Vaya más allá de Kafka con IBM Confluent

Construya con una plataforma de transmisión de datos completa para alimentar la IA, el análisis y las aplicaciones con datos en tiempo real, enriquecidos y confiables

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Representación gráfica de una pila tecnológica con datos estructurados y no estructurados con watsonx.data

Deje de gestionar Kafka.
Empiece a transmitir valor.

Los datos fragmentados ralentizan la adopción de la IA

Las aplicaciones y los análisis basados en IA se ralentizan cuando el contexto llega tarde, es incompleto o poco fiable. Una pila de Apache Kafka autogestionada, con integraciones para el procesamiento y el gobierno, deja los datos aislados en distintos sistemas, obliga a los equipos a trabajar con información obsoleta y reduce la confianza.

El contexto en tiempo real impulsa la preparación para la IA

IBM® Confluent ofrece a los equipos una plataforma completa de transmisión de datos. Conecte todas las fuentes, enriquezca los datos en movimiento y ofrezca un contexto fiable en tiempo real con capacidades integradas para que los equipos puedan centrarse en crear características, no en gestionar la infraestructura.

Imagen de cuatro personas participando en una sesión de lluvia de ideas basada en el design thinking, alrededor de dos grandes pizarras blancas repletas de notas adhesivas de colores e ideas escritas a mano.

IBM Confluent en acción

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Beneficios

Migre Kafka sin tiempo de inactividad

La combinación única de herramientas, asistencia y ecosistemas que ofrece IBM Confluent permite automatizar por completo la detección, el aprovisionamiento, la migración de datos y de clientes, acortando los plazos y reduciendo los riesgos.
Acceda y enriquezca los datos de cada sistema

Conecte cualquier fuente de datos en cuestión de minutos gracias a conectores preconfigurados y totalmente gestionados, y procese los datos sobre la marcha con el procesamiento de flujos nativo. Sustituya los retrasos en la integración por flujos reutilizables para impulsar el análisis de datos, la IA, las aplicaciones y los flujos de trabajo operativos a partir de una única fuente fiable.
Unifique Kafka en todos los entornos

Una arquitectura de plataforma única garantiza la coherencia de las capacidades, el gobierno y un modelo operativo en todos los entornos. IBM Confluent Unified Stream Manager proporciona un plano de control unificado en todas las implementaciones.
Elimine el impuesto sobre la ingeniería

Automatice el escalado, las actualizaciones y el equilibrio con una plataforma totalmente gestionada que ofrece acuerdos de nivel de servicio con un tiempo de actividad del 99,99 %. Esto ayuda a reducir el esfuerzo manual que supone la gestión de particiones, los reinicios continuos y la respuesta a incidentes.
Casos de uso relacionados
Filas de bastidores de servidores repletos de equipos y densos mazos de cables de red rojos, azules y negros en un centro de datos
Replicación híbrida y multinube

Duplique datos en nubes (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud) y en local para la recuperación ante desastres y la disponibilidad global, sin dispersión operativa.

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Ilustración de una cinta entrelazada con alfileres blancos sobre un fondo gris. La cinta pasa de un azul intenso a un morado.
Cliente 360 y personalización

Unifique los datos de los clientes, como el historial de navegación, las transacciones y la información del CRM, en tiempo real para ofrecer recomendaciones hiperpersonalizadas y las mejores ofertas disponibles y aumentar así las tasas de conversión.

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Mujer sentada en un tren mirando su móvil
La detección de fraudes en tiempo real

Procese flujos de gran volumen con una latencia de milisegundos para detectar y bloquear amenazas casi en tiempo real, eliminar los retrasos en el procesamiento por lotes y proteger los ingresos y la confianza.

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Recursos

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Cómo la transmisión de datos en tiempo real puede ofrecer una ventaja competitiva
Las seis razones principales por las que fracasan los proyectos de Apache Kafka
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Los buenos equipos gestionan Kafka. Los equipos eficientes utilizan IBM Confluent.
Dé el siguiente paso

Con IBM Confluent, puede crear una plataforma de datos inteligente para la IA agéntica que proporcione datos fiables en todos los entornos, aplicaciones y API.

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