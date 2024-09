Las herramientas de IBM Db2 Administration le ayudan a gestionar la complejidad, el crecimiento y el cambio de sus objetos y esquemas de IBM Db2 for z/OS a lo largo del ciclo de vida de la aplicación. Navegue por los datos y edítelos fácilmente, tanto los de Db2 for z/OS como los almacenados en IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS, con el fin de facilitar las tareas de administración de bases de datos. Utilice la navegación de alto nivel para explorar los objetos de Db2 en toda la empresa e implemente con confianza cambios sencillos o cambios de versión complejos para varias personas.