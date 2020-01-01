Soluciones de NetApp para IBM Cloud

Acelere la innovación en clouds públicos, privados e híbridos
Información General

Realice la transformación digital con IBM y NetApp

Solo IBM Cloud® y NetApp le brindan lo mejor de las tecnologías más innovadoras. Entre estas innovaciones, se encuentran las primeras soluciones de cloud diseñadas específicamente para abordar los desafíos propios del sector, los modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático, que permiten acelerar la generación de valor, la capacidad y el rendimiento en el cloud, a niveles que solo se alcanzaban en local.

Ventajas

Infraestructura para entorno híbrido

Cree y ejecute de manera consistente en entornos en local, cloud y de borde.
Diseñada específicamente para el sector

Habilite la solución IBM Cloud for Telecommunications con NetApp.
Valor en datos modernizados

Aumente la precisión de la IA y el aprendizaje automático con los servicios de IBM Cloud Pak® for Data.
Rendimiento de entornos en local

Obtenga 180 000 IOPS de almacenamiento certificado por NetApp solo en local.

Casos de uso

SAP

Cree cargas de trabajo SAP empresariales en IBM Cloud, utilizando las soluciones bare metal basadas en cloud más potentes para SAP, disponibles con la flexibilidad y el rendimiento de los servicios de almacenamiento de archivos y en bloque de NetApp.

 Lea el resumen de la solución (254 KB)

Aborde los retos del sector de las telecomunicaciones, altamente regulado, modernice las aplicaciones empresariales y atienda las necesidades de datos de aplicaciones en cualquier lugar con IBM Cloud Satellite™, basado en NetApp Trident.

 Recuperación tras desastre para VMware

Proteja sus datos empresariales más importantes en IBM Cloud con las soluciones de NetApp y Veeam que le ayudarán a satisfacer las demandas de su negocio relacionadas con una recuperación más rápida, un almacenamiento más eficiente y una mejor mitigación de riesgos.

 IA y ML

Modernice la forma de recopilar, organizar y analizar datos e infunda IA en toda su organización utilizando IBM Cloud Pak for Data, que se basa en Red Hat® OpenShift® Container Platform.

 Más información sobre IBM Cloud Pak for Data

Soluciones

Recursos

Cómo empezar

Explore nuestras ofertas de almacenamiento para encontrar las soluciones que mejor se adapten a sus necesidades.

