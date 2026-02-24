Decisiones con IA que son fiables, explicables y están preparadas para el futuro
Convierta las políticas empresariales en decisiones elaboradas por IA en cuestión de horas, regidas por el diseño y diseñadas para ofrecer velocidad operativa, transparencia y confianza regulatoria a escala.
Convierta las políticas en modelos de decisión con un asistente con IA.
Combine reglas, machine learning e IA generativa para obtener resultados más inteligentes.
Cada decisión es transparente, auditable y conforme a la normativa.
Nativo de SaaS, elástico y listo para crecer con su negocio.
De la política empresarial a la decisión gobernada en horas. Con IBM® Decision Intelligence, las políticas escritas en lenguaje natural se convierten en flujos de decisión gobernados y auditables, listos para implementarse con confianza.
El resultado: acciones más rápidas, menos errores y un camino medible hacia el retorno de la inversión (ROI).
Utilice Decision Assistant con IBM watsonx para convertir las políticas empresariales en reglas trazables. Diseñado para el usuario empresarial, con la confianza de los líderes de cumplimiento y acelerado por TI.
Elimine la complejidad de unir herramientas separadas. Cree, gobierne e implemente decisiones en un entorno unificado, acelerando la transformación y reduciendo el riesgo operativo.
IBM Decision Intelligence proporciona una trazabilidad completa del ciclo de vida. Esta característica funciona desde la creación de políticas hasta los resultados empresariales, lo que puede garantizar que las decisiones sean discernibles, auditables y basadas en la confianza.
Cada clic, carrito, promoción y fecha prometida es una decisión. Cuando esas decisiones se toman con herramientas dispersas y equipos desconectados, los minoristas pierden margen y dejan pasar momentos importantes. IBM Decision Intelligence le ofrece una base regulada e impulsada por IA para la fijación de precios, las promociones, el surtido y el cumplimiento omnicanal, de modo que sus sistemas se muevan con la misma precisión y velocidad que sus clientes. Convierta las decisiones en crecimiento, no en conjeturas.
El riesgo crediticio, las señales de fraude, las rutas de pago y la estrategia de cobros cambian constantemente, pero la mayoría de las instituciones financieras siguen tomando estas decisiones basándose en normas poco flexibles y datos parciales. IBM Decision Intelligence añade una capa de decisión multiplataforma en tiempo real que agiliza las aprobaciones, reduce las pérdidas y aumenta la confianza de los clientes. Modernice las decisiones que dan forma a su balance, con transparencia y control integrados.
Camas, vías, autorizaciones, dotación de personal, pagos... La asistencia sanitaria se basa en decisiones que rara vez comparten contexto. IBM Decision Intelligence conecta la lógica clínica, operativa y financiera en una capa transparente y respaldada por IA que refuerza el flujo de pacientes, la calidad de la atención y la integridad de los ingresos. Aprobaciones más rápidas, vías de tratamiento más claras, menos retrasos... Todo ello regulado, explicable y orientado a los resultados.
El inventario se mueve, los pedidos cambian, los carriles se rompen, las previsiones se tambalean. Lo que ralentiza las cadenas de suministro no es una gran interrupción, sino miles de decisiones descoordinadas tomadas sin una fuente común de verdad. IBM Decision Intelligence combina demanda, coste, capacidad, servicio y riesgo en recomendaciones rápidas y explicables que ayudan a los equipos a actuar antes de que se produzca el impacto. Construya una cadena de suministro que piense en el futuro, no que reaccione tarde.
Señales de pérdida de clientes, cargas de red, diseño de planes, detección del fraude... Las empresas de telecomunicaciones operan en constante movimiento, pero la lógica de decisión a menudo no puede seguir el ritmo. IBM Decision Intelligence unifica la inteligencia de suscriptores, dispositivos, uso y red en un cerebro de decisiones gobernado que impulsa la retención, la personalización, la garantía de servicio y la protección de ingresos. Alinee las estrategias comerciales y de red con decisiones que pueda explicar, medir y escalar.
Precio por mes
1500 USD/mes*
Ejecuciones de decisiones
Hasta 100 000 decisiones al mes
Uso adicional
Diez dólares por cada 1000 decisiones adicionales
Autores
Hasta diez usuarios activos
Entornos
Un entorno preconfigurado incluido
El plan Essentials incluye
Explore nuevas características y mejoras
Explore la comunidad de usuarios de IBM Decision Intelligence
Explore la documentación oficial de IBM Decision Intelligence
Novedades y próximos pasos en IBM Decision Intelligence: características mejoradas. Mayor impacto.
Inicie una prueba de 30 días para obtener acceso completo a todas las características de IBM Decision Intelligence.
*Para obtener todos los detalles sobre los métodos de pago y la elegibilidad de compra por país, visite esta página.