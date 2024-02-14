En IBM Cloud, queremos que disponga de soluciones de pago que se adapten a su presupuesto y a sus objetivos, por eso ofrecemos IBM Cloud Reservations, un sistema avanzado de aprovisionamiento de capacidad a tarifas reducidas para la planificación a largo plazo. IBM Cloud Reservations es ideal para organizaciones con cargas de trabajo sostenidas, especialmente aquellas que buscan resolver problemas de capacidad y disponibilidad en la nube. También es útil para las empresas que se inician en la nube y se enfrentan a ciclos de compras internos de entre uno y tres años, ya que les permite obtener ahorros inmediatos sin necesidad de realizar un gran pago inicial. Déjenos ayudarle a crear un entorno presupuestario más predecible.