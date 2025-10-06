Hoy en día, las empresas están bajo presión para acelerar la innovación y, al mismo tiempo, obtener rendimientos tangibles de las inversiones en IA. Sin embargo, muchas organizaciones tienen dificultades para integrar diversos sistemas, API y flujos de datos a la velocidad que exige el negocio.
Con las últimas mejoras de IBM webMethods Hybrid Integration, IBM está ayudando a los clientes a superar estos desafíos. Los desarrollos abarcan 3 áreas críticas:
Juntas, estas innovaciones están diseñadas para ayudar a las empresas a prepararse para las oportunidades de la transformación de la IA, al tiempo que refuerzan la fiabilidad de las operaciones híbridas actuales.
La integración tradicional a menudo ha requerido una profunda experiencia técnica, creando cuellos de botella cuando la demanda supera los recursos disponibles. Los agentes iPaaS recientemente mejorados de IBM están diseñados para eliminar esa fricción ayudando a los equipos a lo largo de todo el ciclo de vida de la integración. Con la vista puesta en la proliferación de modelos y agentes, IBM también busca incorporar esas capacidades a la base de iPaaS. Esto permitirá a los clientes gestionar cómo los agentes de IA y los LLM acceden a las fuentes de datos contextuales, sin añadir infraestructura adicional. Por ejemplo, con el agente de API o API Developer Studio, es más fácil que nunca exponer sus API como herramientas MCP a las que pueden llamar los agentes.
Los clientes pueden describir los objetivos en un lenguaje sencillo, y un agente interpreta la intención, genera un flujo de integración propuesto y proporciona opciones para su aprobación. Lo que antes llevaba horas o días ahora puede completarse en minutos, lo que ayuda a los equipos empresariales y de TI a ofrecer nuevos servicios digitales con mayor rapidez.
Más allá de acelerar el tiempo de compilación, los agentes se extienden a las operaciones. Al clasificar los errores, sacar a la superficie los problemas más críticos y sugerir soluciones, estas capacidades ayudan a los equipos a reducir el tiempo de inactividad y a solucionar los problemas de manera más eficaz. Los agentes pueden incluso aplicar la autorreparación de errores recurrentes, minimizando el trabajo repetitivo.
El resultado: los especialistas en integración, los desarrolladores y los tecnólogos empresariales pueden centrarse menos en tareas repetitivas y manuales y más en la creación de valor. Para las organizaciones, esto significa un tiempo de obtención de valor más rápido y una mayor resiliencia.
Las empresas a menudo se encuentran reconstruyendo las mismas integraciones porque los activos están dispersos entre plataformas y son difíciles de gobernar. Esta duplicación ralentiza la entrega, incrementa los costes y aumenta los riesgos de cumplimiento.
El nuevo catálogo unificado de activos aborda este problema consolidando los activos de IBM webMethods Hybrid Integration en una única capa de metadatos gobernada. Los especialistas y arquitectos de integración pueden buscar, analizar dependencias y solicitar acceso fácilmente, mientras que los agentes de IA utilizan los mismos datos para proporcionar recomendaciones contextuales en tiempo real.
Los beneficios para el cliente incluyen:
Al hacer que los agentes de IA sean consumidores de primera clase del catálogo, IBM ayuda a las organizaciones a moverse de la prueba de concepto a la producción con mayor confianza y gobierno, desbloqueando la velocidad sin sacrificar el control.
Si bien las características impulsadas por la IA preparan a las empresas para el futuro, IBM también reconoce la importancia de ayudar a los clientes a maximizar el valor de su pila de tecnología actual. IBM® MQ, una piedra angular para las cargas de trabajo de misión crítica, a veces puede ser difícil de monitorizar directamente para los equipos de integración.
La nueva característica MQ observabilidad cambia eso. Al mostrar la telemetría de MQ junto con otros activos de integración, los equipos de integración obtienen conocimientos en tiempo real sobre la salud, la latencia y el rendimiento de las colas, sin depender únicamente de especialistas de MQ o consolas independientes.
El impacto en el cliente es claro:
Esto significa que las organizaciones pueden responder más rápido a posibles interrupciones y, al mismo tiempo, liberar a los administradores de MQ cualificados para que se centren en actividades de mayor valor.
El ritmo de cambio en el panorama tecnológico actual es implacable, y las organizaciones necesitan una base de confianza para aprovechar la IA y proteger sus inversiones existentes. Con estas mejoras en IBM webMethods Hybrid Integration, IBM está ayudando a los clientes a equilibrar ambos imperativos: prepararse para las oportunidades de la IA agéntica al tiempo que garantiza la fiabilidad y el ROI de los sistemas actuales.
Habilitar la IA agéntica es un enfoque central de IBM webMethods Hybrid Integration, incluida la creación de pasarelas de IA, la aceleración de la gestión del ciclo de vida de MCP y el aprovechamiento de tecnologías de IBM como watsonx. Profundice aquí en algunos de estos últimos avances.
Al centrarse en la productividad, el gobierno y la visibilidad, IBM pretende proporcionar a las empresas las herramientas para acelerar la innovación, reducir el riesgo y ofrecer valor empresarial con mayor confianza.