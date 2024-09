IBM Db2 Query Management Facility (QMF) proporciona inteligencia empresarial de autoservicio con paneles de control interactivos y visualizaciones intuitivas.



QMF es una herramienta de visualización y análisis empresarial fácil de usar y muy segura, optimizada para fuentes de datos de IBM Z. Ofrece acceso directo a fuentes de datos relacionales como IBM Db2 for z/OS y acceso virtualizado a fuentes tradicionales no relacionales como sistemas de gestión de la información (IMS), sistema de base de datos adaptable (ADABAS), método de acceso al almacenamiento virtual (VSAM), sistemas integrados de gestión de bases de datos (IDMS), instalaciones de gestión de sistemas (SMF) y otras fuentes de datos dispares, incluidas bases de datos no relacionales, archivos sin formato y servicios web.

Ayuda a garantizar un acceso seguro y basado en roles a varios recursos utilizando IBM Resource Access Control Facility (RACF) como base y da soporte al uso en toda la empresa a través de interfaces web, estaciones de trabajo e instalaciones de productividad de sistemas interactivos (ISPF).