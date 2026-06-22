IBM Automation Decision Services

Automatización de decisiones inteligente y low-code
Pruébelo gratis Explore la demostración interactiva
Ilustración isométrica de la pantalla de un producto de proceso de documentos

Ponga la IA a trabajar con decisiones inteligentes low-code

IBM Automation Decision Services (ADS) es un software de automatización empresarial para modelar y gestionar las decisiones empresariales en una interfaz de usuario low-code fácil de usar. Está disponible de forma independiente o dentro de IBM Cloud Pak for Business Automation, donde está preintegrado con otras tecnologías de automatización.
Interfaz de usuario low-code

Modele las decisiones empresariales con una interfaz de usuario low-code fácil de usar.
Integración del machine learning

Tome decisiones predictivas con la integración inmediata del machine learning.
Colaboración

Colabore en las normas con las pymes en toda la organización.
Escenarios simulados

Simule varias versiones de la misma decisión utilizando análisis de big data.

Vea cómo se utiliza

Vista de producto de los servicios de decisión por automatización de aprobación de préstamos
Aprobación de créditos y préstamos

Apruebe préstamos rápidamente con un alto grado de confianza en que el solicitante no incumplirá, a la vez que gestiona los requisitos normativos y ayuda a garantizar la equidad, la coherencia y la auditabilidad.
Vista de producto de promoción con servicios de decisión por automatización
Promociones personalizadas

Ofrezca promociones que tengan probabilidades de ser aceptadas basándose en todo lo que sabe sobre un cliente determinado y el historial de su organización.
Vista de producto de detección del fraude con servicios de decisión por automatización
Detección del fraude

Aplique el machine learning a los datos de transacción para encontrar patrones de fraude y señalar las transacciones sospechosas antes de que afecten a la rentabilidad.
Vista de producto de procesamiento de reclamaciones con servicios de decisión por automatización
Proceso de reclamaciones

Mejore la experiencia del cliente tramitando las reclamaciones con rapidez, a la vez que gestiona el riesgo, mantiene bajos los costes operativos y gestiona la conformidad con las regulaciones gubernamentales.
Vista de producto de los servicios de decisión por automatización de aprobación de préstamos
Aprobación de créditos y préstamos

Apruebe préstamos rápidamente con un alto grado de confianza en que el solicitante no incumplirá, a la vez que gestiona los requisitos normativos y ayuda a garantizar la equidad, la coherencia y la auditabilidad.
Vista de producto de promoción con servicios de decisión por automatización
Promociones personalizadas

Ofrezca promociones que tengan probabilidades de ser aceptadas basándose en todo lo que sabe sobre un cliente determinado y el historial de su organización.
Vista de producto de detección del fraude con servicios de decisión por automatización
Detección del fraude

Aplique el machine learning a los datos de transacción para encontrar patrones de fraude y señalar las transacciones sospechosas antes de que afecten a la rentabilidad.
Vista de producto de procesamiento de reclamaciones con servicios de decisión por automatización
Proceso de reclamaciones

Mejore la experiencia del cliente tramitando las reclamaciones con rapidez, a la vez que gestiona el riesgo, mantiene bajos los costes operativos y gestiona la conformidad con las regulaciones gubernamentales.
Consiga un impacto directo en su negocio
Mejore la eficacia

Utilice la información para optimizar el poder de los datos, lo que le permitirá tomar decisiones más informadas en sus operaciones empresariales. Detecte los problemas y actúe antes de que afecten a las operaciones.

 
Mejora de la eficiencia

Ejecute las operaciones empresariales a escala de forma coherente y eficaz. Automatice las aprobaciones, procese las reclamaciones, incorpore empleados y clientes y ayude a reducir los costes por incumplimiento y a prevenir las pérdidas crediticias.
Gestione la conformidad

Proporcione pruebas documentadas del proceso de decisión para respaldar la auditoría de conformidad. Modifique las políticas a medida que evolucione la normativa. Impulse la coherencia entre zonas geográficas, canales y normativas.
Dé el siguiente paso

Vea cómo la automatización empresarial con varias funciones acelera su trabajo.

  1. Véalo en acción (3:48)
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