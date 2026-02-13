Software de integración y resiliencia

La empresa agéntica comienza con una pila tecnológica creada para la IA. Para poner a los agentes a trabajar en todas las operaciones, necesita una base segura y conectada que integre la nube híbrida, las aplicaciones, los datos y las redes. Ayudamos a los equipos de TI a orquestar la automatización inteligente a escala, lo que permite a la IA anticipar problemas, optimizar el rendimiento e impulsar los resultados en tiempo real. El resultado es una mayor resiliencia, una innovación más rápida y una TI que impulsa un crecimiento empresarial cuantificable.