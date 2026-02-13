Software de gestión de datos

Unifique y gobierne sus datos para impulsar una IA fiable y en tiempo real en toda la empresa.
Desbloquee rápidamente una IA y un análisis fiables y rentables gracias a Converged Data Foundation de IBM, una arquitectura abierta, híbrida y gobernada de forma responsable que unifica los datos de todas las nubes y sistemas. Al automatizar la integración de datos, enriquecer el contexto con inteligencia y aplicar un acceso fiable y basado en políticas, los clientes aceleran el tiempo de obtención de valor, aumentan la adopción de la IA, mejoran la calidad de las decisiones y demuestran una transformación empresarial rápida y cuantificable.
IBM® watsonx.data ofrece datos gobernados y preparados para la IA con el fin de escalar agentes de IA fiables. Una base de datos estable se convierte en un elemento fundamental para el éxito de la IA en toda la empresa.
Estructura contextual en tiempo real que ayuda a los agentes a conectar, contextualizar y gobernar los datos empresariales a través de una capa semántica y de metadatos unificada.
Demuestre el linaje de los datos y por qué se generaron los conocimientos de IA, reduciendo así el gasto en la nube, los cuellos de botella, los riesgos de cumplimiento y los fallos de IA.
Reduzca el riesgo de exposición haciendo que la confianza, la capacidad de auditoría y el cumplimiento sean la base para escalar la IA a medida que avanzan las normativas.
Implemente rápidamente asistentes y agentes de IA con un enfoque gobernado y preciso que se puede poner en marcha con rapidez utilizando los datos existentes.
Permita a los usuarios empresariales trabajar de forma autónoma sin necesidad de recurrir a los equipos de datos, para generar ideas, realizar análisis e innovar en tiempo real.
Incorpore la seguridad y el gobierno desde el principio para evitar reelaboraciones, reducir los ciclos de aprobación, alinearse con un conjunto de métricas y acelerar la implementación segura.
Obtenga visibilidad sobre los algoritmos vulnerables, lo que reduce la exposición a los ataques de tipo “recopilar ahora, descifrar después”.
Aproveche el análisis y la IA para reducir el coste y la latencia del ETL, y acelerar la obtención de conocimientos y la toma de decisiones en tiempo real.
Obtenga visibilidad integral, aplique controles, detecte amenazas en tiempo real y garantice la continuidad con una rápida validación y recuperación de la integridad.
IBM watsonx.data permite escalar el análisis y la IA con todos sus datos, independientemente de dónde residan, a través de un almacén de datos abierto, híbrido y gobernado.
IBM watsonx.data integration es una herramienta de integración de datos adaptable diseñada para preparar su integración de datos para el futuro con un plano de control unificado, rompiendo el ciclo de constantes reescrituras de pipelines, la proliferación de herramientas y el aumento de la deuda técnica.
IBM watsonx.data intelligence aprovecha los metadatos para detectar, seleccionar y gobernar activos de datos entornos locales y en nubes públicas, privadas o híbridas.
IBM Planning Analytics es un software de gestión del rendimiento empresarial con características de planificación, previsión e informes.
IBM Cognos Analytics es un copiloto de IA de confianza que transforma los datos en análisis más inteligentes y conocimientos procesables para tomar decisiones empresariales más inteligentes.
IBM Db2 es una base de datos que ejecuta cargas de trabajo de misión crítica, lo que permite transacciones de baja latencia y análisis en tiempo real en cualquier nube, híbrida o local.
IBM SPSS Statistics es una plataforma integral de análisis estadístico diseñada para ayudar a organizaciones e individuos a extraer conocimiento fiable de los datos. Combina pruebas estadísticas sólidas, modelado predictivo, regresión y previsión con preparación de los datos simplificada y análisis automatizado. Con extensibilidad integrada para Python y R, licencias escalables y flexibilidad de implementación, permite a sus usuarios de todos los niveles pasar con confianza de los datos a decisiones defendibles y basadas en datos.
