Cuando se inscribe en Passport Advantage, nos proporciona el nombre de un contacto principal. Este contacto es obligatorio.

IBM comunicará todos los cambios en el Acuerdo u otras cuestiones contractuales al Contacto principal. Si el Contacto principal es el único contacto especificado, IBM también considerará al Contacto principal como el único contacto para todas las cuestiones administrativas, de cumplimiento y técnicas.

El contacto principal es responsable de todas las tareas de gestión de cuentas, incluidas:

Actualización de la información de contacto

Aprobación de solicitudes de acceso al sitio

Asignación de roles individuales

Concesión de acceso y privilegios a herramientas

Acceso a herramientas Privilegios de la herramienta 1. Acceso a herramientas de software y servicios Ninguna Solo descargas de software Solo descarga de software y acceso a medios Descarga de software, acceso a medios, presupuestos, catálogos de productos y renovación de licencias 2. Informes Ninguno | Ver 3. Derechos: inventario de derechos e implementaciones Ninguno | Ver | Actualizar 4. Gestión de cuentas* 5. Gestión del acceso Ninguno | Ver | Actualizar 6. Actualizaciones de contactos Ninguno | Ver | Actualizar 7. Documentos relacionados con la cuenta Ninguno | Ver

*Inicialmente, solo el Administrador principal del sitio podrá acceder a la gestión de cuentas para administrar el acceso y actualizar los contactos.