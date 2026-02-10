Contar con información de contacto precisa y actualizada es esencial para la seguridad y la utilidad de su sitio de PAO. Ayuda a garantizar que otras personas de su organización reciban comunicaciones que les alerten sobre:

Cambios en las herramientas, como Passport Advantage Online, que dan soporte al programa Passport Advantage

Próximos presupuestos de renovación para su IBM Software Subscription and Support

La disponibilidad de nuevas versiones o lanzamientos de sus productos de software de IBM bajo un IBM Software Subscription and Support activo

Nota: solo el contacto principal y los contactos secundarios tienen acceso a la aplicación de actualización de contactos.

Si usted es el contacto principal del sitio, es recomendable establecer un recordatorio mensual en su calendario para revisar esta información crucial.

Seleccione “Gestión de cuentas” y, a continuación, elija “Actualización de contactos”.

Revise y actualice la información (según sea necesario) de todos los contactos. Los campos obligatorios están marcados con un asterisco. Nombre y apellidos Número de teléfono Correo electrónico Dirección Ciudad Estado/provincia Código postal

Utilice casillas de verificación para indicar el tipo de contacto Contacto principal Contacto técnico del sitio Contacto administrativo/de justificante de titularidad Contacto de renovación de Software Subscription and Support Contacto de envío de soportes físicos de Software Subscription and Support Contacto de facturación

Haga clic en Enviar para guardar

Nota: los cambios solo se aplicarán cuando haga clic en “Guardar”.

Tenga en cuenta que realizar un cambio en la dirección de correo electrónico de cualquiera de los contactos no cambia la dirección de correo electrónico para las notificaciones electrónicas de actualización de productos. Los usuarios que decidan suscribirse a notificaciones electrónicas deben ir a “Descarga de software y acceso a soportes físicos” y “Establecer mis preferencias” para actualizar su dirección de correo electrónico.