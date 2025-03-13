El Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información (MeitY) es una agencia del gobierno que promueve iniciativas de transformación digital para organizaciones del sector público. La agencia también es responsable de formular políticas, estrategias y marcos para el uso de la electrónica y la tecnología de la información.

Para aprovechar los beneficios del cloud computing, acelerar la proliferación de su adopción en todos los departamentos y organismos y optimizar al mismo tiempo el gasto en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), el Gobierno de la India emprendió una ambiciosa iniciativa en la nube del Gobierno de la India (GI) conocida como "MeghRaj".

El MeitY se encarga de habilitar a los proveedores de servicios en la nube (CSP), que deben cumplir los correspondientes criterios de habilitación y someterse a una auditoría realizada por la Dirección de Pruebas de Estandarización y Certificación de Calidad (STQC). Una vez superado con éxito este proceso, los CSP pueden participar en los programas de contratación en la nube del gobierno y del sector público.

Para obtener la habilitación del MeitY, los servicios en la nube ofrecidos deben alojarse en India y los datos deben limitarse dentro de las fronteras del país. Además, el proveedor de servicios en la nube debe mantener el cumplimiento de las normas mundiales, como la ISO 27001, la ISO 27017, la ISO 27018 y la ISO 20000.

