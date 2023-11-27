Los tests de referenciaTM del Center for Internet Security® (CIS) son una colección de las mejores prácticas del sector para configurar de forma segura los sistemas, el software y las redes de TI. La guía de referencia se basa en controles del CIS que se asignan a otros marcos de seguridad, incluidos la HIPAA, la familia ISO 27000, el NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología) Cybersecurity Framework (CSF), NIST SP 800-53, PCI DSS y otros. IBM Cloud da soporte al desarrollo de tests de referencia del CIS.
Informes y otra documentación
CIS IBM Cloud® Foundations Benchmark está disponible para ayudar a los clientes a adoptar de forma segura los servicios de IBM Cloud para ejecutar estrategias de transformación digital con coherencia en la gestión de conformidad. Los controles de referencia se pueden configurar para supervisar recursos a través del IBM Cloud Security and Compliance Center, que también ha obtenido la certificación de software de seguridad del CIS.
¿Tiene preguntas sobre un programa de conformidad? ¿Necesita un informe de conformidad protegido? Nosotros podemos ayudarle.