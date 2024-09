La organización IBM LinuxONE recibió el premio APAC 2023 Merit in ESG Architecture Award in Open EA Standards for Organizations de The Open Group por centrarse y promover activamente la integración e implementación de factores ESG en la toma de decisiones y operaciones corporativas, demostrando liderazgo en sostenibilidad, responsabilidad social y buena gobernanza, soluciones innovadoras y la práctica de estándares ESG.6