IBM Storage FlashSystem 7600

Detección más rápida de amenazas, rendimiento mejorado y mayor eficiencia energética.

Módulo de servidor IBM Storage FlashSystem 7600
Evento virtual en directo: El futuro del almacenamiento llega en febrero de 2026
La próxima evolución del almacenamiento de IBM está llegando, y está redefiniendo lo que el almacenamiento puede hacer por su empresa: una base más inteligente e impulsada por IA para su futuro. Únase a nosotros el martes 10 de febrero de 2026 - 9:00 EST
La resiliencia se reinventa: cree una estrategia de ciberresiliencia impulsada por IA y preparada para el futuro
Los ciberataques se están acelerando. Las normativas son cada vez más estrictas. ¿Está preparada su estrategia? Vea la grabación.

Rendimiento sólido para cargas de trabajo de gama media

IBM Storage FlashSystem 7600 es una solución de almacenamiento rentable que admite todas las capacidades avanzadas de IBM FlashSystem y proporciona un equilibrio superior de rendimiento, capacidad y opciones de conectividad para la empresa moderna. Ofrece un rendimiento increíble que es simple, inteligente y seguro.

 Webinar bajo demanda: Mejore la seguridad de datos ahora con IBM Power Cyber Vault: su solución contra las amenazas actuales
Redundancia de alto rendimiento

Hasta 24 dispositivos flash de alta disponibilidad NVMe en una carcasa de almacenamiento de 2U con replicación basada en red en 3 sitios para evitar un punto único de anomalía.
Escalable para entornos de cualquier tamaño

La solución inteligente y autooptimizada se gestiona fácilmente, lo cual permite a las empresas superar los obstáculos de almacenamiento a medida que aumentan.
Solución asequible y de alto valor

Niveles de almacenamiento flash de alta densidad en un paquete asequible que incluye compresión y análisis predictivo basado en IA.
Ciberresiliencia hasta la médula

FlashCore Module 5 (FCM5) monitoriza continuamente los datos de cada E/S utilizando modelos MK para detectar anomalías como ransomware en menos de un minuto1.

Vea cuánto podría ahorrar con IBM FlashSystem

Introduzca los detalles de su entorno de almacenamiento para estimar su TCO y el ahorro aproximado que FlashSystem puede ofrecer.

reseñas

Especificaciones

Especificaciones:
Capacidad máxima efectiva dentro de una sola carcasa:
- 7,2 PBe 		Ancho de banda máximo:
- 55 Gb/s 
Formato:
- Carcasa de 2U		Puertos de E/S máx.: 
- 32
Capacidad máxima efectiva en una FlashSystem grid:
- 230 PBe		Memoria: 
- 768 GB
- 1,5 TB

Conectividad: (opcional)
- 32 Gb/s FC o NVMe/FC
- 25/10 Gb/s iSCSI o NVMe/TCP
- 100 Gb iSCSI o NVMe/TCP
- 64 Gb/s FC o NVMe/FC

IOPs máximas (4K lectura acertada)
- 4,3 millones

Más información sobre las opciones de FlashSystem.

Explore los detalles técnicos, las características y los casos de uso de los productos de almacenamiento flash más populares.

Rápido. Inteligente. Asequible

Sáquele partido al software y SO integrados de calidad empresarial que pueden insuflar nueva vida a sus sistemas de almacenamiento existentes y protegerle contra los ciberataques que acechan a la vuelta de la esquina. Diseño compacto para ubicaciones periféricas con limitaciones de espacio con capacidades consistentes para entornos locales e híbridos. Ideal para entornos de almacenamiento edge, virtuales y en contenedores.

Casos de éxito

Pasillo de la sala de servidores
Evolution Systems

Evolution Systems utilizó la tecnología IBM Storage FlashSystem para aumentar el rendimiento y flexibilizar su almacenamiento a fin de satisfacer las necesidades de sus clientes.

 Lea el caso de éxito
Empresaria que usa una tableta digital en la sala de reuniones
Data Action

Data Action aloja su solución IBM QRadar SIEM utilizando IBM FlashSystem de alto rendimiento, lo que mejora significativamente el análisis y la respuesta a las amenazas de seguridad.

 Lea el caso de éxito
Paisaje urbano con una zona residencial moderna, edificios de pisos nuevos y un patio verde con aceras y árboles en otoño
Micro Strategies

Utilizando la cartera de IBM Storage, Micro Strategies ha creado DataVault, un servicio de seguridad gestionada, que ayuda a los clientes a identificar y recuperarse rápidamente de los ciberataques.

 Lea el caso de éxito
Trabajadores en un centro de datos con filas de racks de servidores, comprobando el equipo y hablando de su trabajo
Gestión de riesgos

Vohkus, business partner de IBM, ofrece consultoría de gestión de riesgos, basada en el almacenamiento IBM FlashSystem 7300 para un crecimiento continuo.

 Lea el caso de éxito

Casos de uso

Sostenibilidad del almacenamiento
Invierta en un almacenamiento de datos energéticamente eficiente y denso que marque la diferencia.
Prescinda de los centros de datos
Visualice todos sus datos en un solo lugar y confíe en la jerarquización de los datos impulsada por la IA.
Más ciberresiliencia
Recupere los datos rápidamente y sin interrupciones en caso de ciberataque.
Análisis de datos de almacenamiento
Análisis del almacenamiento más rápido, tiempo de conocimiento más rápido, utilizando herramientas creadas con análisis del almacenamiento flash.

Recursos

Prueba
Máquina de prueba sin coste disponible en sus instalaciones (consulte la lista de países)
Webinar bajo demanda
Más fuerza, más ajetreo, menos bullicio con IBM FlashSystem.
Vídeo
IBM Storage redefine los límites del centro de datos.
Informe de analistas
Reducción de los costes de almacenamiento entre un 40 y un 90 % con IBM FlashSystem.
Próximos pasos

Póngase en contacto con un asesor para obtener ayuda en la configuración de un IBM Storage FlashSystem para sus necesidades empresariales.

Ficha técnica de la familia IBM FlashSystem Redbook Documentación de interoperatividad Asistencia Documentación
Notas a pie de página

La experimentación interna de IBM Research ha demostrado la detección del ransomware en menos de 1 minuto desde que inicia su proceso de cifrado. Este experimento se llevó a cabo en un FlashSystem 5200 con 6 FCM y la versión 4.1 del firmware. El 5200 tenía instalado el software de nivel 8.6.3 GA. El host conectado al 5200 ejecutaba Linux con el sistema de archivos XFS. En este caso concreto, se utilizó el simulador de ransomware de IBM llamado WannaLaugh. El sistema subyacente debe ser compatible con FCM4.1 y el software de nivel 8.6.3 Software de nivel GA cargado para recibir los resultados obtenidos.

2 Suponiendo una reducción de datos 5:1