Software de integración y resiliencia

La empresa agéntica comienza con una pila tecnológica creada para la IA. Para poner a los agentes a trabajar en todas las operaciones, necesita una base segura y conectada que integre la nube híbrida, las aplicaciones, los datos y las redes. Ayudamos a los equipos de TI a orquestar la automatización inteligente a escala, lo que permite a la IA anticipar problemas, optimizar el rendimiento e impulsar los resultados en tiempo real. El resultado es una mayor resiliencia, una innovación más rápida y una TI que impulsa un crecimiento empresarial cuantificable.

Desbloquee un rendimiento fiable e integral

Integración empresarial de la IA agéntica

Acelere la adopción de la IA mediante el uso de datos híbridos y la integración para ejecutar agentes y modelos en pilas de TI fragmentadas.
Resiliencia de TI

Automatización que identifica, prioriza y resuelve riesgos de forma continua antes de que los usuarios o los auditores los detecten.​
Observabilidad de toda la pila

Automatización que conecta la detección con la corrección para garantizar la resiliencia y el rendimiento.​
Operaciones de activos e instalaciones

Agilice y escale las operaciones de activos e instalaciones, a la vez que unifica los activos fragmentados, las órdenes de trabajo y los datos de inventario.
Modernización de aplicaciones Java

Modernícese más rápido, reduzca la dependencia de los proveedores y refuerce la resiliencia, manteniendo el tiempo de actividad en entornos híbridos complejos.
Operaciones de mainframe

Observabilidad de la resiliencia del mainframe impulsada por IA para garantizar el tiempo de actividad y la fiabilidad del servicio.​
Automatización del flujo de trabajo

Integre aplicaciones empresariales en cuestión de minutos: elimine el trabajo manual, sea competitivo y manténgase al día con sus clientes y su crecimiento.
Reconocido como líder del mercado*
 
  • 2025 Magic Quadrant for API Management
 
  • 2025 Magic Quadrant for Container Management (Red Hat)​
 
  • 2025 Magic Quadrant for Observability Platforms

Explore el software destacado de IBM para la integración y la resiliencia

IBM webMethods Hybrid Integration

IBM® webMethods Hybrid Integration ofrece una plataforma iPaaS unificada para agentes, LLM, aplicaciones, API, B2B y datos, lo que permite escalar la agilidad en diferentes ubicaciones, entornos y equipos.

176 %
de retorno de la inversión (ROI) en tres años
40%
reducción del tiempo de inactividad de las aplicaciones
Captura de pantalla de la IU de IBM webMethods Hybrid Integration
Captura de pantalla de la IU de Concert Arena

IBM Concert

IBM Concert es una plataforma de automatización tecnológica impulsada por IA generativa que optimiza la gestión de aplicaciones y genera conocimientos procesables basados en IA.

62%
de evaluación más rápida de la posición de resiliencia de toda la empresa por aplicación
90%
de reducción en el tiempo dedicado a mitigar vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE)

IBM Instana

IBM Instana aprovecha el poder de la IA y la automatización para resolver de forma proactiva los problemas en toda la pila de aplicaciones.

80 %
de investigación de incidentes más rápida
70 %
de aumento en la disponibilidad del nivel de servicio
Observabilidad full-stack en tiempo real y monitorización integral con captura de pantalla de la IU del producto Instana
Captura de pantalla del panel de control de la IU de Kubernetes en la nube

IBM Turbonomic

IBM Turbonomic automatiza la gestión de recursos para garantizar el rendimiento en entornos multinube y reducir los costes de TI. 

15 %
de ahorro en costes informáticos en todos los centros de datos
30 %
menos en costes de licencias de VMware

IBM JSphere Suite for Java

IBM JSphere Suite for Java ofrece soluciones flexibles para modernizar rápidamente y prolongar la vida útil de sus aplicaciones Java empresariales.

70 %
de reducción en el tiempo de modernización de aplicaciones
54 %
de reducción en el uso de la CPU
Captura de pantalla de la IU del producto JSphere AMA
Captura de pantalla del panel de control de gestión operativa

IBM Maximo

IBM Maximo Application Suite es una solución unificada de gestión del ciclo de vida de activos e instalaciones que agiliza el mantenimiento, la inspección y la fiabilidad de sus equipos e infraestructuras críticos.

El 47 %
de reducción del tiempo de inactividad no planificado
26 %
de aumento de la productividad entre los técnicos
