Software de integración y resiliencia

Cree una base conectada y resiliente para la empresa agéntica
La empresa agéntica comienza con una pila tecnológica creada para la IA. Para poner a los agentes a trabajar en todas las operaciones, necesita una base segura y conectada que integre la nube híbrida, las aplicaciones, los datos y las redes. Ayudamos a los equipos de TI a orquestar la automatización inteligente a escala, lo que permite a la IA anticipar problemas, optimizar el rendimiento e impulsar los resultados en tiempo real. El resultado es una mayor resiliencia, una innovación más rápida y una TI que impulsa un crecimiento empresarial cuantificable.
Acelere la adopción de la IA mediante el uso de datos híbridos y la integración para ejecutar agentes y modelos en pilas de TI fragmentadas.
Automatización que identifica, prioriza y resuelve riesgos de forma continua antes de que los usuarios o los auditores los detecten.
Automatización que conecta la detección con la corrección para garantizar la resiliencia y el rendimiento.
Agilice y escale las operaciones de activos e instalaciones, a la vez que unifica los activos fragmentados, las órdenes de trabajo y los datos de inventario.
Modernícese más rápido, reduzca la dependencia de los proveedores y refuerce la resiliencia, manteniendo el tiempo de actividad en entornos híbridos complejos.
Observabilidad de la resiliencia del mainframe impulsada por IA para garantizar el tiempo de actividad y la fiabilidad del servicio.
Integre aplicaciones empresariales en cuestión de minutos: elimine el trabajo manual, sea competitivo y manténgase al día con sus clientes y su crecimiento.
IBM® webMethods Hybrid Integration ofrece una plataforma iPaaS unificada para agentes, LLM, aplicaciones, API, B2B y datos, lo que permite escalar la agilidad en diferentes ubicaciones, entornos y equipos.
IBM Concert es una plataforma de automatización tecnológica impulsada por IA generativa que optimiza la gestión de aplicaciones y genera conocimientos procesables basados en IA.
IBM Instana aprovecha el poder de la IA y la automatización para resolver de forma proactiva los problemas en toda la pila de aplicaciones.
IBM Turbonomic automatiza la gestión de recursos para garantizar el rendimiento en entornos multinube y reducir los costes de TI.
IBM JSphere Suite for Java ofrece soluciones flexibles para modernizar rápidamente y prolongar la vida útil de sus aplicaciones Java empresariales.
IBM Maximo Application Suite es una solución unificada de gestión del ciclo de vida de activos e instalaciones que agiliza el mantenimiento, la inspección y la fiabilidad de sus equipos e infraestructuras críticos.
