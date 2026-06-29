IBM IMS High Performance (HP) Prefix Resolution para z/OS resuelve y actualiza los prefijos de las bases de datos IMS que forman parte de relaciones lógicas en un solo paso. Crea un conjunto de datos para resolver los punteros de las relaciones lógicas definidas para las bases de datos. A continuación, la función Prefix Update actualiza el prefijo de cada segmento cuya información de prefijo se haya visto afectada por una carga de la base de datos, una reorganización o ambas.

La herramienta mejora la gestión de la base de datos simplificando la resolución de prefijos y las tareas de actualización. Reduce el tiempo transcurrido durante la reorganización y el tiempo de CPU al resolver rápidamente los punteros de relaciones lógicas, al tiempo que reduce el consumo de recursos.