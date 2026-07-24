IBM InfoSphere Optim Archive

Reduzca los costes de hardware, almacenamiento y mantenimiento mediante el archivado o la retirada de datos históricos de aplicaciones y sistemas
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Funcionalidades de archivado para conseguir resultados de negocio

IBM InfoSphere Optim Archive es una solución escalable que ayuda a su organización a gestionar y dar soporte a las estrategias de archivado de bases de datos. Controle los crecientes volúmenes de datos y los costes de almacenamiento asociados mientras mejora el rendimiento de las aplicaciones y minimiza los riesgos asociados con la retención y el cumplimiento de los datos.

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Mejorar la gestión del ciclo de vida de los datos

Las herramientas de gestión le ayudan a consolidar o retirar aplicaciones existentes y redundantes. El archivado agiliza las actualizaciones de aplicaciones reduciendo la cantidad de datos que se van a migrar.
Programas de conformidad con la retención de datos

Optim Archive le permite aplicar políticas de negocio que rigen la retención, el acceso y la eliminación de datos. Con una política de retención, puede suprimir con total confianza los datos archivados cuando caduquen las necesidades de retención.

 
Controlar y gestionar el crecimiento de datos

Al aplicar funcionalidades avanzadas de archivado para datos estructurados, InfoSphere Optim Archive proporciona un mejor control de datos y ayuda a reducir los costes de almacenamiento y mantenimiento de hardware.
Reduzca el riesgo y controle los costes

Para reducir aún más los costes, puede almacenar datos históricos o de referencia sin conexión en cinta u otros dispositivos de almacenamiento a largo plazo. Esto le permite proteger los objetos empresariales archivados para el cumplimiento normativo.
Métodos de acceso independientes de la aplicación

El acceso independiente ayuda a eliminar la necesidad de mantener las aplicaciones o versiones de origen. También permite a los usuarios ver, consultar e informar sobre datos en archivos mediante métodos y herramientas de creación de informes estándar del sector.
Información basada en el consumo

Optim Archive genera informes de procesos de archivado, supresión y restauración que muestran información detallada sobre las conexiones de bases de datos, acceso, rendimiento de datos, uso de índices y otras estadísticas relevantes.
Establezca distintos niveles de servicio

Niveles para cada clase o temperatura de datos para que pueda lograr de manera constante los objetivos de rendimiento de aplicación y almacén de datos. Establezca los niveles de servicio adecuados para datos actuales (calientes), datos de informes (templados) y datos históricos (fríos).
Soporte para entornos empresariales

Como solución escalable única, InfoSphere Optim Archive da soporte a aplicaciones de uso común, tecnologías de base de datos y sistemas operativos.

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