Las cadenas de suministro globales son cada vez más complejas, dinámicas y ricas en datos. Las organizaciones están recurriendo a análisis para optimizar las operaciones, reducir costos y mejorar la capacidad de respuesta.

Con IBM SPSS Statistics, los profesionales de la cadena de suministro pueden aprovechar el modelado predictivo, la previsión y el análisis estadístico para tomar decisiones basadas en datos en materia de compras, inventario, logística y planificación de demanda. Los fabricantes, minoristas y proveedores de logística pueden integrar datos históricos, entradas en tiempo real y variables externas para crear cadenas de suministro resilientes y ágiles.

Al aplicar técnicas estadísticas a diversos conjuntos de datos, como el rendimiento de los proveedores, las métricas de transporte y la demanda del mercado, IBM SPSS Statistics permite a los equipos anticiparse a las interrupciones, agilizar las operaciones y mejorar la planificación estratégica.