IBM IMS High Performance (HP) Prefix Resolution para z/OS resuelve y actualiza los prefijos de las bases de datos IMS que forman parte de relaciones lógicas en un solo paso. Crea un conjunto de datos para resolver los punteros de las relaciones lógicas definidas para las bases de datos. A continuación, la función Prefix Update actualiza el prefijo de cada segmento cuya información de prefijo se haya visto afectada por una carga de la base de datos, una reorganización o ambas.
La herramienta mejora la gestión de la base de datos simplificando la resolución de prefijos y las tareas de actualización. Reduce el tiempo transcurrido durante la reorganización y el tiempo de CPU al resolver rápidamente los punteros de relaciones lógicas, al tiempo que reduce el consumo de recursos.
Asegúrese de que las relaciones de puntero se hayan resuelto y estén listas para su uso en producción después de cargar o reorganizar bases de datos relacionadas lógicamente.
Combine las funciones de resolución y actualización de prefijos en un solo paso de trabajo.
Utilice el servicio de transferencia de datos HPPRPIPE, que elimina la necesidad de utilizar conjuntos de datos de trabajo intermedios y reduce el tiempo transcurrido y el consumo de recursos.
Elimine los conjuntos de datos de trabajo intermedios DFSURWF2 y DFSURWF3, lo que reducirá la manipulación de cintas y la asignación de dispositivos de almacenamiento de acceso directo (DASD).
Reduzca o evite gran parte de los requisitos de E/S, manejo de cintas y DASD que a menudo se asocian con la resolución y actualización de prefijos.
Cómo funciona: IBM IMS High Performance (HP) Prefix Resolution for z/OS resuelve y actualiza los prefijos de las bases de datos IMS que intervienen en las relaciones lógicas de dichas bases de datos. La herramienta realiza este trabajo en dos pasos: resolución de prefijos IMS y actualización de prefijos IMS. IMS Prefix Resolution crea inmediatamente un conjunto de datos para resolver los punteros de relación lógica definidos para la base de datos IMS.
Integrado con IMS Index Builder: IMS HP Prefix Resolution está integrado con IMS Index Builder para resolver también punteros de índice secundarios. IMS HP Prefix Resolution utiliza una serie de archivos de trabajo especiales para eliminar la E/S y reducir las asignaciones de conjuntos de datos para mejorar el rendimiento de la resolución de prefijos de bases de datos IMS. También crea informes que muestran las actividades realizadas. Estos informes se almacenan en el repositorio de la base de conocimientos de IMS Tools. Explore IMS Index Builder
IMS Prefix Update: IMS Prefix Update actualiza los prefijos de bases de datos IMS afectados por cargas de bases de datos, reorganizaciones de bases de datos, o ambas cosas. Puede ejecutarse como un paso independiente o junto con IMS HP Prefix Resolution. También hay un controlador de búfer especial que mejora el rendimiento de IMS Prefix Update. Si la base de datos IMS está registrada en Database Recovery Control (DBRC), el paso IMS Prefix Update emitirá notificaciones de reorganización DBRC para indicar que se han actualizado los prefijos de la base de datos IMS.
Por qué ayudará a su operación: la resolución de prefijos HP de IMS le permite realizar estas tareas de una manera considerablemente más fácil y rápida al simplificar los pasos del trabajo y eliminar el uso de recursos específicos. Con estas características avanzadas, IMS HP Prefix Resolution facilita y acelera las tareas de los administradores de bases de datos (DBA) y mejora la disponibilidad del sistema y de los recursos humanos.