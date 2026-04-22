El software de automatización de TI de IBM Z desempeña un papel crucial a la hora de proporcionar soluciones de alta gama que monitorizan, controlan y automatizan una amplia gama de elementos del sistema en todos los recursos de hardware y software de su empresa.
La siguiente lista organiza las capacidades de automatización de TI para IBM Z en diferentes categorías de productos, como la observabilidad del rendimiento, la resiliencia, la monitorización, la migración de datos y la gestión de sistemas.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Un software avanzado de análisis del rendimiento para sistemas IBM Z que posibilita un análisis de datos flexible a través de visualizaciones personalizadas y sin código, lo que permite a los analistas identificar riesgos y optimizar las cargas de trabajo. Moderniza el análisis del rendimiento del mainframe con inteligencia del siguiente nivel.
IBM zSystems Integration for Observability
Un paquete de agentes OMEGAMON independientes que, en conjunto, ofrecen una nueva integración de datos e interfaces de usuario.
El paquete incluye IBM Z OMEGAMON Integration Monitor, IBM Service Management Unite, IBM Z ChatOps y más.
IBM Z Batch Resiliency
Una herramienta que automatiza el análisis, la copia de seguridad y la restauración de datos de aplicaciones por lotes para mejorar la resiliencia operativa y mitigar los riesgos empresariales. Ofrece un inventario del uso de los datos y las copias de seguridad, con funciones de automatización para recuperar rápidamente datos por lotes en escenarios operativos o de recuperación ante desastres. Además, genera informes que describen el uso y las relaciones de las aplicaciones y los datos por lotes.
IBM GDPS
Un paquete de software de recuperación ante desastres y resiliencia para IBM Z. IBM GDPS supervisa el subsistema de almacenamiento y la configuración de copias remotas en plataformas heterogéneas, automatiza las tareas operativas de IBM Parallel Sysplex y ejecuta la recuperación de fallos desde un único punto de control.
IBM Operations Manager for z/VM
IBM Operations Manager for z/VM está diseñado para mejorar la monitorización y gestión de sistemas z/VM e invitados Linux, lo que se consigue mediante la automatización de tareas de mantenimiento rutinarias, el envío de alertas basadas en situaciones o umbrales y la respuesta automática a situaciones que requieran intervención.
Los programadores y administradores de sistemas pueden automatizar las tareas de mantenimiento rutinarias en respuesta a las alertas del sistema. Los usuarios pueden depurar problemas fácilmente visualizando e interactuando con consolas para máquinas de servicio e invitados Linux. Los operarios pueden interpretar mejor los mensajes y determinar las acciones correctivas.
IBM Z Monitoring Suite
Un paquete de software que ofrece observabilidad histórica y en tiempo real del rendimiento de la infraestructura en varias plataformas, incluyendo z/OS, redes, subsistemas de almacenamiento y otros softwares de IBM.
IBM Z Monitoring Suite incluye IBM Service Management Unite, IBM Resource Measurement Facility, IBM Z ChatOps, varios agentes OMEGAMON y más.
IBM Z Software Asset Management
Un software de detección, monitorización y elaboración de informes de activos para ayudar a comprender el uso de aplicaciones y productos de IBM Z y de terceros.
IBM z/OS Data Set Mobility Facility
Una solución de migración de datos no disruptiva y basada en host que traslada rápidamente conjuntos de datos de mainframe críticos y asignados. Simplifica la gestión de grandes migraciones y ayuda a garantizar la disponibilidad continua de las aplicaciones en línea.
IBM Z Service Automation Suite
Un único punto de control para una amplia gama de funciones de gestión de sistemas, como la automatización, la gestión de redes y la programación de cargas de trabajo.
El conjunto es un paquete de precio simplificado y fácil de pedir, y consta de IBM Z System Automation, IBM Z NetView, IBM Z Workload Scheduler, IBM Service Management Unite, IBM Z ChatOps y más.
IBM Z System Automation
Una aplicación basada en NetView que proporciona un único punto de control para una gama completa de funciones de gestión del sistema.
IBM Z System Automation, con su estrecha integración con Geographically Dispersed Parallel Sysplex (GDPS), ofrece sofisticadas capacidades de recuperación ante desastres para los sistemas IBM Z.
IBM Service Management Unite
Una interfaz de panel de control personalizable que reúne información y tareas de gestión del mainframe de fuentes dispares en un único entorno.
IBM Service Management Unite es un componente gratuito disponible con IBM Z Service Management Suite, IBM Z Service Automation Suite, IBM Z System Automation, IBM Z NetView e IBM Z Monitoring Suite.
IBM Z NetView
Este software proporciona un amplio conjunto de herramientas para gestionar y mantener redes y sistemas complejos, multiproveedor y multiplataforma desde un único punto de control. Sirve como componente central tanto de IBM Z Service Management Suite como de IBM Z Service Automation Suite.
IBM Z service management suite
Una interfaz de usuario única para monitorizar y automatizar las cargas de trabajo empresariales cruciales que se ejecutan en la plataforma IBM Z.
IBM Z Service Management Suite incluye IBM Service Management Unite, IBM Z NetView, IBM Z System Automation, IBM Z ChatOps y varios agentes OMEGAMON.
IBM Z Workload Scheduler
Una solución de automatización de cargas de trabajo que permite a las organizaciones automatizar, planificar y controlar el procesamiento de cargas de trabajo de sistemas complejos. Gestiona de forma centralizada los flujos de trabajo en múltiples plataformas y aplicaciones empresariales desde un único punto de control.
IBM Z Open Automation Utilities
Un tiempo de ejecución para interactuar con las instalaciones MVS y automatizar tareas en z/OS mediante comandos de shell UNIX o lenguajes de scripting modernos.
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