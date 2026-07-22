Las soluciones de software de SAP almacenan grandes cantidades de datos confidenciales. La seguridad de estas soluciones es crucial para mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de estos datos, protegiéndolos contra el acceso, la manipulación o la divulgación no autorizados.

IBM® Guardium ofrece una protección y una visibilidad completas mientras sus datos se transfieren entre nubes, bases de datos y aplicaciones, garantizando la seguridad de su software SAP y mucho más.