Detección más rápida de amenazas, rendimiento mejorado y mayor eficiencia energética.
IBM Storage FlashSystem 7600 es una solución de almacenamiento rentable que admite todas las capacidades avanzadas de IBM FlashSystem y proporciona un equilibrio superior de rendimiento, capacidad y opciones de conectividad para la empresa moderna. Ofrece un rendimiento increíble que es simple, inteligente y seguro.
Hasta 24 dispositivos flash de alta disponibilidad NVMe en una carcasa de almacenamiento de 2U con replicación basada en red en 3 sitios para evitar un punto único de anomalía.
La solución inteligente y autooptimizada se gestiona fácilmente, lo cual permite a las empresas superar los obstáculos de almacenamiento a medida que aumentan.
Niveles de almacenamiento flash de alta densidad en un paquete asequible que incluye compresión y análisis predictivo basado en IA.
FlashCore Module 5 (FCM5) monitoriza continuamente los datos de cada E/S utilizando modelos MK para detectar anomalías como ransomware en menos de un minuto1.
|Especificaciones:
|Capacidad máxima efectiva dentro de una sola carcasa:
- 7,2 PBe
|Ancho de banda máximo:
- 55 Gb/s
|Formato:
- Carcasa de 2U
|Puertos de E/S máx.:
- 32
|Capacidad máxima efectiva en una FlashSystem grid:
- 230 PBe
|Memoria:
- 768 GB
- 1,5 TB
|Conectividad: (opcional)
- 32 Gb/s FC o NVMe/FC
- 25/10 Gb/s iSCSI o NVMe/TCP
- 100 Gb iSCSI o NVMe/TCP
- 64 Gb/s FC o NVMe/FC
|IOPs máximas (4K lectura acertada)
- 4,3 millones
Sáquele partido al software y SO integrados de calidad empresarial que pueden insuflar nueva vida a sus sistemas de almacenamiento existentes y protegerle contra los ciberataques que acechan a la vuelta de la esquina. Diseño compacto para ubicaciones periféricas con limitaciones de espacio con capacidades consistentes para entornos locales e híbridos. Ideal para entornos de almacenamiento edge, virtuales y en contenedores.
Evolution Systems utilizó la tecnología IBM Storage FlashSystem para aumentar el rendimiento y flexibilizar su almacenamiento a fin de satisfacer las necesidades de sus clientes.
Data Action aloja su solución IBM QRadar SIEM utilizando IBM FlashSystem de alto rendimiento, lo que mejora significativamente el análisis y la respuesta a las amenazas de seguridad.
Utilizando la cartera de IBM Storage, Micro Strategies ha creado DataVault, un servicio de seguridad gestionada, que ayuda a los clientes a identificar y recuperarse rápidamente de los ciberataques.
Vohkus, business partner de IBM, ofrece consultoría de gestión de riesgos, basada en el almacenamiento IBM FlashSystem 7300 para un crecimiento continuo.
1 La experimentación interna de IBM Research ha demostrado la detección del ransomware en menos de 1 minuto desde que inicia su proceso de cifrado. Este experimento se llevó a cabo en un FlashSystem 5200 con 6 FCM y la versión 4.1 del firmware. El 5200 tenía instalado el software de nivel 8.6.3 GA. El host conectado al 5200 ejecutaba Linux con el sistema de archivos XFS. En este caso concreto, se utilizó el simulador de ransomware de IBM llamado WannaLaugh. El sistema subyacente debe ser compatible con FCM4.1 y el software de nivel 8.6.3 Software de nivel GA cargado para recibir los resultados obtenidos.
2 Suponiendo una reducción de datos 5:1