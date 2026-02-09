Preguntas frecuentes sobre cumplimiento de subcapacidad

1. ¿Tiene IBM derecho a auditar a un cliente?

Sí, según los términos de sus acuerdos Passport Advantage o Passport Advantage Express, IBM tiene derecho a auditar a los clientes.

2. ¿Cómo determina IBM si el cliente cumple los términos y condiciones de la subcapacidad?

Es responsabilidad del cliente mantener el cumplimiento de los términos y condiciones de subcapacidad. IBM se reserva el derecho de auditar el uso de los productos de software de IBM por parte de un cliente para verificar el cumplimiento. La situación de cada cliente es única y el enfoque de auditoría se adaptará para evaluar el cumplimiento específico de esos entornos.

3. ¿Qué ocurre si un cliente aumenta la capacidad disponible añadiendo un núcleo de procesador adicional sin añadir primero las autorizaciones de licencia?

El cliente estaría incumpliendo la normativa. Nuestros términos de licencia exigen que los clientes obtengan derechos de licencia antes de aumentar la capacidad del núcleo del procesador para cumplir con la normativa. IBM solicitará el pago por las licencias requeridas para el núcleo adicional del procesador a partir de la fecha en que se añadió la capacidad adicional del núcleo del procesador (incluyendo cobertura retroactiva para Software Subscription and Support).

4. Si un cliente tiene varias instancias o paquetes de un producto ejecutándose en una sola partición, ¿cómo se cuentan los núcleos?

Los núcleos se licencian en función de la capacidad del núcleo del procesador que está disponible para el software de IBM. Desde el punto de vista de las licencias, una partición puede tener cualquier número de “instancias” o “paquetes” (término sin definición legal) de un producto en ejecución, pero no contamos esas múltiples instancias de ese producto, sino que solo concedemos licencias basándonos en el número máximo (pico) de núcleos de procesador asignados a esa partición y disponibles para ese producto. Si el número de instancias hace que aumente la capacidad de la partición, ILMT captará esa “marca de agua alta” para que el cliente pueda garantizar el cumplimiento de nuestras condiciones.

5. ¿Las licencias de IBM permiten un periodo de gracia y/o un “ajuste” periódico para cumplir con las normas?

No, los términos de la licencia de IBM no prevén un periodo de gracia para realizar la “regularización”. Además, los términos de la licencia de PVU no se basan en el “uso”. Tanto los términos de licencia PVU de capacidad completa como de subcapacidad requieren la capacidad máxima (pico) del núcleo del procesador para el servidor/clúster (completa) o la partición (subcapacidad) antes de la implementación o el aumento de esa capacidad. IBM License Metric Tool monitoriza el entorno de servidores virtualizados del cliente de forma continua e informa de esta “marca de agua” en PVU por producto de software, por partición. Esto permite al cliente comparar los totales de producto de salida del informe ILMT con su inventario de PoE de licencia para confirmar su cumplimiento

6. ¿Se necesita actualmente una herramienta para hacer un seguimiento del uso de las licencias de subcapacidad?

Sí, ahora se requiere el uso de IBM License Metric Tool (o IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management, o Flexera One IT Asset Management para las licencias de subcapacidad.