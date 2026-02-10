Detección más rápida de amenazas, rendimiento mejorado y mayor eficiencia energética.
IBM Storage FlashSystem 5600 es una solución all flash NVMe de nivel básico que proporciona características de ciberseguridad excepcionales, una densidad impresionante y un rendimiento excepcional. Diseñado para clientes con pequeñas cargas de trabajo mixtas que exigen una combinación de rendimiento, escalabilidad y características de seguridad.
12 dispositivos flash NVMe de alta disponibilidad en un bastidor 1U con componentes de chasis totalmente redundantes para evitar un punto único de anomalía.
La solución inteligente y autooptimizada se gestiona fácilmente, lo cual permite a las empresas superar los obstáculos de almacenamiento a medida que aumentan.
Niveles de almacenamiento flash de alta densidad en un paquete asequible que incluye compresión y análisis predictivo basado en IA.
FlashCore Module 4 (FCM4) monitoriza continuamente los datos de cada E/S utilizando modelos MK para detectar anomalías como ransomware en menos de un minuto1.
|Especificaciones:
|Capacidad máxima efectiva dentro de una sola carcasa:
- 2,4 PBe (carcasa de 1U)
|Ancho de banda máximo:
- 30 Gb/s
|Conectividad (estándar):
- 25/10 Gb/s iSCSI o NVMe/TCP
|Número máximo de puertos E/S:
- 16
Capacidad máxima efectiva en la red FlashSystem grid:
- 77PBe
|Memoria:
- 256 GB
- 512 GB
|Conectividad: (opcional)
- 64 Gb/s FC o NVMe/FC
- 32 Gb/s FC o NVMe/FC
- 100/40 Gb/s iSCSI o NVMe/TCP
- 25/10 Gb/s iSCSI o NVMe/TCP
|IOPs máximas (4000 lectura acertada)
- 2,6 millones
Póngase en contacto con un asesor para obtener ayuda en la configuración de un IBM Storage FlashSystem para sus necesidades empresariales.
1 La experimentación interna de IBM Research ha demostrado la detección del ransomware en menos de 1 minuto desde que inicia su proceso de cifrado. Este experimento se llevó a cabo en un FlashSystem 5200 con 6 FCM y la versión 4.1 del firmware. El 5200 tenía instalado el software de nivel 8.6.3 GA. El host conectado al 5200 ejecutaba Linux con el sistema de archivos XFS. En este caso concreto, se utilizó el simulador de ransomware de IBM llamado WannaLaugh. El sistema subyacente debe ser compatible con FCM4.1 y el software de nivel 8.6.3 Software de nivel GA cargado para recibir los resultados obtenidos.
2 Suponiendo una reducción de datos 5:1