Reservas en IBM Cloud

Ayude a reducir los gastos gracias a los precios con descuento reservando la capacidad con antelación.

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Ilustración del almacenamiento en la nube con varios puntos y líneas de conexión

En IBM Cloud, queremos que disponga de soluciones de pago que se adapten a su presupuesto y a sus objetivos, por eso ofrecemos IBM Cloud Reservations, un sistema avanzado de aprovisionamiento de capacidad a tarifas reducidas para la planificación a largo plazo. IBM Cloud Reservations es ideal para organizaciones con cargas de trabajo sostenidas, especialmente aquellas que buscan resolver problemas de capacidad y disponibilidad en la nube. También es útil para las empresas que se inician en la nube y se enfrentan a ciclos de compras internos de entre uno y tres años, ya que les permite obtener ahorros inmediatos sin necesidad de realizar un gran pago inicial. Déjenos ayudarle a crear un entorno presupuestario más predecible.
Beneficios
Mujer usando un ordenador portátil y sonriendo
Ahorro de costes

Ahorre hasta un 60 % en determinadas soluciones si opta por un contrato anual en comparación con los ciclos de facturación bajo demanda y de pago por uso.
Ingeniero de TI junto a un servidor abierto en el centro de datos
Capacidad garantizada

Su capacidad está ahí cuando y donde la necesita. IBM Cloud Reservations garantizan la capacidad dentro de la zona de disponibilidad y el centro de datos que elija durante el plazo comprometido.
Hombre de negocios en la ciudad sentado en un banco
Flexibilidad para adaptar la implementación

Convierta su solución bajo demanda existente a los términos de facturación y contrato de IBM Cloud Reservations. Añada o elimine cualquier solución compatible con su reserva.
Soluciones para IBM Cloud Reservations
IBM Cloud Virtual Server for VPC

Reduzca sus gastos hasta en un 60 % reservando capacidad de servidores virtuales por un año o tres años. La capacidad se factura mensualmente, está garantizada y no es necesario realizar ningún pago por adelantado.

 Explore los servidores virtuales
IBM® Cloud Bare Metal Servers en infraestructura clásica

Asegúrese de obtener el mejor precio para sus servidores bare metal con un contrato de un año de duración.

 Explore los servidores bare metal clásicos
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

Ahorre hasta un 35 % con un contrato de un año o hasta un 55 % con uno de tres años.

 Explore los servidores bare metal para VPC
Recursos para IBM Cloud Reservations
Ilustración de plataformas con un ordenador portátil, una nube, servidores de datos e iconos
Documentación de IBM Cloud Virtual Server for VPC

Descubra cómo dar sus primeros pasos con la capacidad reservada en IBM Cloud Virtual Server for VPC.

Vea la documentación
Primer plano de un servidor bare metal
IBM® Cloud Bare Metal Servers (clásico)

Descubra cómo dar sus primeros pasos con la tarificación por contrato en los IBM Cloud Bare Metal Servers (clásicos).

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Primer plano de un servidor bare metal con cableado enredado
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

Descubra cómo dar sus primeros pasos con la capacidad reservada en los IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

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