Passport Advantage Online para revendedores proporciona acceso de inicio de sesión seguro a la información, herramientas y aplicaciones de Passport Advantage específicas del sitio para realizar pedidos, crear cotizaciones, descargar archivos de precios, generar informes y administrar contactos.
Cuando se inscribe en Passport Advantage, nos proporciona el nombre de un contacto principal. Este contacto es obligatorio.
IBM comunicará todos los cambios en el Acuerdo u otras cuestiones contractuales al Contacto principal. Si el Contacto principal es el único contacto especificado, IBM también considerará al Contacto principal como el único contacto para todas las cuestiones administrativas, de cumplimiento y técnicas.
El contacto principal es responsable de todas las tareas de gestión de cuentas, incluidas:
|Acceso a herramientas
|Privilegios de la herramienta
|1. Acceso a herramientas de software y servicios
|Ninguna
|Solo descargas de software
|Solo descarga de software y acceso a medios
|Descarga de software, acceso a medios, presupuestos, catálogos de productos y renovación de licencias
|2. Informes
|Ninguno | Ver
|3. Derechos: inventario de derechos e implementaciones
|Ninguno | Ver | Actualizar
|4. Gestión de cuentas*
|5. Gestión del acceso
|Ninguno | Ver | Actualizar
|6. Actualizaciones de contactos
|Ninguno | Ver | Actualizar
|7. Documentos relacionados con la cuenta
|Ninguno | Ver
*Inicialmente, solo el Administrador principal del sitio podrá acceder a la gestión de cuentas para administrar el acceso y actualizar los contactos.
Para localizar el nombre del contacto principal de su sitio Passport Advantage o Passport Advantage Express:
Nota: Si su Contacto principal no le ha autorizado a acceder a Passport Advantage Online, aparecerá la pantalla de autonominación. Introduzca su información de cliente y envíe su solicitud de autonominación. La solicitud se reenviará a su contacto principal, quien le notificará por correo electrónico cuando se haya procesado la solicitud.
El Contacto de administración es el contacto designado de su sitio para todos los documentos administrativos, incluyendo avisos de suscripción y renovación de soporte de software, notificaciones de disponibilidad de actualización de software y pruebas de derecho. Su Contacto administrativo es responsable de solicitar y autorizar cambios en la información de la cuenta. Si está autorizado por su Contacto principal, su Contacto administrativo puede gestionar el acceso web y a herramientas para su organización y tendrá acceso a sus Pruebas de derecho en línea a través de Passport Advantage Online para confirmar su uso autorizado del software de IBM.
Nota: Los documentos de titularidad electrónicos también se enviarán por correo electrónico a su contacto de administración y/o a su IBM Business Partner cuando obtenga nuevas licencias o renueve la suscripción y el soporte de software.
Cada sitio de Passport Advantage, incluidos el sitio de origen y todos los sitios adicionales, con cobertura actual de suscripción y soporte de software debe asignar un contacto técnico del sitio (STC). Responsable del cumplimiento general del soporte, el contacto técnico del sitio puede denominarse administrador dentro del entorno de soporte de IBM. Como tal, él o ella:
Niveles de acceso de usuarios en soporte
Obtenga más información sobre cómo administrar el acceso de usuarios.
Además de los Contactos principales, administrativos/de prueba de titularidad y técnicos del sitio descritos anteriormente, su administrador principal puede nombrar: