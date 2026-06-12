Webinar bajo demanda

Acompañe a Sophia Jiang, directora sénior de marketing de productos de IBM Confluent, en su conversación con Rupin Kakkar, director y responsable de arquitectura en la nube del departamento de ingeniería de plataformas para consumidores de McAfee, empresa líder en ciberseguridad con IA que ofrece protección digital integral a particulares y familias.

En este webinar de una hora de duración, analizarán en profundidad por qué McAfee eligió IBM Confluent, compartirán aprendizajes clave y buenas prácticas, y mostrarán una demostración sobre cómo crear flujos de datos en tiempo real para sistemas analíticos y operativos en IBM Confluent en la nube. Descubrirá cómo el equipo de Rupin utiliza la telemetría para impulsar el análisis empresarial en tiempo real y mejorar la experiencia del cliente. Explicará cómo McAfee modernizó su arquitectura hacia una arquitectura de microservicios distribuida y nativa de la nube basada en Kafka, y revelará cómo McAfee migró de Kafka de código abierto a IBM Confluent Cloud para garantizar una mejora de la resiliencia diez veces mayor.

No se pierda esta oportunidad de asistir a una demo en directo y escuchar a un experto con amplia experiencia que le explicará cómo planificar y llevar a cabo con éxito una migración de un entorno local a la nube.

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