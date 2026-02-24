Inteligencia de decisiones de IBM

Decisiones con IA que son fiables, explicables y están preparadas para el futuro

IBM nombrada líder en el 2026 Gartner Magic Quadrant for Decision Intelligence Platforms

Acceda al informe para obtener más información.

Decisiones más inteligentes y seguras: de la política al impacto en horas

 

Convierta las políticas empresariales en decisiones elaboradas por IA en cuestión de horas, regidas por el diseño y diseñadas para ofrecer velocidad operativa, transparencia y confianza regulatoria a escala.

Decisiones en lenguaje claro

Convierta las políticas en modelos de decisión con un asistente con IA.
IA híbrida incorporada

Combine reglas, machine learning e IA generativa para obtener resultados más inteligentes.
Confianza que puede explicar

Cada decisión es transparente, auditable y conforme a la normativa.
Escale sin límites

Nativo de SaaS, elástico y listo para crecer con su negocio.

Cómo funciona

De la política empresarial a la decisión gobernada en horas. Con IBM® Decision Intelligence, las políticas escritas en lenguaje natural se convierten en flujos de decisión gobernados y auditables, listos para implementarse con confianza.

El resultado: acciones más rápidas, menos errores y un camino medible hacia el retorno de la inversión (ROI).

Traduzca la política en decisiones sin código

Utilice Decision Assistant con IBM watsonx para convertir las políticas empresariales en reglas trazables. Diseñado para el usuario empresarial, con la confianza de los líderes de cumplimiento y acelerado por TI.

IA, reglas y datos, integrados por diseño

Elimine la complejidad de unir herramientas separadas. Cree, gobierne e implemente decisiones en un entorno unificado, acelerando la transformación y reduciendo el riesgo operativo.

Decisiones que puede explicar

IBM Decision Intelligence proporciona una trazabilidad completa del ciclo de vida. Esta característica funciona desde la creación de políticas hasta los resultados empresariales, lo que puede garantizar que las decisiones sean discernibles, auditables y basadas en la confianza.

Sectores

Cada clic, carrito, promoción y fecha prometida es una decisión. Cuando esas decisiones se toman con herramientas dispersas y equipos desconectados, los minoristas pierden margen y dejan pasar momentos importantes. IBM Decision Intelligence le ofrece una base regulada e impulsada por IA para la fijación de precios, las promociones, el surtido y el cumplimiento omnicanal, de modo que sus sistemas se muevan con la misma precisión y velocidad que sus clientes. Convierta las decisiones en crecimiento, no en conjeturas.

El riesgo crediticio, las señales de fraude, las rutas de pago y la estrategia de cobros cambian constantemente, pero la mayoría de las instituciones financieras siguen tomando estas decisiones basándose en normas poco flexibles y datos parciales. IBM Decision Intelligence añade una capa de decisión multiplataforma en tiempo real que agiliza las aprobaciones, reduce las pérdidas y aumenta la confianza de los clientes. Modernice las decisiones que dan forma a su balance, con transparencia y control integrados.

Camas, vías, autorizaciones, dotación de personal, pagos... La asistencia sanitaria se basa en decisiones que rara vez comparten contexto. IBM Decision Intelligence conecta la lógica clínica, operativa y financiera en una capa transparente y respaldada por IA que refuerza el flujo de pacientes, la calidad de la atención y la integridad de los ingresos. Aprobaciones más rápidas, vías de tratamiento más claras, menos retrasos... Todo ello regulado, explicable y orientado a los resultados.

El inventario se mueve, los pedidos cambian, los carriles se rompen, las previsiones se tambalean. Lo que ralentiza las cadenas de suministro no es una gran interrupción, sino miles de decisiones descoordinadas tomadas sin una fuente común de verdad. IBM Decision Intelligence combina demanda, coste, capacidad, servicio y riesgo en recomendaciones rápidas y explicables que ayudan a los equipos a actuar antes de que se produzca el impacto. Construya una cadena de suministro que piense en el futuro, no que reaccione tarde.

Señales de pérdida de clientes, cargas de red, diseño de planes, detección del fraude... Las empresas de telecomunicaciones operan en constante movimiento, pero la lógica de decisión a menudo no puede seguir el ritmo. IBM Decision Intelligence unifica la inteligencia de suscriptores, dispositivos, uso y red en un cerebro de decisiones gobernado que impulsa la retención, la personalización, la garantía de servicio y la protección de ingresos. Alinee las estrategias comerciales y de red con decisiones que pueda explicar, medir y escalar.

Precios y envases - múltiples opciones de pago disponibles

IBM Decision Intelligence – Essentials Plan

 

Precio por mes

 

1500 USD/mes*

Ejecuciones de decisiones

Hasta 100 000 decisiones al mes

Uso adicional

Diez dólares por cada 1000 decisiones adicionales

Autores

Hasta diez usuarios activos

Entornos

Un entorno preconfigurado incluido

El plan Essentials incluye
  • Asistente de decisiones con IA 
    • Genere modelos de decisión directamente a partir del texto de la política mediante la IA generativa
  • Modelado de decisiones low-code 
    • Cree, edite e implemente flujos de decisión gobernados a través de una interfaz web intuitiva, sin necesidad de IDE
  • Motor de IA híbrido 
    • Combine reglas de negocio, modelos predictivos de ML e información generativa de IA en un único flujo de decisiones.
  • Explicabilidad y gobierno
    • Cada resultado es transparente, auditable y cumple con los estándares empresariales
  • Integración sin problemas de ML
    • Traiga sus propios modelos de watsonx.ai u otras plataformas para la toma de decisiones predictivas
  • Validación y pruebas integradas 
    • Pruebe y refine la lógica de decisión antes de la implementación
  • Arquitectura SaaS segura
    • Escalabilidad de nivel empresarial, control de acceso basado en roles y aislamiento de datos por diseño

*Los precios indicados son orientativos, pueden variar según el país, no incluyen impuestos ni aranceles aplicables y están sujetos a la disponibilidad de la oferta de productos 

Recursos

Novedades

Explore nuevas características y mejoras

 Comunidad

Explore la comunidad de usuarios de IBM Decision Intelligence

 Documentación

Explore la documentación oficial de IBM Decision Intelligence

 Webinar

Novedades y próximos pasos en IBM Decision Intelligence: características mejoradas. Mayor impacto.
Dé el siguiente paso

Inicie una prueba de 30 días para obtener acceso completo a todas las características de IBM Decision Intelligence.

