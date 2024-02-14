Ayude a reducir los gastos gracias a los precios con descuento reservando la capacidad con antelación.
En IBM Cloud, queremos que disponga de soluciones de pago que se adapten a su presupuesto y a sus objetivos, por eso ofrecemos IBM Cloud Reservations, un sistema avanzado de aprovisionamiento de capacidad a tarifas reducidas para la planificación a largo plazo. IBM Cloud Reservations es ideal para organizaciones con cargas de trabajo sostenidas, especialmente aquellas que buscan resolver problemas de capacidad y disponibilidad en la nube. También es útil para las empresas que se inician en la nube y se enfrentan a ciclos de compras internos de entre uno y tres años, ya que les permite obtener ahorros inmediatos sin necesidad de realizar un gran pago inicial. Déjenos ayudarle a crear un entorno presupuestario más predecible.
Ahorre hasta un 60 % en determinadas soluciones si opta por un contrato anual en comparación con los ciclos de facturación bajo demanda y de pago por uso.
Su capacidad está ahí cuando y donde la necesita. IBM Cloud Reservations garantizan la capacidad dentro de la zona de disponibilidad y el centro de datos que elija durante el plazo comprometido.
Convierta su solución bajo demanda existente a los términos de facturación y contrato de IBM Cloud Reservations. Añada o elimine cualquier solución compatible con su reserva.
Reduzca sus gastos hasta en un 60 % reservando capacidad de servidores virtuales por un año o tres años. La capacidad se factura mensualmente, está garantizada y no es necesario realizar ningún pago por adelantado.
Asegúrese de obtener el mejor precio para sus servidores bare metal con un contrato de un año de duración.
Ahorre hasta un 35 % con un contrato de un año o hasta un 55 % con uno de tres años.
Descubra cómo dar sus primeros pasos con la capacidad reservada en IBM Cloud Virtual Server for VPC.
Descubra cómo dar sus primeros pasos con la tarificación por contrato en los IBM Cloud Bare Metal Servers (clásicos).
Descubra cómo dar sus primeros pasos con la capacidad reservada en los IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC
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