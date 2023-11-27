Los tests de referenciaTM del Center for Internet Security® (CIS) son una colección de las mejores prácticas del sector para configurar de forma segura los sistemas, el software y las redes de TI. La guía de referencia se basa en controles del CIS que se asignan a otros marcos de seguridad, incluidos la HIPAA, la familia ISO 27000, el NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología) Cybersecurity Framework (CSF), NIST SP 800-53, PCI DSS y otros. IBM Cloud da soporte al desarrollo de tests de referencia del CIS.



Informes y otra documentación