Por qué elegir Cloudflare en IBM® Cloud

Servicios totalmente integrados Cloudflare en IBM® Cloud ofrece una experiencia de usuario única, sin necesidad de gestionar servicios dispares.

Experiencias de cliente enriquecidas Aumente la interacción y las conversiones de los clientes con experiencias de sitio web más rápidas y ricas.

Modelo de tarifas planas IBM® Cloud Internet Services emplea un modelo de facturación predictiva, por lo que sabe exactamente lo que pagará cada mes.

Protección DDoS avanzada La capacidad de red de Cloudflare es 15 veces mayor que el mayor ataque DDoS jamás registrado.

Firewall de aplicaciones web (WAF) El WAF de nivel empresarial detecta y bloquea las vulnerabilidades más comunes de la capa de aplicación, como los ataques de inyección SQL.

Equilibrio de carga global Cloudflare proporciona balanceo de carga, dirección geográfica, monitoreo y conmutación por error para diversos entornos.

Enrutamiento inteligente Cloudflare utiliza Argo Smart Routing para entregar tráfico web a través de los enlaces más rápidos y fiables disponibles.

Almacenamiento en caché controlado El almacenamiento en caché del contenido en la red reduce la necesidad de obtener contenido de servidores u orígenes alojados.