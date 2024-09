Con una larga relación con IBM ya establecida, el equipo de Servicios de Middleware TIC estaba al tanto de las últimas ofertas y herramientas que podrían beneficiar a los desarrolladores de aplicaciones de BlueCross. Una revisión de los entornos existentes permitiría ampliar rápidamente las operaciones y gestionar el aumento del número de clientes que solicitan asistencia. El equipo comenzó a esbozar una hoja de ruta para eliminar la infraestructura de aplicaciones existente, basada en IBM® WebSphere Portal, para dar paso a la última sustitución modernizada.

“Considerábamos la modernización como un enfoque doble. La idea de modernizar la infraestructura sería un enfoque gradual. No va a ser un gran movimiento; va a ser paso a paso", dice Hisaw y su equipo del plan. "Eso permite flexibilidad en algunos de los escenarios en los que puede que no tengas una solución que sea complementaria de una aplicación a otra. Puede tomar pequeños pasos para cada una de esas piezas que complementan el esfuerzo de modernización de esa aplicación en particular".

El equipo de ICT Middleware Services propuso pasar a la plataforma de servidor de aplicaciones IBM WebSphere Liberty, disponible como parte de IBM WebSphere Hybrid Edition. La solución WebSphere Liberty simplifica drásticamente el desarrollo y la implementación de aplicaciones en tiempos de ejecución de servidores de aplicaciones tradicionales. Con tantos componentes de WebSphere ya instalados con WebSphere Portal, la actualización fue muy sencilla, ya que no hubo necesidad de instalar hardware o servidores nuevos.

"IBM WebSphere Liberty es dinámica, ligera, independiente de la plataforma y preparada para contenedores", el equipo de ICT Middleware Services informa. Comprueba todas las casillas del trayecto hacia la modernización. Cuenta con la columna vertebral y los cimientos del WebSphere Application Server tradicional para infundir confianza y estabilidad a los técnicos que lo soportan y a los clientes que lo consumen."

Desde la implementación del nuevo sistema, BlueCross no ha tenido ningún problema con la actualización de Liberty. No ha habido problemas de compatibilidad de código ni de funcionalidad, lo que alivia las preocupaciones de riesgo del equipo. En cuanto a lograr que el equipo de Commercial Desktop se pusiera al día y se sintiera cómodo con las nuevas herramientas de la aplicación, no llevó mucho tiempo.

“Nunca hubo un punto en el proceso en el que estuviéramos muertos en el agua. Hubo una curva de aprendizaje, pero nada fuera de lo común”, recuerda el equipo de Servicios Middleware TIC. “Estaban entusiasmados de utilizar tecnología y diseño modernos en la aplicación y no tener que preocuparse si funcionará correctamente. Por lo que el riesgo ha disminuido considerablemente".