlos más rápidamente y resolverlos antes de que afecten a los usuarios. Nuestra guía le ayuda a identificar las soluciones más adecuadas para sus necesidades, lo que le permite respaldar operaciones resilientes y escalables.
de reducción del tiempo de detección y resolución de problemas, y detección de anomalías un 50 % más rápida con IBM Instana.
de ahorro en costes de computación en los centros de datos al automatizar más de 2000 acciones de recursos con IBM Turbonomic.
más rápido en la corrección de vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE) gracias a IBM Concert.