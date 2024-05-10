La ISO 31000 es una familia de normas emitidas a partir de 2009 por la International Organization for Standardization (ISO) y está diseñada para ayudar a las organizaciones a gestionar el riesgo. La primera norma de la serie, la ISO 31000:2018, es un conjunto de directrices de gestión de riesgos que se centra en el diseño y la implementación de un marco de gestión de riesgos, un proceso para identificar y minimizar el daño causado por incertidumbres y eventos imprevistos.
Una organización con un proceso de gestión de riesgos compatible con la ISO 31000 tiene un nivel de seguridad, así como continuidad operativa, resiliencia económica y estabilidad, incluso frente a eventos impredecibles.
Informes y otra documentación
Las ofertas de IBM Infrastructure Management System (IMS) e IBM Infrastructure as a Service (IaaS) cuentan con un marco de gestión de riesgos que cumple con la norma ISO 31000:2018, según lo certificado por Bureau Veritas.
Los certificados ISO 31000 de IBM se publican y están disponibles para el público en general. Los servicios enumerados a continuación cuentan con la certificación ISO 31000. Los servicios que figuran a continuación emiten certificados ISO al menos una vez al año.
