gestión de cuentas

La gestión de Cuentas la utilizan su contacto principal y los contactos secundarios designados para conceder acceso a PAO y asignar roles, permisos de aplicaciones y privilegios de uso para su sitio de Passport Advantage.

Visión general

La gestión de cuentas la utilizan el contacto principal del sitio y los contactos secundarios designados para

  • Actualizar contactos – Ayuda a garantizar que los nombres de usuario, las direcciones de correo electrónico, los números de teléfono y los roles se mantengan actualizados.
  • Gestión del acceso – permite a los contactos principales y secundarios añadir y eliminar usuarios, conceder o denegar solicitudes de acceso de los usuarios y actualizar los privilegios de acceso y uso de herramientas de cada usuario de forma individual.

Actualizaciones de contactos

Contar con información de contacto precisa y actualizada es esencial para la seguridad y la utilidad de su sitio de PAO. Ayuda a garantizar que otras personas de su organización reciban comunicaciones que les alerten sobre:

  • Cambios en las herramientas, como Passport Advantage Online, que dan soporte al programa Passport Advantage
  • Próximos presupuestos de renovación para su IBM Software Subscription and Support
  • La disponibilidad de nuevas versiones o lanzamientos de sus productos de software de IBM bajo un IBM Software Subscription and Support activo

Nota: solo el contacto principal y los contactos secundarios tienen acceso a la aplicación de actualización de contactos.

Si usted es el contacto principal del sitio, es recomendable establecer un recordatorio mensual en su calendario para revisar esta información crucial.

  • Seleccione “Gestión de cuentas” y, a continuación, elija “Actualización de contactos”.
  • Revise y actualice la información (según sea necesario) de todos los contactos. Los campos obligatorios están marcados con un asterisco.
    1. Nombre y apellidos
    2. Número de teléfono
    3. Correo electrónico
    4. Dirección
    5. Ciudad
    6. Estado/provincia
    7. Código postal
  • Utilice casillas de verificación para indicar el tipo de contacto
    1. Contacto principal
    2. Contacto técnico del sitio
    3. Contacto administrativo/de justificante de titularidad
    4. Contacto de renovación de Software Subscription and Support
    5. Contacto de envío de soportes físicos de Software Subscription and Support
    6. Contacto de facturación
  • Haga clic en Enviar para guardar

Nota: los cambios solo se aplicarán cuando haga clic en “Guardar”.

Tenga en cuenta que realizar un cambio en la dirección de correo electrónico de cualquiera de los contactos no cambia la dirección de correo electrónico para las notificaciones electrónicas de actualización de productos. Los usuarios que decidan suscribirse a notificaciones electrónicas deben ir a “Descarga de software y acceso a soportes físicos” y “Establecer mis preferencias” para actualizar su dirección de correo electrónico. 

Gestión de acceso

Disponible desde Gestión de cuentas, la gestión de acceso permite al contacto principal y a los contactos secundarios designados:

  • Cambiar o eliminar el acceso de los usuarios
  • Aprobar o rechazar solicitudes de acceso de usuarios
  • Añadir nuevos usuarios

Las decisiones que se toman aquí garantizan la seguridad y la usabilidad de su sitio Passport Advantage.

Cuando seleccione “Gestión de acceso” (como contacto principal o secundario), llegará a una “Lista de usuarios”.

Actualizar el acceso de los usuarios

  • Comience con la información del usuario
  • Seleccione un rol
    1. Contacto secundario: hasta 4 usuarios que ayudan al contacto principal con diversas responsabilidades de gestión de cuentas.
    2. Usuario: puede proporcionar acceso a un número ilimitado de usuarios
  • Seleccione las aplicaciones y herramientas a las que el usuario debe tener acceso y asigne los privilegios correspondientes.

Acceso a aplicaciones y herramientas

Compra y descarga

  • Ninguno
  • Solo descargas de software
  • Solo descarga de software y acceso a soportes físicos
  • Descarga de software, acceso a soportes físicos, presupuestos, catálogos de productos y renovación de licencias

Informes

  • Ninguno | Ver

Titularidades: inventario de titularidades e implementaciones

  • Ninguno | Ver | Actualizar

Asignaciones de titularidad

  • Ninguno | Ver | Actualizar

Gestión de cuentas*

  • Gestión de acceso: Ninguno | Ver | Actualizar

  • Actualizar contactos: Ninguno | Ver | Actualizar

  • Vista de actualizar de contactos: Ver

  • Documentos relacionados con la cuenta: Ninguno | Ver

Haga clic en Enviar para guardar.

Aprobar solicitudes

Si usted es el contacto principal o un contacto secundario con privilegios de actualización, es su responsabilidad procesar las solicitudes de acceso a su sitio de PAO.

Haga clic en “Conceder” o “Denegar” a la derecha del nombre del solicitante.

Si elige conceder el acceso, revise

  • Información del usuario para garantizar la exactitud
  • La justificación comercial. Si no se proporciona ninguna, usted puede añadir una

Si decide denegar el acceso, proporcione un motivo.

  • El solicitante es desconocido
  • El contacto principal ha determinado que el acceso no es necesario
  • El solicitante no tiene relación comercial con este sitio

Haga clic en Enviar para guardar y se notificará al usuario su decisión.

Añadir un nuevo usuario

Además de aprobar las solicitudes de acceso, el contacto principal o el contacto secundario con privilegios de gestión de acceso puede añadir usuarios sin esperar a que haya una solicitud. Simplemente haga clic en el botón “Añadir nuevo usuario” en la pantalla Gestión de acceso y siga las instrucciones en pantalla.

  • Introduzca el ID de IBM y la dirección de correo electrónico del nuevo usuario. En la mayoría de los casos, serán los mismos.
  • Haga clic en la casilla de verificación del usuario para confirmar
  • Proporcione una justificación comercial
  • Seleccione un rol: contacto secundario o usuario
    Nota: recomendamos que el contacto principal añada al menos un contacto secundario para ayudar a actualizar la información de contacto y gestionar el acceso al sitio
  • Asigne el acceso a aplicaciones y herramientas y los privilegios de uso
  • Enviar

El nuevo usuario recibirá un correo electrónico de bienvenida a IBM® Passport Advantage.

¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con su equipo local de eCustomer Care.
Contactar ahora