Las cadenas de suministro globales son cada vez más complejas, dinámicas y ricas en datos. Las organizaciones están recurriendo a análisis para optimizar las operaciones, reducir costos y mejorar la capacidad de respuesta.

Con IBM SPSS Statistics, los profesionales de la cadena de suministro pueden aprovechar el modelado predictivo, la previsión y el análisis estadístico para tomar decisiones basadas en datos en materia de compras, inventario, logística y planificación de demanda. Los fabricantes, minoristas y proveedores de logística pueden integrar datos históricos, entradas en tiempo real y variables externas para crear cadenas de suministro resilientes y ágiles.

Al aplicar técnicas estadísticas a diversos conjuntos de datos, como el rendimiento de los proveedores, las métricas de transporte y la demanda del mercado, IBM SPSS Statistics permite a los equipos anticiparse a las interrupciones, agilizar las operaciones y mejorar la planificación estratégica.

Beneficios Mejora de la precisión de las previsiones 

IBM SPSS Statistics permite a las organizaciones crear modelos sólidos de previsión mediante el análisis de series temporales y técnicas de regresión. Al incorporar la estacionalidad, las tendencias y los factores externos, las empresas pueden reducir los errores de previsión y alinear la producción y el inventario con la demanda real. 

Mediante procedimientos estadísticos como árboles de decisión y clustering, los equipos de cadena de suministro pueden segmentar inventario, identificar artículos de baja rotación y optimizar los niveles de existencias en todas las ubicaciones. Esto ayuda a reducir los costes de transporte y a mejorar los niveles de servicio. 

IBM SPSS Statistics admite el modelado de escenarios y el análisis de riesgos para ayudar a las organizaciones a anticipar posibles interrupciones, como retrasos de los proveedores o picos de demanda, y desarrollar planes de contingencia. Técnicas como la regresión logística y la simulación de Monte Carlo proporcionan conocimiento sobre las probabilidades de riesgo y su impacto. 

Aplicación

Previsión de la demanda Evaluación del rendimiento de los proveedores Optimización de inventario Planificación del transporte y la logística
