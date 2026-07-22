Utilice las soluciones integrales de ciberseguridad centradas en datos e identidades para su software SAP
Las soluciones de software de SAP almacenan grandes cantidades de datos confidenciales. La seguridad de estas soluciones es crucial para mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de estos datos, protegiéndolos contra el acceso, la manipulación o la divulgación no autorizados.
IBM® Guardium ofrece una protección y una visibilidad completas mientras sus datos se transfieren entre nubes, bases de datos y aplicaciones, garantizando la seguridad de su software SAP y mucho más.
Aplique un enfoque de acceso con privilegios mínimos, de modo que solo se acceda a los datos cuando sea estrictamente necesario. Este enfoque permite supervisar y gestionar el acceso de terceros y de usuarios privilegiados a datos confidenciales de SAP y de la empresa.
IBM Guardium es compatible con implementaciones de SAP tanto en las instalaciones como en plataformas en la nube, entre las que se incluyen Amazon AWS, Google, IBM Cloud, Microsoft Azure y Oracle OCI, y ofrece protección de la seguridad de los datos para su empresa a medida que esta se traslada a la nube híbrida.
Utilice plantillas predefinidas para normativas y flujos de trabajo automatizados de informes de cumplimiento para obtener informes de auditoría más rápidos mediante procesos simplificados, reduciendo el coste total de propiedad y reforzando una postura de cumplimiento más sólida.
Los eventos que se pueden ejecutar y de alta prioridad se comparten automáticamente mediante integraciones prediseñadas con SIEM, SOAR, PAM y otras herramientas ITSM/SecOps para automatizar la orquestación de incidentes y acelerar la respuesta.
IBM Verify ofrece una verificación de identidad de primer nivel, protegiendo datos sensibles y evitando accesos no autorizados a sus aplicaciones SAP. Como plataforma IAM impulsada por IA que se centra en el identity fabric, IBM Verify está abordando la realidad híbrida de SAP y aplicando una orquestación y gestión eficaces de identidades en múltiples tipos de aplicaciones empresariales. Estas aplicaciones pueden ir desde herramientas SAP SaaS nativas de la nube modernizadas hasta entornos SAP en las instalaciones.
Habilite el inicio de sesión único, la autenticación multifactor y la autenticación sin contraseña. Restrinja o evalúe el acceso en condiciones de mayor riesgo.
Obtenga una visibilidad completa de la actividad de los usuarios en el software SAP y sus aplicaciones en la nube, SaaS y en las implementaciones en las instalaciones. Mapee consistentemente los flujos de acceso, detecte y responda a identidades comprometidas, acceso en la sombra, activos expuestos, etc.
Automatice y gestione las identidades de las aplicaciones basadas en SAP NetWeaver y los entornos de nube de SAP a lo largo del ciclo de vida de los usuarios, desde el primer día hasta la separación.
Descubra y gestione continuamente cuentas desconocidas y con privilegios, y monitorice la actividad anómala de los usuarios. Almacene y gestione secretos de forma segura con capacidades de almacenamiento independientes de la plataforma.
Acelere la transformación de SAP con los servicios de consultoría de SAP. Optimice el ERP, habilite flujos de trabajo inteligentes y desbloquee el valor empresarial para un crecimiento sostenible.
Acelere la eficiencia de SAP con IBM Consulting. Nuestros servicios gestionados de SAP ayudan a reducir la complejidad, mejorar el rendimiento y disminuir los costes de propiedad.
IBM Consulting ofrece servicios expertos de consultoría sobre datos e IA para ayudar a las empresas a crear estrategias de IA responsables y escalables.
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