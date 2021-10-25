Cloudflare en IBM® Cloud

Protección líder del sector para aplicaciones web, sin sacrificar el rendimiento
Más información
Mujer de negocios con un tablet PC trabajando en una fábrica
Cloudflare aporta seguridad y rendimiento a la web empresarial

La red global de Cloudflare, que abarca más de 300 ciudades, cuenta con la confianza de millones de propiedades de Internet, incluido el 30 % de las empresas de la lista Fortune 1000.

Beneficios

Por qué elegir Cloudflare en IBM® Cloud

Servicios totalmente integrados

Cloudflare en IBM® Cloud ofrece una experiencia de usuario única, sin necesidad de gestionar servicios dispares.

 Experiencias de cliente enriquecidas

Aumente la interacción y las conversiones de los clientes con experiencias de sitio web más rápidas y ricas.

 Modelo de tarifas planas

IBM® Cloud Internet Services emplea un modelo de facturación predictiva, por lo que sabe exactamente lo que pagará cada mes.

 Protección DDoS avanzada

La capacidad de red de Cloudflare es 15 veces mayor que el mayor ataque DDoS jamás registrado.

 Firewall de aplicaciones web (WAF)

El WAF de nivel empresarial detecta y bloquea las vulnerabilidades más comunes de la capa de aplicación, como los ataques de inyección SQL.

 Equilibrio de carga global

Cloudflare proporciona balanceo de carga, dirección geográfica, monitoreo y conmutación por error para diversos entornos.

 Enrutamiento inteligente

Cloudflare utiliza Argo Smart Routing para entregar tráfico web a través de los enlaces más rápidos y fiables disponibles.

 Almacenamiento en caché controlado

El almacenamiento en caché del contenido en la red reduce la necesidad de obtener contenido de servidores u orígenes alojados.

 Optimización web

Cloudflare incluye un conjunto de optimizaciones web para mejorar el rendimiento de los activos de Internet.
Edge Computing para aplicaciones sin servidor

Con IBM® Cloud Functions, puede ejecutar aplicaciones complejas en el Edge.
De el siguiente paso

Obtenga información más detallada sobre IBM® Cloud Internet Services.

 Más información