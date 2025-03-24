La Multi-Tier Cloud Security (MTCS), también conocida como Singapore Standard SS 584, es una norma de seguridad para los proveedores de servicios en la nube que operan en Singapur. La MTCS se desarrolló bajo la dirección del Information Technology Standards Committee (ITSC) de Singapur como una forma de que los proveedores de servicios en la nube demuestren unos controles de seguridad adecuados a la sensibilidad de los datos que almacenan y procesan.

El esquema de certificación MTCS se basa en estándares internacionales como la ISO 27001, y está diseñado para garantizar que se implementen prácticas de seguridad y privacidad para reducir el riesgo cuando se opera dentro de un entorno de nube.

La certificación MTCS se concede en tres niveles diferentes de seguridad operativa, con requisitos cada vez más estrictos. La certificación MTCS de nivel 3 verifica que se dispone de controles de seguridad para alojar los datos más sensibles y de mayor impacto, y es necesaria para un proveedor de servicios en nube que vaya a manejar datos para el gobierno de Singapur.

Informes y otra documentación

Vea el certificado MTCS de los servicios de IBM Cloud Infrastructure