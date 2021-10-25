La red global de Cloudflare, que abarca más de 300 ciudades, cuenta con la confianza de millones de propiedades de Internet, incluido el 30 % de las empresas de la lista Fortune 1000.
IBM® Cloud Internet Services es un conjunto simple de servicios de red Edge para clientes que buscan proteger sus aplicaciones orientadas a la web de ataques DDoS (denegación de servicio distribuido), robo de datos y ataques de bots. La combinación de IBM® Cloud Internet Services con las prestaciones de Cloudflare puede crear una única solución integrada que ofrece tanto una protección líder en el sector como un rendimiento acelerado.
Por qué elegir Cloudflare en IBM® Cloud
Cloudflare en IBM® Cloud ofrece una experiencia de usuario única, sin necesidad de gestionar servicios dispares.
Aumente la interacción y las conversiones de los clientes con experiencias de sitio web más rápidas y ricas.
IBM® Cloud Internet Services emplea un modelo de facturación predictiva, por lo que sabe exactamente lo que pagará cada mes.
La capacidad de red de Cloudflare es 15 veces mayor que el mayor ataque DDoS jamás registrado.
El WAF de nivel empresarial detecta y bloquea las vulnerabilidades más comunes de la capa de aplicación, como los ataques de inyección SQL.
Cloudflare proporciona balanceo de carga, dirección geográfica, monitoreo y conmutación por error para diversos entornos.
Cloudflare utiliza Argo Smart Routing para entregar tráfico web a través de los enlaces más rápidos y fiables disponibles.
El almacenamiento en caché del contenido en la red reduce la necesidad de obtener contenido de servidores u orígenes alojados.
Cloudflare incluye un conjunto de optimizaciones web para mejorar el rendimiento de los activos de Internet.
Obtenga información más detallada sobre IBM® Cloud Internet Services.