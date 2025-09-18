La consultora se acercó a Vohkus, IBM Business Partner, para ser su asesor de confianza. Con sus profundas habilidades técnicas y de consultoría, Vohkus ayuda a las empresas a implementar tecnologías estratégicas, ayudándolas en cada etapa, desde la planificación hasta la gestión diaria.

Dave Johnson, director de especialistas en ventas de productos de Vohkus, afirma: "Como somos independientes de los proveedores, podemos centrarnos en la tecnología que satisfaga las necesidades específicas de cada cliente; en este caso, en las soluciones de la plataforma IBM® Storage. Nuestra asociación con IBM realmente nos ayudó a cerrar el trato. Propusimos una estrecha colaboración, mientras que los demás postores ofrecieron lo que se consideró un enfoque fracturado".

En colaboración con IBM, Vohkus diseñó una nueva infraestructura para la consultoría, creada en torno a un almacenamiento IBM® FlashSystem 7300 en cada ubicación, con un par de conmutadores IBM® Storage Networking SAN64B-6 dedicados. Todos ellos gestionados a través de las plataformas IBM® Storage Insights Pro e IBM® Spectrum Control.

Andrew Gillan, especialista en ventas empresariales de Vohkus, comenta: "IBM FlashSystem 7300 ofrece la capacidad, el rendimiento y la rentabilidad que requiere la consultoría. Pero lo que hizo que esta solución realmente destacara fue la fácil gestión y la ciberresiliencia integrada de los módulos IBM® FlashCore de cuarta generación".

Los módulos IBM FlashCore (FCM4) son una familia de unidades de estado sólido de alto rendimiento en un factor de forma estándar de 2,5 pulgadas. FCM4 proporciona detección de amenazas integrada, casi en tiempo real y mejorada por IA para una mayor defensa contra el ransomware. Además, la función de copia protegida del almacenamiento ofrece instantáneas de datos inmutables y aisladas. En caso de que los datos se vean comprometidos o se interrumpan las operaciones, la consultoría puede recuperarse de un buen momento conocido, normalmente en solo 60 segundos.