IBM JSphere Suite for Java

Independientemente del entorno de tiempo de ejecución de destino, JSphere Suite admite un proceso simplificado que le ayuda a modernizar sus aplicaciones para adaptarlas a su estrategia mediante el uso de nuestro Application Modernization Accelerator (AMA). AMA le permite visualizar y evaluar su parque de aplicaciones. Crea un plan de migración completo con conocimientos sobre el esfuerzo, el coste y la complejidad de la opción de destino elegida. A continuación, AMA le ayuda con la automatización en su IDE para realizar la migración y poner en marcha su aplicación en su nuevo tiempo de ejecución.