La certificación Hébergeur de Données de Santé (HDS) fue emitida por ASIP SANTÉ (parte de AGENCE DU NUMERIQUE EN SANTÉ). Introducida por el Ministerio de Salud francés, proporciona orientación sobre el alojamiento de información sanitaria personal (PHI) y estipula que cualquier organización sanitaria que aloje la PHI de forma externa debe utilizar un proveedor de servicios con certificación HDS. El HDS es un marco que describe las condiciones y medidas de seguridad que deben aplicarse para proteger los datos sanitarios personales recogidos en Francia. El proceso de certificación HDS exige que el proveedor de servicios en la nube aplique y demuestre que dispone de las medidas adecuadas para mantener la privacidad, la seguridad y la confidencialidad de los datos sanitarios personales.



