La integración tradicional a menudo ha requerido una profunda experiencia técnica, creando cuellos de botella cuando la demanda supera los recursos disponibles. Los agentes iPaaS recientemente mejorados de IBM están diseñados para eliminar esa fricción ayudando a los equipos a lo largo de todo el ciclo de vida de la integración. Con la vista puesta en la proliferación de modelos y agentes, IBM también busca incorporar esas capacidades a la base de iPaaS. Esto permitirá a los clientes gestionar cómo los agentes de IA y los LLM acceden a las fuentes de datos contextuales, sin añadir infraestructura adicional. Por ejemplo, con el agente de API o API Developer Studio, es más fácil que nunca exponer sus API como herramientas MCP a las que pueden llamar los agentes.

Los clientes pueden describir los objetivos en un lenguaje sencillo, y un agente interpreta la intención, genera un flujo de integración propuesto y proporciona opciones para su aprobación. Lo que antes llevaba horas o días ahora puede completarse en minutos, lo que ayuda a los equipos empresariales y de TI a ofrecer nuevos servicios digitales con mayor rapidez.

Más allá de acelerar el tiempo de compilación, los agentes se extienden a las operaciones. Al clasificar los errores, sacar a la superficie los problemas más críticos y sugerir soluciones, estas capacidades ayudan a los equipos a reducir el tiempo de inactividad y a solucionar los problemas de manera más eficaz. Los agentes pueden incluso aplicar la autorreparación de errores recurrentes, minimizando el trabajo repetitivo.

El resultado: los especialistas en integración, los desarrolladores y los tecnólogos empresariales pueden centrarse menos en tareas repetitivas y manuales y más en la creación de valor. Para las organizaciones, esto significa un tiempo de obtención de valor más rápido y una mayor resiliencia.