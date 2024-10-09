Busque boletines de seguridad en la Central de Seguridad de Productos. Filtre por producto, gravedad o fecha de publicación. Actúe con rapidez para mitigar y minimizar los riesgos.
Busque en FixCentral para solicitar y descargar las correcciones de Maximo Application Suite que solucionan problemas conocidos y añaden nuevas funciones.
Abra un caso, descargue correcciones, busque documentos técnicos o consulte problemas conocidos (APAR) para ayudarle a solucionar, prevenir y resolver problemas relacionados con:
El acceso al soporte de IBM requiere registro, un número de cliente de IBM (ICN) y la aprobación del administrador del sitio.
Adopte un enfoque proactivo para la prevención de problemas. Suscríbase a las actualizaciones de soporte, boletines de seguridad y flashes.
IBM ofrece opciones de soporte adicionales para Planning Analytics en todo el ciclo de vida del producto. Elija la opción más adecuada para usted.
Un complemento perfecto para las ofertas de software distribuido o SaaS que proporciona una gestión prioritaria de los casos y reduce los objetivos de tiempo de respuesta sobre la base de S&S.
Una opción ideal cuando la versión de software que está utilizando se acerca a su fecha de fin de soporte, lo que le da más tiempo para migrar a una versión con soporte más reciente.
Un imprescindible para cuando esté ejecutando la última versión con soporte de software retirado del mercado, ya que proporciona hasta cinco años adicionales de soporte de IBM para planificar lo que vendrá después.
