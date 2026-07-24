IBM InfoSphere Optim Archive es una solución escalable que ayuda a su organización a gestionar y dar soporte a las estrategias de archivado de bases de datos. Controle los crecientes volúmenes de datos y los costes de almacenamiento asociados mientras mejora el rendimiento de las aplicaciones y minimiza los riesgos asociados con la retención y el cumplimiento de los datos.
Las herramientas de gestión le ayudan a consolidar o retirar aplicaciones existentes y redundantes. El archivado agiliza las actualizaciones de aplicaciones reduciendo la cantidad de datos que se van a migrar.
Optim Archive le permite aplicar políticas de negocio que rigen la retención, el acceso y la eliminación de datos. Con una política de retención, puede suprimir con total confianza los datos archivados cuando caduquen las necesidades de retención.
Al aplicar funcionalidades avanzadas de archivado para datos estructurados, InfoSphere Optim Archive proporciona un mejor control de datos y ayuda a reducir los costes de almacenamiento y mantenimiento de hardware.
Para reducir aún más los costes, puede almacenar datos históricos o de referencia sin conexión en cinta u otros dispositivos de almacenamiento a largo plazo. Esto le permite proteger los objetos empresariales archivados para el cumplimiento normativo.
El acceso independiente ayuda a eliminar la necesidad de mantener las aplicaciones o versiones de origen. También permite a los usuarios ver, consultar e informar sobre datos en archivos mediante métodos y herramientas de creación de informes estándar del sector.
Optim Archive genera informes de procesos de archivado, supresión y restauración que muestran información detallada sobre las conexiones de bases de datos, acceso, rendimiento de datos, uso de índices y otras estadísticas relevantes.
Niveles para cada clase o temperatura de datos para que pueda lograr de manera constante los objetivos de rendimiento de aplicación y almacén de datos. Establezca los niveles de servicio adecuados para datos actuales (calientes), datos de informes (templados) y datos históricos (fríos).
Como solución escalable única, InfoSphere Optim Archive da soporte a aplicaciones de uso común, tecnologías de base de datos y sistemas operativos.