Software de gestión de datos

Desbloquee rápidamente una IA y un análisis fiables y rentables gracias a Converged Data Foundation de IBM, una arquitectura abierta, híbrida y gobernada de forma responsable que unifica los datos de todas las nubes y sistemas. Al automatizar la integración de datos, enriquecer el contexto con inteligencia y aplicar un acceso fiable y basado en políticas, los clientes aceleran el tiempo de obtención de valor, aumentan la adopción de la IA, mejoran la calidad de las decisiones y demuestran una transformación empresarial rápida y cuantificable.