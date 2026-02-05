Contactos clave de Passport Advantage

Ilustración de formas geométricas en tonos azules, negros y grises

Explore todos los contactos clave como contactos principales, administrativos, técnicos del sitio y adicionales.

    Passport Advantage Online para revendedores proporciona acceso de inicio de sesión seguro a la información, herramientas y aplicaciones de Passport Advantage específicas del sitio para realizar pedidos, crear cotizaciones, descargar archivos de precios, generar informes y administrar contactos.

    Contactos clave

    Haga clic en las siguientes categorías para saber más.

    Cuando se inscribe en Passport Advantage, nos proporciona el nombre de un contacto principal. Este contacto es obligatorio.

    IBM comunicará todos los cambios en el Acuerdo u otras cuestiones contractuales al Contacto principal. Si el Contacto principal es el único contacto especificado, IBM también considerará al Contacto principal como el único contacto para todas las cuestiones administrativas, de cumplimiento y técnicas.

    El contacto principal es responsable de todas las tareas de gestión de cuentas, incluidas:

    • Actualización de la información de contacto
    • Aprobación de solicitudes de acceso al sitio
    • Asignación de roles individuales
    • Concesión de acceso y privilegios a herramientas
    Acceso a herramientasPrivilegios de la herramienta
    1. Acceso a herramientas de software y serviciosNinguna
    Solo descargas de software
    Solo descarga de software y acceso a medios
    Descarga de software, acceso a medios, presupuestos, catálogos de productos y renovación de licencias
    2. InformesNinguno | Ver
    3. Derechos: inventario de derechos e implementacionesNinguno | Ver | Actualizar
    4. Gestión de cuentas* 
    5. Gestión del accesoNinguno | Ver | Actualizar
    6. Actualizaciones de contactosNinguno | Ver | Actualizar
    7. Documentos relacionados con la cuentaNinguno | Ver

    *Inicialmente, solo el Administrador principal del sitio podrá acceder a la gestión de cuentas para administrar el acceso y actualizar los contactos.

    Para localizar el nombre del contacto principal de su sitio Passport Advantage o Passport Advantage Express:

    • Ir a Passport Advantage Online
    • Inicie sesión con su ID y contraseña de IBM.
    • Vaya a gestión de cuentas, seleccione Actualización de contactos y “Ver todos los contactos” para obtener una lista de todos los contactos del sitio.

    Nota: Si su Contacto principal no le ha autorizado a acceder a Passport Advantage Online, aparecerá la pantalla de autonominación. Introduzca su información de cliente y envíe su solicitud de autonominación. La solicitud se reenviará a su contacto principal, quien le notificará por correo electrónico cuando se haya procesado la solicitud.

    El Contacto de administración es el contacto designado de su sitio para todos los documentos administrativos, incluyendo avisos de suscripción y renovación de soporte de software, notificaciones de disponibilidad de actualización de software y pruebas de derecho. Su Contacto administrativo es responsable de solicitar y autorizar cambios en la información de la cuenta. Si está autorizado por su Contacto principal, su Contacto administrativo puede gestionar el acceso web y a herramientas para su organización y tendrá acceso a sus Pruebas de derecho en línea a través de Passport Advantage Online para confirmar su uso autorizado del software de IBM.

    Nota: Los documentos de titularidad electrónicos también se enviarán por correo electrónico a su contacto de administración y/o a su IBM Business Partner cuando obtenga nuevas licencias o renueve la suscripción y el soporte de software.

    Cada sitio de Passport Advantage, incluidos el sitio de origen y todos los sitios adicionales, con cobertura actual de suscripción y soporte de software debe asignar un contacto técnico del sitio (STC). Responsable del cumplimiento general del soporte, el contacto técnico del sitio puede denominarse administrador dentro del entorno de soporte de IBM. Como tal, él o ella:

    • gestiona el acceso de los usuarios al soporte 
    • añade y elimina usuarios según sea necesario
    • actualiza la información del usuario
    • aprueba o deniega las solicitudes de acceso de los usuarios 
    • concede y actualiza los niveles de acceso de los usuarios

    Niveles de acceso de usuarios en soporte

    1. Sin acceso: el usuario no podrá abrir, editar, recibir actualizaciones o incluso ver los casos de esa cuenta.
    2. Acceso básico: los usuarios solo tienen acceso a los casos que les pertenecen. No podrán ver los casos que pertenecen a su equipo ni ser añadidos a los casos como parte interesada.
    3. Acceso total: los usuarios tienen acceso a los casos asociados a una o varias cuentas especificadas. El usuario podrá abrir nuevos casos, ver los casos abiertos, añadirse como parte interesada, publicar actualizaciones y recibir actualizaciones de los casos de esa cuenta.
    4. Administrador: los administradores tienen privilegios de acceso completo ADEMÁS de que pueden aprobar o denegar solicitudes, realizar cambios en los niveles de acceso y ver y editar usuarios en una cuenta determinada.

    Obtenga más información sobre cómo administrar el acceso de usuarios.

    Además de los Contactos principales, administrativos/de prueba de titularidad y técnicos del sitio descritos anteriormente, su administrador principal puede nombrar:

    • Contactos secundarios: hasta cuatro por sitio para ayudar con la gestión de cuentas
    • Contacto de renovación de suscripción y soporte de software: recomendado para todos los sitios Passport Advantage
    • Contacto de envío de soporte y suscripción de software
    • Contacto de facturación
    • un número ilimitado de usuarios del sitio