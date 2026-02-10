La gestión de cuentas la utilizan el contacto principal del sitio y los contactos secundarios designados para
Contar con información de contacto precisa y actualizada es esencial para la seguridad y la utilidad de su sitio de PAO. Ayuda a garantizar que otras personas de su organización reciban comunicaciones que les alerten sobre:
Nota: solo el contacto principal y los contactos secundarios tienen acceso a la aplicación de actualización de contactos.
Si usted es el contacto principal del sitio, es recomendable establecer un recordatorio mensual en su calendario para revisar esta información crucial.
Nota: los cambios solo se aplicarán cuando haga clic en “Guardar”.
Tenga en cuenta que realizar un cambio en la dirección de correo electrónico de cualquiera de los contactos no cambia la dirección de correo electrónico para las notificaciones electrónicas de actualización de productos. Los usuarios que decidan suscribirse a notificaciones electrónicas deben ir a “Descarga de software y acceso a soportes físicos” y “Establecer mis preferencias” para actualizar su dirección de correo electrónico.
Disponible desde Gestión de cuentas, la gestión de acceso permite al contacto principal y a los contactos secundarios designados:
Las decisiones que se toman aquí garantizan la seguridad y la usabilidad de su sitio Passport Advantage.
Cuando seleccione “Gestión de acceso” (como contacto principal o secundario), llegará a una “Lista de usuarios”.
Compra y descarga
Informes
Titularidades: inventario de titularidades e implementaciones
Asignaciones de titularidad
Ninguno | Ver | Actualizar
Gestión de cuentas*
Gestión de acceso: Ninguno | Ver | Actualizar
Actualizar contactos: Ninguno | Ver | Actualizar
Vista de actualizar de contactos: Ver
Documentos relacionados con la cuenta: Ninguno | Ver
Haga clic en Enviar para guardar.
Si usted es el contacto principal o un contacto secundario con privilegios de actualización, es su responsabilidad procesar las solicitudes de acceso a su sitio de PAO.
Haga clic en “Conceder” o “Denegar” a la derecha del nombre del solicitante.
Si elige conceder el acceso, revise
Si decide denegar el acceso, proporcione un motivo.
Haga clic en Enviar para guardar y se notificará al usuario su decisión.
Además de aprobar las solicitudes de acceso, el contacto principal o el contacto secundario con privilegios de gestión de acceso puede añadir usuarios sin esperar a que haya una solicitud. Simplemente haga clic en el botón “Añadir nuevo usuario” en la pantalla Gestión de acceso y siga las instrucciones en pantalla.
El nuevo usuario recibirá un correo electrónico de bienvenida a IBM® Passport Advantage.