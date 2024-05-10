Conformidad de IBM Cloud®: ISO 31000

Ilustración que muestra a una persona interactuando con la interfaz de un sistema, alrededor de la cual hay un escudo de seguridad y un globo terráqueo en un pedestal
¿Qué es la ISO 31000?

La ISO 31000 es una familia de normas emitidas a partir de 2009 por la International Organization for Standardization (ISO) y está diseñada para ayudar a las organizaciones a gestionar el riesgo. La primera norma de la serie, la ISO 31000:2018, es un conjunto de directrices de gestión de riesgos que se centra en el diseño y la implementación de un marco de gestión de riesgos, un proceso para identificar y minimizar el daño causado por incertidumbres y eventos imprevistos.

Una organización con un proceso de gestión de riesgos compatible con la ISO 31000 tiene un nivel de seguridad, así como continuidad operativa, resiliencia económica y estabilidad, incluso frente a eventos impredecibles. 

Informes y otra documentación

IBM 31000 - Certificado de infraestructura de IBM Cloud® 
Posicionamiento de IBM

Las ofertas de IBM Infrastructure Management System (IMS) e IBM Infrastructure as a Service (IaaS) cuentan con un marco de gestión de riesgos que cumple con la norma ISO 31000:2018, según lo certificado por Bureau Veritas.

Los certificados ISO 31000 de IBM se publican y están disponibles para el público en general. Los servicios enumerados a continuación cuentan con la certificación ISO 31000. Los servicios que figuran a continuación emiten certificados ISO al menos una vez al año.

Servicios

Dé el siguiente paso

¿Tiene preguntas sobre un programa de conformidad? ¿Necesita un informe de conformidad protegido? Nosotros podemos ayudarle.

 Ver más programas de conformidad