Las licencias separadas están disponibles para Compiler for REXX on IBM® Z, Library for REXX on IBM® Z y Alternate Library for REXX on IBM® Z (descarga gratuita). Además, la parte z/OS de la biblioteca alternativa para REXX en IBM® Z está disponible de forma nativa en z/OS. No se requiere licencia independiente para la biblioteca alternativa para REXX en IBM® Z para z/OS.