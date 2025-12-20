El software IBM Turbonomic permite a los equipos de ITOps, CloudOps y SRE asignar recursos de forma continua y automática, lo que ayuda a garantizar el rendimiento, la disponibilidad y la eficiencia de las aplicaciones. Mediante la ejecución de acciones automatizadas casi en tiempo real, como el redimensionamiento, el escalado y la asignación de cargas de trabajo, Turbonomic ayuda a reducir los costes de infraestructura y de la nube, al tiempo que mantiene los niveles de servicio en entornos multinube híbridos.