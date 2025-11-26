Agentes de iPaaS

Una portfolio completo de agentes listos para la empresa, tanto para especialistas en integración como para tecnólogos empresariales​

Imagen estilizada de un proceso que se ejecuta a través de pilas

Entrega más rápida, operaciones más fluidas

Ilustración de chatbot con IA de estilo plano
Agentes de integración rápida

Convierta el lenguaje natural en integraciones de nivel empresarial. Ya sea automatizando el ciclo de vida de API Management, incorporando socios B2B u orquestando transferencias de archivos, los agentes generan flujos, mapeos y gestión de errores en minutos en lugar de días.
Ilustración de atención al cliente de estilo plano
Agentes de calidad inteligentes

Garantice la resiliencia y el tiempo de actividad con una monitorización autónoma. Las capacidades de diagnóstico de errores y autorreparación clasifican los problemas, priorizan los más críticos y proponen o aplican correcciones automáticamente, lo que garantiza el buen funcionamiento de las operaciones.
Ilustración de casos de uso de estilo plano
Agentes de documentación

Acelere la capacidad de aplicar las herramientas adecuadas a casos de uso reales en escenarios individuales y entre productos con respuestas resumidas y concisas de la documentación del producto.

 Innovaciones en IBM webMethods Hybrid Integration
Modelo 3D del panel de control híbrido de webMethods
Muchos prometen asistencia con IA. IBM ofrece automatización de nivel empresarial.
IBM webMethods Hybrid Integration combina de forma exclusiva:
 

IBM le permite ir más allá de los proyectos piloto de IA y acelerar su transición hacia una empresa agéntica escalable y fiable.
