El Reglamento Internacional de Tráfico de Armas (ITAR) es un conjunto de reglamentos del gobierno de los Estados Unidos administrados por el Departamento de Estado para controlar la exportación de tecnologías relacionadas con la defensa, incluidos el software y los datos de la Lista de Municiones de los Estados Unidos (USML).

No existe una certificación ITAR formal; sin embargo, IBM opera los servicios que se enumeran a continuación de manera que ayuden al cliente a cumplir con sus requisitos del ITAR, pero un tercero independiente puede confirmar la conformidad del ITAR. Los clientes deben crear cuentas de IBM Cloud que indiquen el uso del ITAR.