IBM® Storage FlashSystem 5600

Detección más rápida de amenazas, rendimiento mejorado y mayor eficiencia energética.

Módulo de servidor IBM® Storage FlashSystem 5600
Evento virtual en directo: El futuro del almacenamiento llega en febrero de 2026
La próxima evolución del almacenamiento de IBM está llegando, y está redefiniendo lo que el almacenamiento puede hacer por su empresa: una base más inteligente e impulsada por IA para su futuro. Únase a nosotros el martes 10 de febrero de 2026 - 9:00 EST
La resiliencia se reinventa: cree una estrategia de ciberresiliencia impulsada por IA y preparada para el futuro
Los ciberataques se están acelerando. Las normativas son cada vez más estrictas. ¿Está preparada su estrategia? Vea la grabación.

Almacenamiento de nivel empresarial que crece con usted

IBM Storage FlashSystem 5600 es una solución all flash NVMe de nivel básico que proporciona características de ciberseguridad excepcionales, una densidad impresionante y un rendimiento excepcional. Diseñado para clientes con pequeñas cargas de trabajo mixtas que exigen una combinación de rendimiento, escalabilidad y características de seguridad.

Redundancia de alto rendimiento

12 dispositivos flash NVMe de alta disponibilidad en un bastidor 1U con componentes de chasis totalmente redundantes para evitar un punto único de anomalía.
Escalable para entornos de cualquier tamaño

La solución inteligente y autooptimizada se gestiona fácilmente, lo cual permite a las empresas superar los obstáculos de almacenamiento a medida que aumentan.
Solución asequible y de alto valor

Niveles de almacenamiento flash de alta densidad en un paquete asequible que incluye compresión y análisis predictivo basado en IA.
Ciberresiliencia hasta la médula

FlashCore Module 4 (FCM4) monitoriza continuamente los datos de cada E/S utilizando modelos MK para detectar anomalías como ransomware en menos de un minuto1.
Especificaciones

Especificaciones:
Capacidad máxima efectiva dentro de una sola carcasa:
- 2,4 PBe (carcasa de 1U)		Ancho de banda máximo:
- 30 Gb/s
 		Conectividad (estándar):
- 25/10 Gb/s iSCSI o NVMe/TCP		Número máximo de puertos E/S: 
- 16 

Capacidad máxima efectiva en la red FlashSystem grid:
- 77PBe		Memoria: 
- 256 GB
- 512 GB		Conectividad: (opcional)
- 64 Gb/s FC o NVMe/FC
- 32 Gb/s FC o NVMe/FC
- 100/40 Gb/s iSCSI o NVMe/TCP
- 25/10 Gb/s iSCSI o NVMe/TCP		IOPs máximas (4000 lectura acertada)
- 2,6 millones 

Explore los detalles técnicos, las características y los casos de uso de los productos de almacenamiento flash más populares.

Comparar sistemas

Casos de uso

Sostenibilidad del almacenamiento
Invierta en un almacenamiento de datos energéticamente eficiente y denso que marque la diferencia.
Prescinda de los centros de datos
Visualice todos sus datos en un solo lugar y confíe en la jerarquización de los datos impulsada por la IA.
Más ciberresiliencia
Recupere los datos rápidamente y sin interrupciones en caso de ciberataque.
Análisis de datos de almacenamiento
Análisis del almacenamiento más rápido, tiempo de conocimiento más rápido, utilizando herramientas creadas con análisis del almacenamiento flash.

Vea cuánto podría ahorrar con IBM FlashSystem

Introduzca los detalles de su entorno de almacenamiento para estimar su TCO y el ahorro aproximado que FlashSystem puede ofrecer.

Recursos

¡Manténgase a la vanguardia de las ciberamenazas!
Descubra el nuevo paquete de resiliencia operativa con IBM FlashSystem, Storage Insights Pro y caché adicional, todo a un precio inmejorable. ¡Descubra más ahora!
Dominar la protección de datos en almacenamiento en bloque e implementar la automatización de datos con IBM FlashSystem
Aumente la seguridad de datos ahora con IBM® Power Cyber Vault
¡Descubra la solución definitiva contra las amenazas actuales! Sea testigo de una demostración de almacenamiento resiliente que puede transformar la posición de seguridad de la organización.
GBSBank: creación de servicios bancarios centrados en el cliente
Descubra cómo GBSBank inspira confianza con la ayuda del almacenamiento IBM de alto rendimiento y ultra resistente.
Próximos pasos

Póngase en contacto con un asesor para obtener ayuda en la configuración de un IBM Storage FlashSystem para sus necesidades empresariales.

Notas a pie de página

La experimentación interna de IBM Research ha demostrado la detección del ransomware en menos de 1 minuto desde que inicia su proceso de cifrado. Este experimento se llevó a cabo en un FlashSystem 5200 con 6 FCM y la versión 4.1 del firmware. El 5200 tenía instalado el software de nivel 8.6.3 GA. El host conectado al 5200 ejecutaba Linux con el sistema de archivos XFS. En este caso concreto, se utilizó el simulador de ransomware de IBM llamado WannaLaugh. El sistema subyacente debe ser compatible con FCM4.1 y el software de nivel 8.6.3 Software de nivel GA cargado para recibir los resultados obtenidos.

2 Suponiendo una reducción de datos 5:1