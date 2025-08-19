Modelos de IA de IBM

Una base fiable para una IA empresarial flexible y escalable 

Más información sobre IBM Granite
Una red de ventanas que cuenta con interfaces de IA, varios gestores y líneas de código, conectadas por líneas azules

Nuestro enfoque de modelos de IA 

Elegir el modelo adecuado es importante para sus aplicaciones de IA, su marca y sus resultados. IBM le da la libertad de elegir entre miles de modelos de proveedores líderes y seleccionar el que mejor se adapte a su caso de uso, ya sea IBM Granite, opciones de terceros o sus propios modelos personalizados.
Arte de cubo con un cubo azul más pequeño anidado dentro de un cubo verde más grande
Diseñada para empresas, la familia IBM® Granite de modelos abiertos, eficaces y fiables ofrece un rendimiento excepcional a un precio competitivo.
Los modelos Llama son modelos de lenguaje grandes, abiertos y eficientes, diseñados para ofrecer versatilidad y un rendimiento sólido en una amplia gama de tareas de lenguaje natural.

Ver la biblioteca de modelos Meta Llama
IBM® Model Gateway proporciona acceso seguro y unificado a los principales modelos de proveedores como OpenAI y Anthropic, ofreciendo flexibilidad, control y optimización de costes.

Obtenga más información sobre Model Gateway
Los modelos Mistral son modelos de lenguaje rápidos, eficaces y de peso abierto diseñados para la modularidad y optimizados para la generación de texto, el razonamiento y las aplicaciones multilingües.

Ver la biblioteca de modelos de IA de Mistral
Incorpore sus propios modelos fundacionales personalizados a través de varias arquitecturas a watsonx.ai y potencie tareas de IA específicas de sectores o del dominio.

Vea el vídeo

Nuestros modelos de código abierto, IBM Granite

Abierta
De código abierto bajo Apache 2.0, Granite garantiza la transparencia, al mismo tiempo que permite una personalización total y flexibilidad de implementación en cualquier infraestructura.
Rendimiento
Los modelos pequeños y de alto rendimiento están diseñados para maximizar la eficiencia y la escalabilidad para las tareas empresariales esenciales.
De confianza
Elimine el riesgo de la IA de "caja negra" con transparencia en los datos y procesos de entrenamiento, capacidades de detección de daños y salvaguardas integrados.
Más información sobre Granite

Elija su modelo y luego empiece a construir.

Elegir el modelo de IA adecuado es solo el principio. Cuando se combinan con el potente portfolio IBM watsonx, nuestros modelos de IA le ayudan a escalar y gestionar la IA de forma eficaz en cada etapa del ciclo de vida.
Diagrama de la interfaz de usuario de watsonx Orchestrate
IBM watsonx Orchestrate Adiós al trabajo pesado

Aumente la productividad creando, implementando y gestionando fácilmente asistentes y agentes de IA para automatizar y simplificar los procesos empresariales y de cara al cliente.

 Ponga a trabajar a los agentes de IA
Diagrama de la interfaz de usuario de watsonx Code Assistant
IBM® watsonx Code Assistant Codifique de forma más inteligente, no más difícil

Acelere la productividad de sus desarrolladores y reduzca el tiempo de comercialización infundiendo la IA en todo el ciclo de vida de la aplicación para automatizar las tareas de desarrollo y agilizar los flujos de trabajo.

 Aumente la eficiencia de la codificación
Diagrama de la interfaz de usuario de watsonx.ai
IBM® watsonx.ai Adéntrese en su estudio de IA

Desarrolle aplicaciones de IA personalizadas de forma más rápida y sencilla con un estudio de desarrollo integral, colaborativo e integrado que cuenta con un kit de herramientas para desarrolladores de IA y una gestión completa del ciclo de vida de la IA.

 Personalice sus aplicaciones
Diagrama de la interfaz de usuario de watsonx.data
IBM watsonx.data Confíe en sus datos y en sus decisiones

Gestione, prepare e integre datos fiables desde cualquier lugar y en cualquier formato para poder obtener conocimientos más rápido y mejorar la relevancia y precisión de sus aplicaciones de IA.

 Unifique sus datos
Diagrama de la interfaz de usuario de watsonx.governance
IBM® watsonx.governance Mitigue los riesgos. Cumpla con la normativa.

Automatice la gobernanza para gestionar de forma proactiva los riesgos de la IA, simplificar el cumplimiento normativo y crear flujos de trabajo de IA responsables y explicables.

 Adelántese al riesgo
IA en la que puede confiar

La IA responsable es el núcleo de nuestra misión, con equidad, transparencia, privacidad y seguridad en cada solución que desarrollamos. Guiados por nuestros Principios de Confianza y Transparencia, nos aseguramos de que los sistemas de IA sean éticos, explicables y diseñados para proporcionar un beneficio a las organizaciones y a la sociedad en su conjunto.

 Más información sobre la ética de la IA de IBM Consulte nuestras directrices de confianza y transparencia.
Reunión profesional con un orador que se dirige a varias personas sentadas en dos filas.
Junta de ética de la IA
La Junta de Ética de IA de IBM rige el desarrollo y la implementación de IA para garantizar que se alinee con los valores de IBM y avance la innovación responsable.
El logo de AI Alliance
La Alianza de la IA
La AI Alliance está creando una comunidad de código abierto de IA para acelerar la innovación responsable en la IA y, al mismo tiempo, garantizar el rigor científico, la seguridad, la diversidad y la competitividad económica.
Patrón geométrico abstracto de cuadrados concéntricos en azul, verde y gris utilizado en el anuncio de Granite para TechXchange 2024.
Modelos Granite Guardian
Los modelos de Granite Guardian están diseñados para detectar y mitigar riesgos como sesgos, comportamientos poco éticos y alucinaciones, lo que garantiza implementaciones de IA responsable y seguras.
Una serie de seis formas hexagonales, cada una de las cuales contiene una red de nodos y líneas azules
IA segura: riesgos y correcciones
Descubra cómo los modelos de IA pueden transformar su negocio y las barreras de seguridad y el gobierno esenciales necesarios para implementarlos de manera responsable.

Novedades

Dé el siguiente paso

¿Listo para poner la IA a trabajar? IBM puede ayudarle a identificar los modelos de IA adecuados para su caso de uso, explorar cómo organizaciones como la suya están obteniendo valor de la IA generativa y crear una hoja de ruta desde la estrategia hasta escalar.

 Pruebe watsonx.ai gratis Programe una sesión de estrategia de IA