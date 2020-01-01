Soluciones de NetApp para IBM Cloud

Solo IBM Cloud® y NetApp le brindan lo mejor de las tecnologías más innovadoras. Entre estas innovaciones, se encuentran las primeras soluciones de cloud diseñadas específicamente para abordar los desafíos propios del sector, los modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático, que permiten acelerar la generación de valor, la capacidad y el rendimiento en el cloud, a niveles que solo se alcanzaban en local.
Cree y ejecute de manera consistente en entornos en local, cloud y de borde.
Habilite la solución IBM Cloud for Telecommunications con NetApp.
Aumente la precisión de la IA y el aprendizaje automático con los servicios de IBM Cloud Pak® for Data.
Obtenga 180 000 IOPS de almacenamiento certificado por NetApp solo en local.
Cree cargas de trabajo SAP empresariales en IBM Cloud, utilizando las soluciones bare metal basadas en cloud más potentes para SAP, disponibles con la flexibilidad y el rendimiento de los servicios de almacenamiento de archivos y en bloque de NetApp.
Aborde los retos del sector de las telecomunicaciones, altamente regulado, modernice las aplicaciones empresariales y atienda las necesidades de datos de aplicaciones en cualquier lugar con IBM Cloud Satellite™, basado en NetApp Trident.
Proteja sus datos empresariales más importantes en IBM Cloud con las soluciones de NetApp y Veeam que le ayudarán a satisfacer las demandas de su negocio relacionadas con una recuperación más rápida, un almacenamiento más eficiente y una mejor mitigación de riesgos.
Modernice la forma de recopilar, organizar y analizar datos e infunda IA en toda su organización utilizando IBM Cloud Pak for Data, que se basa en Red Hat® OpenShift® Container Platform.
Explore nuestras ofertas de almacenamiento para encontrar las soluciones que mejor se adapten a sus necesidades.