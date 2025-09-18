Vohkus, IBM Business Partner, ofrece consultoría de gestión de riesgos para el crecimiento continuo y la reducción de costes
Una empresa internacional de consultoría de gestión de riesgos que trabaja en sectores altamente regulados quería optimizar su almacenamiento. La empresa opera centros de datos en cuatro países y había estado utilizando infraestructura del mismo proveedor durante una década. Sin embargo, cuando el soporte de los proveedores llegó a su fin, la fiabilidad, el rendimiento y la capacidad de sus centros de datos comenzaron a disminuir. Cualquier tiempo de inactividad o pérdida de datos podría resultar en una interrupción operativa, así como un riesgo potencial para la reputación y sanciones contractuales.
La consultora quería resolver sus problemas inmediatos y consolidar su infraestructura en expansión. Por lo tanto, se propuso buscar un asesor que pudiera optimizar la huella, aumentar la resiliencia operativa, respaldar el crecimiento internacional continuo y reducir los costes.
La consultora se acercó a Vohkus, IBM Business Partner, para ser su asesor de confianza. Con sus profundas habilidades técnicas y de consultoría, Vohkus ayuda a las empresas a implementar tecnologías estratégicas, ayudándolas en cada etapa, desde la planificación hasta la gestión diaria.
Dave Johnson, director de especialistas en ventas de productos de Vohkus, afirma: "Como somos independientes de los proveedores, podemos centrarnos en la tecnología que satisfaga las necesidades específicas de cada cliente; en este caso, en las soluciones de la plataforma IBM® Storage. Nuestra asociación con IBM realmente nos ayudó a cerrar el trato. Propusimos una estrecha colaboración, mientras que los demás postores ofrecieron lo que se consideró un enfoque fracturado".
En colaboración con IBM, Vohkus diseñó una nueva infraestructura para la consultoría, creada en torno a un almacenamiento IBM® FlashSystem 7300 en cada ubicación, con un par de conmutadores IBM® Storage Networking SAN64B-6 dedicados. Todos ellos gestionados a través de las plataformas IBM® Storage Insights Pro e IBM® Spectrum Control.
Andrew Gillan, especialista en ventas empresariales de Vohkus, comenta: "IBM FlashSystem 7300 ofrece la capacidad, el rendimiento y la rentabilidad que requiere la consultoría. Pero lo que hizo que esta solución realmente destacara fue la fácil gestión y la ciberresiliencia integrada de los módulos IBM® FlashCore de cuarta generación".
Los módulos IBM FlashCore (FCM4) son una familia de unidades de estado sólido de alto rendimiento en un factor de forma estándar de 2,5 pulgadas. FCM4 proporciona detección de amenazas integrada, casi en tiempo real y mejorada por IA para una mayor defensa contra el ransomware. Además, la función de copia protegida del almacenamiento ofrece instantáneas de datos inmutables y aisladas. En caso de que los datos se vean comprometidos o se interrumpan las operaciones, la consultoría puede recuperarse de un buen momento conocido, normalmente en solo 60 segundos.
La primera implementación exitosa de Vohkus en el centro de datos de la consultora servirá de modelo que se repetirá en las otras tres implementaciones en los otros países. Su alcance internacional y su hábil gestión de proyectos, combinados con el apoyo de IBM, permiten llevar a cabo el proyecto como una transición sin problemas.
Con una relación de reducción de datos de al menos 2:1 y una relación de mejora del rendimiento de 3:1 proporcionadas por las matrices IBM FlashSystem, la consultoría puede estar segura de mantener las operaciones críticas mientras expande su negocio. Además, con las funciones de detección de amenazas y copia protegida de IBM FlashSystem, la consultoría también está mejor protegida contra el tiempo de inactividad y la pérdida de datos, lo que refuerza su resiliencia operativa.
Gillan dice: "Anteriormente, nuestro cliente tenía tres plataformas de tecnología separadas. Ahora disfrutan de una gestión simplificada de todo el panorama a través de IBM Storage Insights Pro e IBM Spectrum Control, lo que aumenta la productividad y la eficiencia". La solución ha reducido la huella de almacenamiento de 60 a solo 6 unidades de bastidor. Esto también ha reducido significativamente la complejidad, el consumo energético y la refrigeración, disminuyendo el coste total de propiedad (TCO) y alineándose con la estrategia medioambiental de la consultora.
Johnson concluye: "Nuestra relación con IBM ha crecido mucho durante este proyecto. A medida que surjan oportunidades para salir al mercado con IBM en otros sectores, esperamos poner en común nuestra experiencia para poder ayudar a otros clientes juntos".
Vohkus asesora, suministra, implementa, da soporte y gestiona todas las formas de TI empresarial. Desde infraestructuras externalizadas hasta compras electrónicas y soporte de productos, tienen un sólido historial de reducción de costes operativos y creación de formas de trabajo más eficientes.
Implemente IBM FlashSystem para permitir una recuperación más rápida y una mejor protección contra la corrupción de datos.
