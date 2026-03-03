IBM® Envizi Emissions API

Lógica de cálculo de emisiones de confianza para desarrolladores e ISV
Envizi Emissions API permite tanto a los desarrolladores como a los proveedores de software independientes (ISV) integrar capacidades de cálculo de emisiones directamente en sus propias aplicaciones. La API expone la amplia biblioteca de factores de emisiones y las metodologías de contabilidad estandarizadas de Envizi, lo que permite a los equipos crear soluciones personalizadas sin desarrollar y mantener ellos mismos la lógica de emisiones y los registros de factores.
Al aprovechar la experiencia de Envizi, los equipos de desarrollo pueden acelerar el tiempo de comercialización y, al mismo tiempo, garantizar que los cálculos estén alineados con los estándares reconocidos a nivel mundial.
Integración fácil para desarrolladores
Integre los cálculos de emisiones directamente en su software mediante API REST. Envíe los datos de actividad de su aplicación y obtenga resultados precisos de CO₂e en tiempo real, integre de manera fluida los conocimientos de carbono en los flujos de trabajo, los paneles de control y las experiencias de usuario existentes sin alterar su arquitectura.
Escalable, listo para la empresa
Apoye con confianza los cálculos de emisiones de múltiples clientes, regiones y casos de uso de gran volumen.
Emissions API está diseñada para facilitar la integración, permitiendo a las organizaciones de distintos sectores impulsar un amplio espectro de casos de uso en emisiones y sostenibilidad.
Cálculos de emisiones estandarizados en todos los alcances 1, 2 y 3, ofreciendo cálculos transparentes, coherentes y conformes.
Acceda a una biblioteca gestionada y reconocida a nivel mundial de conjuntos de datos de factores de emisión globales, regionales y específicos del sector, garantizando que los cálculos utilicen factores actualizados y transparentes sin la complejidad de crear, mantener o actualizar una biblioteca interna de factores de emisión.
Acceda a colecciones de API completas junto con un SDK para Python
Ponga en marcha rápidamente las características relacionadas con las emisiones sin la presión de tener que buscar factores de emisión ni la carga que supone crear una lógica de cálculo compleja internamente.
La arquitectura de API sin estado y sin almacén de datos supone una menor carga para la infraestructura de la plataforma de software, con menos preocupaciones en torno a la protección de datos y el alojamiento.
Los factores de emisión y las metodologías se gestionan de forma centralizada, lo que garantiza que los usuarios se beneficien automáticamente de las últimas actualizaciones sin necesidad de ningún esfuerzo manual.
Documentación clara, código de ejemplo y acceso al entorno aislado para una Integración rápida.
Diseñado para ofrecer flexibilidad: utilice la API para crear, ampliar o integrar la lógica de emisiones donde sea necesario.
No. Envizi Emissions AP está diseñada para que los desarrolladores, los equipos de productos de software y los ISV puedan integrar los cálculos de emisiones en las soluciones de software existentes. Las empresas que necesiten flujos de trabajo gobernados, controles e informes listos para la auditoría deberían utilizar las soluciones de contabilidad de emisiones de Envizi.
Envizi Emissions Calculations in Excel está diseñado para usuarios empresariales que desean calcular las emisiones directamente en Excel, sin necesidad de codificación. Envizi Emissions API está diseñada para desarrolladores e ISV que crean sus propias soluciones de emisiones.
Envizi Emissions API utiliza factores de emisiones regulados por Envizi para los alcances 1, 2 y 3.
¿Listo para perfeccionar su contabilidad de emisiones de GEI?
Conozca más de cerca IBM Envizi y cómo puede ayudarle a calcular, rastrear e informar sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero.