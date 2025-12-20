Una guía de soluciones de observabilidad de IBM

Elija las soluciones de observabilidad con IA adecuadas para gestionar de forma proactiva y predictiva las TI y las aplicaciones

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Lente superpuesta con efecto degradado
IBM nombrada líder en el Gartner Magic Quadrant for Observability Platforms de 2025
Descubra por qué IBM es reconocida por Instana, una plataforma de observabilidad full stack impulsada por IA.
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¿Por qué observabilidad full stack?

Para 2028, se habrán creado casi mil millones de aplicaciones nativas de la nube, que abarcarán múltiples nubes y miles de activos físicos1. Si su entorno informático ahora le parece complejo, el auge de la IA generativa (IA gen) no hará más que aumentar esa complejidad.

Las soluciones de observabilidad de IBM ofrecen las perspectivas en tiempo real que necesita para mantenerse a la vanguardia. La visibilidad integral de todas las aplicaciones y redes ayuda a sus equipos a adelantarse a los problemas, detectarlos más rápidamente y resolverlos antes de que afecten a los usuarios. Nuestra guía le ayuda a identificar las soluciones más adecuadas para sus necesidades, lo que le permite respaldar operaciones resilientes y escalables.

Qué le permiten hacer los productos de observabilidad de IBM

IBM® Instana: software de observabilidad full stack

El software de IBM Instana utiliza la observabilidad full stack con IA para descubrir, mapear y monitorizar automáticamente todos los servicios y componentes de infraestructura, proporcionando a los equipos de DevOps e ingeniería de fiabilidad del sitio (SRE) una visibilidad completa y contextualizada en toda la pila de aplicaciones. Estas capacidades ayudan a simplificar la complejidad de la nube y a resolver los problemas de forma proactiva para maximizar el tiempo de actividad.

 Explore IBM Instana
Software de gestión de aplicaciones

El software IBM Concert aprovecha las perspectivas impulsadas por la IA para demostrar el cumplimiento continuo en entornos híbridos y multinube. Diseñado para SRE y responsables de aplicaciones, Concert agrupa datos dispersos, transforma buenas prácticas en flujos de trabajo automatizados y adapta los controles a las normas reglamentarias, lo que proporciona información de auditoría casi en tiempo real y permite unas operaciones más inteligentes y eficientes.

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Software de gestión de recursos de aplicaciones

El software IBM Turbonomic permite a los equipos de ITOps, CloudOps y SRE asignar recursos de forma continua y automática, lo que ayuda a garantizar el rendimiento, la disponibilidad y la eficiencia de las aplicaciones. Mediante la ejecución de acciones automatizadas casi en tiempo real, como el redimensionamiento, el escalado y la asignación de cargas de trabajo, Turbonomic ayuda a reducir los costes de infraestructura y de la nube, al tiempo que mantiene los niveles de servicio en entornos multinube híbridos.

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IBM® Instana: software de observabilidad full stack

El software de IBM Instana utiliza la observabilidad full stack con IA para descubrir, mapear y monitorizar automáticamente todos los servicios y componentes de infraestructura, proporcionando a los equipos de DevOps e ingeniería de fiabilidad del sitio (SRE) una visibilidad completa y contextualizada en toda la pila de aplicaciones. Estas capacidades ayudan a simplificar la complejidad de la nube y a resolver los problemas de forma proactiva para maximizar el tiempo de actividad.

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Software de gestión de aplicaciones

El software IBM Concert aprovecha las perspectivas impulsadas por la IA para demostrar el cumplimiento continuo en entornos híbridos y multinube. Diseñado para SRE y responsables de aplicaciones, Concert agrupa datos dispersos, transforma buenas prácticas en flujos de trabajo automatizados y adapta los controles a las normas reglamentarias, lo que proporciona información de auditoría casi en tiempo real y permite unas operaciones más inteligentes y eficientes.

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Software de gestión de recursos de aplicaciones

El software IBM Turbonomic permite a los equipos de ITOps, CloudOps y SRE asignar recursos de forma continua y automática, lo que ayuda a garantizar el rendimiento, la disponibilidad y la eficiencia de las aplicaciones. Mediante la ejecución de acciones automatizadas casi en tiempo real, como el redimensionamiento, el escalado y la asignación de cargas de trabajo, Turbonomic ayuda a reducir los costes de infraestructura y de la nube, al tiempo que mantiene los niveles de servicio en entornos multinube híbridos.

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Resultados probados 70 %

de reducción del tiempo de detección y resolución de problemas, y detección de anomalías un 50 % más rápida con IBM Instana.

 Lea la noticia de Sixt 15 %

de ahorro en costes de computación en los centros de datos al automatizar más de 2000 acciones de recursos con IBM Turbonomic.

 Lea la historia de Hyland Software 70 %

más rápido en la corrección de vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE) gracias a IBM Concert.

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Pase a la acción

¿Listo para avanzar en sus operaciones de TI? Comience con nuestra guía de soluciones. Identifique las ofertas que mejor se alinean con sus objetivos de ITOps y descubra las estrategias más eficaces para maximizar las capacidades de cada producto.

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Notas a pie de página

1 1 Billion New Logical Applications: More Background. IDC Research. Abril de 2024.