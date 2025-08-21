Evite el uso de la IA en la sombra La IA en la sombra pasa desapercibida. Aprenda a detectarla.

Proteja su privacidad

Las organizaciones que van más allá del simple cumplimiento de la normativa pueden ganarse la confianza de los clientes y destacar respecto a los competidores. Las soluciones IBM Security le ayudan a ofrecer experiencias de cliente de confianza y a hacer crecer su negocio con un método holístico y adaptable de protección de datos basado en los principios de zero trust y en la protección probada de datos.

 
X-Force 2025 Threat Intelligence Index

Aprenda cómo proteger a sus empleados y datos de los ciberataques. Conozca mejor las tácticas de los atacantes y obtenga recomendaciones para proteger su organización de forma proactiva.

Una IA inteligente comienza con una seguridad y un gobierno más inteligentes

Únase a esta conversación con un líder en ciberseguridad de una empresa sanitaria incluida en la lista Fortune 20 para conocer las buenas prácticas en materia de seguridad de la IA.

Beneficios de la protección de datos
Comprenda el riesgo de datos

Evalúe el uso de datos y riesgos frente a las responsabilidades del cliente y normativas.
Uso compartido de datos seguro

Proteja los datos personales con controles de seguridad para ofrecer experiencias de confianza.
Automatice la respuesta a las incidencias

Responda de manera eficiente para remediar problemas de riesgo y conformidad y poder escalar con mayor facilidad.
IBM Guardium Discover and Classify

IBM Security y 1touch.io se han asociado para ofrecerle el descubrimiento de datos para la privacidad y la seguridad. Benefíciese de un descubrimiento y una clasificación precisos, escalables e integrados de datos estructurados y no estructurados en todos los entornos.

 Más información sobre IBM® Guardium Discover and Classify
Soluciones de protección de datos Protección integral de datos

El software IBM Guardium proporciona seguridad avanzada de datos integrada y escalable.

 Gestión del consentimiento

IBM® Verify ofrece gestión de identidades y accesos para consumidores, teniendo en cuenta la privacidad.

IBM® Verify ofrece gestión de identidades y accesos para consumidores, teniendo en cuenta la privacidad.

 Explore Verify Pruebe gratis Verify Respuesta de incidencias más rápida

IBM® QRadar SOAR acelera la ciberresiliencia y permite la automatización de tareas repetitivas.

 Explore SOAR Reserve una demostración gratuita del producto Resiliencia de datos

Las soluciones de almacenamiento flash para la protección de datos de almacenamiento y la ciberresiliencia fomentan la continuidad operativa, mejoran el rendimiento y reducen los costes de infraestructuras.

 Explore las soluciones de almacenamiento flash Gobierno de datos

IBM Cloud Pak for Data ofrece herramientas para crear una base de datos controlada para acelerar los resultados de los datos y abordar los requisitos de privacidad y conformidad.

 Explore el caso práctico de gobierno de datos Pruebe Cloud Pak for Data gratis Gestión de la protección de los datos

Automatice la generación de informes sobre datos privados para mejorar la precisión del cumplimiento, reducir el tiempo de auditoría y acelerar las iniciativas con IBM® OpenPages Data Privacy Management.

 Explore la gestión de la protección de datos Reserve una demostración gratuita del producto
Servicios de privacidad de datos
Servicios de política de privacidad de datos

Acceda a servicios de privacidad que le ayuden a establecer reglas para el tratamiento y el uso de la información protegida.

 Explorar los servicios de privacidad
Servicios de seguridad de datos

Colabore con expertos en seguridad de datos para proteger los datos más confidenciales.

 Explore los servicios de seguridad de datos
Servicios de riesgo y conformidad

Gestione los riesgos de seguridad y la conformidad trabajando en equipo con asesores de privacidad de datos.

 Explorar los servicios de riesgo
Recursos Informe “Cost of a Data Breach” de 2025
La IA está transformando los negocios, pero también está introduciendo riesgos. El 97 % de las organizaciones que han sufrido incidentes de seguridad relacionados con la IA carecían de controles de acceso adecuados.
Cinco errores comunes de seguridad de datos
Explore este libro electrónico y aprenda a mejorar la seguridad de sus datos y el cumplimiento de la normativa.
Prepárese para el futuro de la protección de datos
Cinco consideraciones clave para preparar a su organización para el futuro del cambiante panorama de la protección de datos.
Próximos pasos

