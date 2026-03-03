IBM® Envizi Emissions API

Envizi Emissions API permite tanto a los desarrolladores como a los proveedores de software independientes (ISV) integrar capacidades de cálculo de emisiones directamente en sus propias aplicaciones. La API expone la amplia biblioteca de factores de emisiones y las metodologías de contabilidad estandarizadas de Envizi, lo que permite a los equipos crear soluciones personalizadas sin desarrollar y mantener ellos mismos la lógica de emisiones y los registros de factores.

Al aprovechar la experiencia de Envizi, los equipos de desarrollo pueden acelerar el tiempo de comercialización y, al mismo tiempo, garantizar que los cálculos estén alineados con los estándares reconocidos a nivel mundial.



Integración fácil para desarrolladores

Integre los cálculos de emisiones directamente en su software mediante API REST. Envíe los datos de actividad de su aplicación y obtenga resultados precisos de CO₂e en tiempo real, integre de manera fluida los conocimientos de carbono en los flujos de trabajo, los paneles de control y las experiencias de usuario existentes sin alterar su arquitectura.



Escalable, listo para la empresa

Apoye con confianza los cálculos de emisiones de múltiples clientes, regiones y casos de uso de gran volumen.