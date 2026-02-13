Software de gestión de datos

Unifique y gobierne sus datos para impulsar una IA fiable y en tiempo real en toda la empresa.

Renderizado 3D de teselas planas de inteligencia artificial y automatización colocadas en paralelo, con iconos coloridos en tonos azules y morados

Siente las bases para una IA fiable y escalable​

Desbloquee rápidamente una IA y un análisis fiables y rentables gracias a Converged Data Foundation de IBM, una arquitectura abierta, híbrida y gobernada de forma responsable que unifica los datos de todas las nubes y sistemas. Al automatizar la integración de datos, enriquecer el contexto con inteligencia y aplicar un acceso fiable y basado en políticas, los clientes aceleran el tiempo de obtención de valor, aumentan la adopción de la IA, mejoran la calidad de las decisiones y demuestran una transformación empresarial rápida y cuantificable.

Vea nuestro software en acción

Datos preparados para la IA para agentes de IA empresarial

IBM® watsonx.data ofrece datos gobernados y preparados para la IA con el fin de escalar agentes de IA fiables. Una base de datos estable se convierte en un elemento fundamental para el éxito de la IA en toda la empresa.

 

Convierta datos fragmentados en inteligencia lista para su empresa

Datos preparados para la IA con contexto en tiempo real

Estructura contextual en tiempo real que ayuda a los agentes a conectar, contextualizar y gobernar los datos empresariales a través de una capa semántica y de metadatos unificada.
Optimización híbrida de datos

Demuestre el linaje de los datos y por qué se generaron los conocimientos de IA, reduciendo así el gasto en la nube, los cuellos de botella, los riesgos de cumplimiento y los fallos de IA.
Detección, gobierno y protección de datos

Reduzca el riesgo de exposición haciendo que la confianza, la capacidad de auditoría y el cumplimiento sean la base para escalar la IA a medida que avanzan las normativas.
IA agéntica

Implemente rápidamente asistentes y agentes de IA con un enfoque gobernado y preciso que se puede poner en marcha con rapidez utilizando los datos existentes.
Integración y acceso simplificados a los datos

Permita a los usuarios empresariales trabajar de forma autónoma sin necesidad de recurrir a los equipos de datos, para generar ideas, realizar análisis e innovar en tiempo real.
Detección, gobierno y protección de la IA

Incorpore la seguridad y el gobierno desde el principio para evitar reelaboraciones, reducir los ciclos de aprobación, alinearse con un conjunto de métricas y acelerar la implementación segura.
Preparación quantum-safe

Obtenga visibilidad sobre los algoritmos vulnerables, lo que reduce la exposición a los ataques de tipo “recopilar ahora, descifrar después”.​
Análisis avanzado de mainframe e IA

Aproveche el análisis y la IA para reducir el coste y la latencia del ETL, y acelerar la obtención de conocimientos y la toma de decisiones en tiempo real.
Seguridad y cumplimiento de mainframe

Obtenga visibilidad integral, aplique controles, detecte amenazas en tiempo real y garantice la continuidad con una rápida validación y recuperación de la integridad.
Logo de Gartner

Reconocido como líder del mercado*
 
  • 2024 Magic Quadrant for Data Integration Tools
 
  • 2024 Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems

Explore el software destacado de IBM para la gestión de datos

IBM watsonx.data

IBM watsonx.data permite escalar el análisis y la IA con todos sus datos, independientemente de dónde residan, a través de un almacén de datos abierto, híbrido y gobernado.

40%
más de precisión en IA que con la RAG convencional
50 %
de reducción en los costes del almacén de datos gracias a la optimización de la carga de trabajo
Captura de pantalla del gestor de infraestructura de IBM watsonx.data
Captura de pantalla de las transacciones financieras de IBM watsonx.data

IBM watsonx.data integration

IBM watsonx.data integration es una herramienta de integración de datos adaptable diseñada para preparar su integración de datos para el futuro con un plano de control unificado, rompiendo el ciclo de constantes reescrituras de pipelines, la proliferación de herramientas y el aumento de la deuda técnica.

IBM watsonx.data intelligence

IBM watsonx.data intelligence aprovecha los metadatos para detectar, seleccionar y gobernar activos de datos entornos locales y en nubes públicas, privadas o híbridas.

110 %
de aumento de la productividad gracias a la automatización de tareas críticas y a la creación de conjuntos de datos de alta calidad, fiables y seguros
90%
de ahorro de tiempo para los ingenieros de datos gracias a la optimización de la gestión de datos
Captura de pantalla del explorador de datos de IBM watsonx.data
Captura de pantalla de la vista previa de la previsión de IBM watsonx.data

IBM Planning Analytics

IBM Planning Analytics es un software de gestión del rendimiento empresarial con características de planificación, previsión e informes.

25 %
de reducción del tiempo al eliminar el modelado manual de hojas de cálculo
83%
más rápido en las previsiones de la cadena de suministro

IBM Cognos Analytics

IBM Cognos Analytics es un copiloto de IA de confianza que transforma los datos en análisis más inteligentes y conocimientos procesables para tomar decisiones empresariales más inteligentes.

86 %
más de rapidez y precisión en la generación de informes
9 %
de aumento de los ingresos totales por ventas
Captura de pantalla del nuevo panel de control de IBM Cognos Analytics
Captura de pantalla del panel de control de IBM Db2 Warehouse on Cloud.

IBM Db2

IBM Db2 es una base de datos que ejecuta cargas de trabajo de misión crítica, lo que permite transacciones de baja latencia y análisis en tiempo real en cualquier nube, híbrida o local.

70 %
más rápido en la generación de informes gracias a tiempos de respuesta de consulta más rápidos
4x
reducción de los costes de infraestructura

IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Statistics es una plataforma integral de análisis estadístico diseñada para ayudar a organizaciones e individuos a extraer conocimiento fiable de los datos. Combina pruebas estadísticas sólidas, modelado predictivo, regresión y previsión con preparación de los datos simplificada y análisis automatizado. Con extensibilidad integrada para Python y R, licencias escalables y flexibilidad de implementación, permite a sus usuarios de todos los niveles pasar con confianza de los datos a decisiones defendibles y basadas en datos.

Captura de pantalla de IBM SPSS Statistics
Dé el siguiente paso

Inicie su camino hacia la gestión de datos con IBM. Colabore estrechamente con nuestros expertos técnicos para generar valor inmediato.
Notas a pie de página

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, ni aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otras distinciones. Las publicaciones de investigación de Gartner constituyen las opiniones de la organización de investigación y consultoría de Gartner y no deben interpretarse como afirmaciones de hechos. Gartner declina toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comercialización o idoneidad para un fin determinado.