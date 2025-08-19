Modelos de IA de IBM

Una base fiable para una IA empresarial flexible y escalable
Elegir el modelo adecuado es importante para sus aplicaciones de IA, su marca y sus resultados. IBM le da la libertad de elegir entre miles de modelos de proveedores líderes y seleccionar el que mejor se adapte a su caso de uso, ya sea IBM Granite, opciones de terceros o sus propios modelos personalizados.
Elegir el modelo de IA adecuado es solo el principio. Cuando se combinan con el potente portfolio IBM watsonx, nuestros modelos de IA le ayudan a escalar y gestionar la IA de forma eficaz en cada etapa del ciclo de vida.
La IA responsable es el núcleo de nuestra misión, con equidad, transparencia, privacidad y seguridad en cada solución que desarrollamos. Guiados por nuestros Principios de Confianza y Transparencia, nos aseguramos de que los sistemas de IA sean éticos, explicables y diseñados para proporcionar un beneficio a las organizaciones y a la sociedad en su conjunto.
¿Listo para poner la IA a trabajar? IBM puede ayudarle a identificar los modelos de IA adecuados para su caso de uso, explorar cómo organizaciones como la suya están obteniendo valor de la IA generativa y crear una hoja de ruta desde la estrategia hasta escalar.