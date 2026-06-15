Construya con una plataforma de transmisión de datos completa para alimentar la IA, el análisis y las aplicaciones con datos en tiempo real, enriquecidos y confiables
Las aplicaciones y los análisis basados en IA se ralentizan cuando el contexto llega tarde, es incompleto o poco fiable. Una pila de Apache Kafka autogestionada, con integraciones para el procesamiento y el gobierno, deja los datos aislados en distintos sistemas, obliga a los equipos a trabajar con información obsoleta y reduce la confianza.
IBM® Confluent ofrece a los equipos una plataforma completa de transmisión de datos. Conecte todas las fuentes, enriquezca los datos en movimiento y ofrezca un contexto fiable en tiempo real con capacidades integradas para que los equipos puedan centrarse en crear características, no en gestionar la infraestructura.
Vea cómo IBM Confluent simplifica la transmisión de datos. No es necesario registrarse.
La combinación única de herramientas, asistencia y ecosistemas que ofrece IBM Confluent permite automatizar por completo la detección, el aprovisionamiento, la migración de datos y de clientes, acortando los plazos y reduciendo los riesgos.
Conecte cualquier fuente de datos en cuestión de minutos gracias a conectores preconfigurados y totalmente gestionados, y procese los datos sobre la marcha con el procesamiento de flujos nativo. Sustituya los retrasos en la integración por flujos reutilizables para impulsar el análisis de datos, la IA, las aplicaciones y los flujos de trabajo operativos a partir de una única fuente fiable.
Una arquitectura de plataforma única garantiza la coherencia de las capacidades, el gobierno y un modelo operativo en todos los entornos. IBM Confluent Unified Stream Manager proporciona un plano de control unificado en todas las implementaciones.
Automatice el escalado, las actualizaciones y el equilibrio con una plataforma totalmente gestionada que ofrece acuerdos de nivel de servicio con un tiempo de actividad del 99,99 %. Esto ayuda a reducir el esfuerzo manual que supone la gestión de particiones, los reinicios continuos y la respuesta a incidentes.
Duplique datos en nubes (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud) y en local para la recuperación ante desastres y la disponibilidad global, sin dispersión operativa.
Unifique los datos de los clientes, como el historial de navegación, las transacciones y la información del CRM, en tiempo real para ofrecer recomendaciones hiperpersonalizadas y las mejores ofertas disponibles y aumentar así las tasas de conversión.
Procese flujos de gran volumen con una latencia de milisegundos para detectar y bloquear amenazas casi en tiempo real, eliminar los retrasos en el procesamiento por lotes y proteger los ingresos y la confianza.