IBM® Maximo Application Suite: soporte

Saque el máximo partido a su inversión en Maximo. Manténgase actualizado, conectado, seguro y respaldado durante todo el ciclo de vida.
Ilustración de soporte en línea, servicio de atención al cliente y opciones de chat
Actualizaciones de software Novedades
Visite la documentación de IBM para obtener la información más reciente sobre Maximo Application Suite. Acceda a la sección Novedades.
Ciclo de vida del producto
Consulte las fechas de lanzamiento y fin de soporte técnico de Maximo Application Suite para saber si es el momento de descargar una versión más reciente de VRM.
¿Listo para actualizar?
Utilice su suscripción de software y los beneficios de soporte para descargar la última versión o lanzamiento.

Conecte con otros usuarios  de Maximo

Comparta buenas prácticas, publique preguntas, obtenga respuestas, asista a eventos y conecte con expertos de IBM y otros usuarios.

Visite la comunidad de Máximo y únase a ella
Seguro Boletines de seguridad de Maximo Application Suite

Busque boletines de seguridad en la Central de Seguridad de Productos.  Filtre por producto, gravedad o fecha de publicación. Actúe con rapidez para mitigar y minimizar los riesgos.

 Boletines de seguridad de Maximo Application Suite - Soporte técnico de IBM Correcciones

Busque en FixCentral para solicitar y descargar las correcciones de Maximo Application Suite que solucionan problemas conocidos y añaden nuevas funciones.

 Buscar en Fix Central
Esenciales de soporte Soporte de Maximo Application Suite

Abra un caso, descargue correcciones, busque documentos técnicos o consulte problemas conocidos (APAR) para ayudarle a solucionar, prevenir y resolver problemas relacionados con:

 Soporte de Maximo Application Suite Registrarse con soporte

El acceso al soporte de IBM requiere registro, un número de cliente de IBM (ICN) y la aprobación del administrador del sitio.

 Comience hoy mismo Suscríbase a Mis notificaciones

Adopte un enfoque proactivo para la prevención de problemas. Suscríbase a las actualizaciones de soporte, boletines de seguridad y flashes.

 Regístrese con Mis notificaciones
Ofertas de soporte adicionales

IBM ofrece opciones de soporte adicionales para Planning Analytics en todo el ciclo de vida del producto. Elija la opción más adecuada para usted.
Obtenga más información sobre las ofertas de soporte
Soporte avanzado

Un complemento perfecto para las ofertas de software distribuido o SaaS que proporciona una gestión prioritaria de los casos y reduce los objetivos de tiempo de respuesta sobre la base de S&S.

 Más información
Soporte ampliado

Una opción ideal cuando la versión de software que está utilizando se acerca a su fecha de fin de soporte, lo que le da más tiempo para migrar a una versión con soporte más reciente.
Soporte continuo

Un imprescindible para cuando esté ejecutando la última versión con soporte de software retirado del mercado, ya que proporciona hasta cinco años adicionales de soporte de IBM para planificar lo que vendrá después.
Próximos pasos

Pruebe nuestra versión de prueba o programe una consulta con un experto de IBM para descubrir cómo su organización puede reducir los procesos de inspección manuales mediante el machine learning e IBM Maximo Application Suite.

 Pruébelo sin coste