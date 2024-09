Daimler Trucks North America

La solución UrbanCode Deploy ayudó a Daimler Trucks NA a reducir el tiempo de entrega de aplicaciones y el tiempo de inactividad debido a aplicaciones defectuosas. También mejoró la calidad, el control y la gobernanza de las aplicaciones. Al hacerlo, la empresa redujo los costes generales de gestión de aplicaciones.

En el primer año después de implementar el software UrbanCode Deploy, el equipo de servicios de TI utilizó la solución para 3.000 implementaciones de cuatro aplicaciones. Al reducir el tiempo de implementación de 60 a 90 minutos a tan solo cuatro minutos, Wylde estima que la automatización ahorró al departamento más de 3.000 horas. "Si una implementación típica duró 70 minutos y ahora podemos hacerlo en cuatro. Esto supone un ahorro de tiempo de alrededor del 94 por ciento en cada implementación”. Daimler Trucks NA ahora utiliza la solución UrbanCode Deploy para más de 100 aplicaciones en toda la empresa.

Al principio, el equipo tenía que limpiar el código existente antes de poder usar la solución UrbanCode Deploy para la posterior implementación de aplicaciones. Ahora, una herramienta de creación que funciona junto con el software UrbanCode Deploy ayuda a garantizar que las aplicaciones se crean y funcionan correctamente, devolviendo la responsabilidad de la calidad de la codificación al equipo de desarrollo.

Wylde también cree que el software está ayudando aún más a mejorar la calidad de las aplicaciones porque el equipo de desarrollo puede revertir las aplicaciones y encontrar y solucionar problemas rápidamente. "Antes de UrbanCode Deploy, podíamos esperar dos, tres o cuatro semanas antes de lanzar un nuevo parche. Con una función de reversión automática, podemos lanzar un parche en un par de días».

Daimler Trucks NA también utiliza el software UrbanCode Implementar para aplicar políticas, como la prohibición de gestionar o cambiar manualmente un archivo. "Todo tiene que provenir del control de fuentes, a diferencia de antes", dice Wylde. "También tenemos una plantilla única que se utiliza para implementar todas las aplicaciones", mejorando así el gobierno corporativo y el control de las aplicaciones y los datos.

Otros departamentos de TI de Daimler Trucks NA y sus compañías hermanas dentro de Daimler AG están interesados en los resultados de Wylde. "Hay un efecto ondulado. La gente ha visto nuestro éxito y está prestando atención. Nos dan cuenta de que podemos realizar implementaciones en tan solo cuatro minutos, en lugar de una hora o más y quieren adoptar nuestro modelo en su departamento".

Wylde cree que un modelo de DevOps, respaldado por la solución UrbanCode Deploy, está ayudando a cambiar la cultura de su organización, particularmente entre los desarrolladores. "A la gente le gusta crear cosas. No quieren quedarse estancados haciendo trabajos manuales. Eso es lo que hace UrbanCode", afirma Wylde. "No está destinado a reemplazar las habilidades de interfaz de usuario, el desarrollo de codificación ni la creatividad en el código. Está destinado a reemplazar las tareas manuales que no nos agregan ningún valor en TI, a nuestros clientes o al negocio”.

Wylde continúa: "Estamos eliminando las antiguas barreras entre los desarrolladores y otros profesionales de TI de la empresa". Además, su equipo de middleware no recibe llamadas a mitad de la noche pidiéndoles que solucionen problemas de codificación. "Yo diría que cualquiera que utilice DevOps y UrbanCode Deploy debería estar preparado para un gran cambio de cultura y un cambio y, francamente, gente más feliz al final del día."

Al alinear la tecnología DevOps con las personas adecuadas, Wylde agiliza la organización y se centra en la innovación. "Podemos empezar a cambiar hacia cosas más creativas, como análisis predictivos, minería de datos u otras cosas que realmente aportan valor", dice.

Wylde concluye: "Las empresas que no adopten un modelo DevOps corren el riesgo de seguir el camino de todas esas cadenas de tiendas de alquiler de vídeos y electrónica ya desaparecidas que no cambiaron, o no lo hicieron lo suficientemente rápido como para seguir el ritmo de la transformación tecnológica y las expectativas de los clientes."