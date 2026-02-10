1. ¿Cómo puede un cliente realizar un pedido de productos que pueden optar a una licencia de subcapacidad?

En abril de 2009, IBM eliminó el conjunto independiente de números de referencia de subcapacidad. Los clientes solo tienen que aceptar y cumplir los términos de las secciones de subcapacidad del contrato Passport Advantage Agreement y realizar los pedidos utilizando los números de referencia habituales basados en núcleos (o utilizando los derechos de licencia existentes). En la mayoría de los casos, también será necesario solicitar ILMT.

2. ¿El cliente debe seguir aceptando los términos del contrato de licencia de subcapacidad antes de solicitar licencias para una implementación de subcapacidad?

Desde el 18 de julio de 2011, los términos de subcapacidad se han incluido en el acuerdo base de IBM Passport Advantage. Los clientes pueden encontrar los términos relacionados en la sección Requisitos de capacidad total y virtualización.

3. ¿IBM tiene números de pieza Passport Advantage de subcapacidad únicos? En caso afirmativo, ¿se aplican también a los números de pieza de renovación y restablecimiento de S&S?

Desde abril de 2009, los productos de subcapacidad no tienen números de pieza únicos. Se pueden utilizar los mismos números de pieza originales basados en PVU/VPC/RVU para implementaciones completas y de subcapacidad. IBM ha eliminado los números de pieza únicos de subcapacidad que existían anteriormente.

4. ¿Dónde puedo encontrar preguntas frecuentes específicas sobre las unidades de valor del procesador?

Ir a Preguntas frecuentes sobre la unidad de valor del procesador/A >

5. ¿Cómo puede un cliente obtener la herramienta IBM License Metric Tool?

Aunque ILMT es un producto gratuito, es necesario realizar un pedido para crear un registro de derechos de IBM para la licencia, así como para suscribirse al software y obtener la cobertura de soporte técnico (S&S). Esto se debe a que ILMT recibe el mismo nivel de asistencia técnica* que el resto de productos del portfolio Passport Advantage, a diferencia de otras herramientas y utilidades gratuitas que se ofrecen "tal cual", con asistencia técnica limitada o inexistente. Para obtener orientación e instrucciones adicionales sobre cómo solicitar ILMT, consulte IBM License Metric Tool PA Online Ordering. (PDF, 926KB)

6. ¿Por qué un cliente tiene que solicitar ILMT? ¿Por qué no puede descargarlo directamente?

La mayoría de los productos de descarga sencilla no ofrecen soporte técnico o lo ofrecen de forma limitada, y se proporcionan "tal cual". IBM proporciona el mismo soporte para ILMT que nosotros para nuestro otro middleware de misión crítica. Por lo tanto, aunque ILMT es una oferta de producto gratuita, se debe realizar un pedido para establecer un registro de titularidad de IBM para la licencia, así como la suscripción de software y la cobertura de soporte técnico* (S&S). Para obtener orientación e instrucciones adicionales sobre cómo solicitar ILMT, consulte IBM License Metric Tool PA Online Ordering. (PDF, 926KB).

7. ¿Qué número de pieza se utiliza para solicitar ILMT?

El pedido inicial de ILMT debe indicar el número de pieza D561HLL. Para mantener el registro de derechos, S&S debe renovarse anualmente con el número de pieza E027NLL. Para orientación e instrucciones adicionales sobre cómo pedir ILMT, consulte IBM License Metric Tool PA Online Ordering. (PDF, 926KB)



8. ¿Por qué necesito renovar la suscripción y soporte de software para un producto gratuito?

La renovación de S&S mediante el número de pieza E027NLL es opcional y solo es necesaria si el cliente quiere tener derecho a recibir actualizaciones y mejoras del producto, así como asistencia técnica*. No obstante, tenga en cuenta que mantener ILMT actualizado es un requisito de las condiciones de la oferta de subcapacidad, por lo que la renovación de S&S sería obligatoria para cualquier cliente que necesite utilizar ILMT.

9. Tengo derecho a la herramienta IBM License Metric Tool a través del número de pieza D561HLL, pero ya no puedo descargar el código más reciente. ¿Por qué?

Es posible que el periodo de cobertura de la suscripción y soporte de software de su licencia haya caducado. Debería haber sido notificado entre 60 y 90 días antes del vencimiento de la cobertura original de 12 meses del D561HLL. Inicie sesión en PA Online para ver si su período de cobertura de S&S para D561HLL ha vencido. Si es así, tendrá que solicitar E027NLL (Renovación) o D561ILL (Reincorporación) en función del tiempo que haya transcurrido desde la caducidad de la cobertura S&S. Ambos números de pieza son gratuitos. ¿Por qué es necesario? Consulte la pregunta n.º 8.

10. ¿Por qué tengo que emitir una orden de compra por valor de cero dólares para obtener ILMT?

Los clientes pueden evitar la necesidad de emitir una orden de compra por valor cero si solicitan a su contacto de PA/PAE que realice el pedido a través de PA Online. Para obtener información sobre PA Online y la gestión de la información de contacto del sitio, consulte IBM Passport Advantage Online for Customers. Para obtener orientación e instrucciones adicionales sobre cómo solicitar ILMT, consulte: IBM License Metric Tool PA Online Ordering.(PDF, 926KB)

11. ¿Cómo se obtiene la licencia de IBM Metric Tool?

ILMT se licencia "por establecimiento". Esto significa que un cliente puede implementar un número ilimitado de copias de IBM License Metric Tool, solo en máquinas de su propiedad o alquiladas por usted, que se encuentren en una única ubicación física, incluido el campus circundante y las oficinas satélite, independientemente del entorno del servidor que se supervise.

12. ¿Existen cargos adicionales asociados a la adquisición de licencias que aprovechen la subcapacidad?

No, IBM no cobra ninguna tarifa adicional para que el cliente adquiera términos de subcapacidad para productos elegibles. Aunque IBM proporciona ILMT a los clientes de forma gratuita, los clientes son responsables de la infraestructura subyacente (servidor, red, etc.) y los recursos para implementarla y gestionarla. La mayoría de los clientes capaces de implementar tecnologías complejas de servidores virtualizados, como PowerVM y VMware, tendrán la capacidad de implementar ILMT.

13. ¿Puede cualquier proveedor de servicios adquirir ILMT, incluso si es para dar soporte a un usuario final que conserva su/s licencia/s basada/s en PVU?

Sí, en una situación en la que un cliente final debe implementar ILMT para gestionar sus PVU/VPC/RVU implementadas de forma subcapacitativa, el proveedor de servicios puede solicitar ILMT para instalar el código del agente ILMT en su servidor alojado, que luego se comunicará con el servidor ILMT del usuario final. Sin embargo, el proveedor de servicios debe ser un cliente activo de Passport Advantage o Passport Advantage Express para realizar el pedido de ILMT. Para orientación e instrucciones adicionales sobre cómo pedir ILMT, véase: IBM License Metric Tool PA Online Ordering.( PDF, 926KB)



14. ¿Está disponible la licencia de subcapacidad tanto para clientes de Passport Advantage como de Passport Advantage Express?

Sí.