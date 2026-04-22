Automatización de TI para IBM Z

Ilustración de líneas de la cartera de IBM Z y cómo el hardware y el software trabajan juntos

El software de automatización de TI de IBM Z desempeña un papel crucial a la hora de proporcionar soluciones de alta gama que monitorizan, controlan y automatizan una amplia gama de elementos del sistema en todos los recursos de hardware y software de su empresa.
Cartera de automatización de TI

La siguiente lista organiza las capacidades de automatización de TI para IBM Z en diferentes categorías de productos, como la observabilidad del rendimiento, la resiliencia, la monitorización, la migración de datos y la gestión de sistemas.
Productos de observabilidad del rendimiento

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS

Un software avanzado de análisis del rendimiento para sistemas IBM Z que posibilita un análisis de datos flexible a través de visualizaciones personalizadas y sin código, lo que permite a los analistas identificar riesgos y optimizar las cargas de trabajo. Moderniza el análisis del rendimiento del mainframe con inteligencia del siguiente nivel.

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IBM zSystems Integration for Observability

Un paquete de agentes OMEGAMON independientes que, en conjunto, ofrecen una nueva integración de datos e interfaces de usuario.

El paquete incluye IBM Z OMEGAMON Integration Monitor, IBM Service Management Unite, IBM Z ChatOps y más.

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Productos de resiliencia

IBM Z Batch Resiliency

Una herramienta que automatiza el análisis, la copia de seguridad y la restauración de datos de aplicaciones por lotes para mejorar la resiliencia operativa y mitigar los riesgos empresariales. Ofrece un inventario del uso de los datos y las copias de seguridad, con funciones de automatización para recuperar rápidamente datos por lotes en escenarios operativos o de recuperación ante desastres. Además, genera informes que describen el uso y las relaciones de las aplicaciones y los datos por lotes.

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IBM GDPS

Un paquete de software de recuperación ante desastres y resiliencia para IBM Z. IBM GDPS supervisa el subsistema de almacenamiento y la configuración de copias remotas en plataformas heterogéneas, automatiza las tareas operativas de IBM Parallel Sysplex y ejecuta la recuperación de fallos desde un único punto de control.

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Productos de supervisión

IBM Operations Manager for z/VM

IBM Operations Manager for z/VM está diseñado para mejorar la monitorización y gestión de sistemas z/VM e invitados Linux, lo que se consigue mediante la automatización de tareas de mantenimiento rutinarias, el envío de alertas basadas en situaciones o umbrales y la respuesta automática a situaciones que requieran intervención.

Los programadores y administradores de sistemas pueden automatizar las tareas de mantenimiento rutinarias en respuesta a las alertas del sistema. Los usuarios pueden depurar problemas fácilmente visualizando e interactuando con consolas para máquinas de servicio e invitados Linux. Los operarios pueden interpretar mejor los mensajes y determinar las acciones correctivas.

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IBM Z Monitoring Suite

Un paquete de software que ofrece observabilidad histórica y en tiempo real del rendimiento de la infraestructura en varias plataformas, incluyendo z/OS, redes, subsistemas de almacenamiento y otros softwares de IBM.

IBM Z Monitoring Suite incluye IBM Service Management UniteIBM Resource Measurement FacilityIBM Z ChatOpsvarios agentes OMEGAMON y más.

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IBM Z Software Asset Management

Un software de detección, monitorización y elaboración de informes de activos para ayudar a comprender el uso de aplicaciones y productos de IBM Z y de terceros. 

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Productos de migración de datos

IBM z/OS Data Set Mobility Facility

Una solución de migración de datos no disruptiva y basada en host que traslada rápidamente conjuntos de datos de mainframe críticos y asignados. Simplifica la gestión de grandes migraciones y ayuda a garantizar la disponibilidad continua de las aplicaciones en línea.

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Productos de gestión de sistemas

IBM Z Service Automation Suite

Un único punto de control para una amplia gama de funciones de gestión de sistemas, como la automatización, la gestión de redes y la programación de cargas de trabajo. 

El conjunto es un paquete de precio simplificado y fácil de pedir, y consta de IBM Z System Automation, IBM Z NetView, IBM Z Workload Scheduler, IBM Service Management Unite, IBM Z ChatOps y más.

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IBM Z System Automation

Una aplicación basada en NetView que proporciona un único punto de control para una gama completa de funciones de gestión del sistema. 

IBM Z System Automation, con su estrecha integración con Geographically Dispersed Parallel Sysplex (GDPS), ofrece sofisticadas capacidades de recuperación ante desastres para los sistemas IBM Z.

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IBM Service Management Unite

Una interfaz de panel de control personalizable que reúne información y tareas de gestión del mainframe de fuentes dispares en un único entorno. 

IBM Service Management Unite es un componente gratuito disponible con IBM Z Service Management SuiteIBM Z Service Automation SuiteIBM Z System Automation, IBM Z NetViewIBM Z Monitoring Suite.

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IBM Z NetView

Este software proporciona un amplio conjunto de herramientas para gestionar y mantener redes y sistemas complejos, multiproveedor y multiplataforma desde un único punto de control. Sirve como componente central tanto de IBM Z Service Management Suite como de IBM Z Service Automation Suite.

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IBM Z service management suite

Una interfaz de usuario única para monitorizar y automatizar las cargas de trabajo empresariales cruciales que se ejecutan en la plataforma IBM Z.

IBM Z Service Management Suite incluye IBM Service Management UniteIBM Z NetViewIBM Z System AutomationIBM Z ChatOps y varios agentes OMEGAMON.

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IBM Z Workload Scheduler

Una solución de automatización de cargas de trabajo que permite a las organizaciones automatizar, planificar y controlar el procesamiento de cargas de trabajo de sistemas complejos. Gestiona de forma centralizada los flujos de trabajo en múltiples plataformas y aplicaciones empresariales desde un único punto de control.

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IBM Z Open Automation Utilities

Un tiempo de ejecución para interactuar con las instalaciones MVS y automatizar tareas en z/OS mediante comandos de shell UNIX o lenguajes de scripting modernos.

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Otras versiones de prueba de software sin coste IBM Z ChatOps
Utilice el chatbot para consultar el estado del sistema Z, gestionar recursos y emitir comandos en sistemas z/OS conectados.
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