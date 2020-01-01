Soluciones de NetApp para IBM Cloud

Solo IBM Cloud® y NetApp le brindan lo mejor de las tecnologías más innovadoras. Entre estas innovaciones, se encuentran las primeras soluciones de cloud diseñadas específicamente para abordar los desafíos propios del sector, los modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático, que permiten acelerar la generación de valor, la capacidad y el rendimiento en el cloud, a niveles que solo se alcanzaban en local.