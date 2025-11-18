En los ecosistemas de aplicaciones distribuidas actuales, las organizaciones dependen de múltiples proveedores de servicios en la nube para garantizar la escalabilidad, la resiliencia y el rendimiento. La gestión de configuraciones DNS coherentes entre proveedores como IBM® NS1 Connect y Amazon Route 53 puede ser compleja debido a la incompatibilidad de los protocolos y a los requisitos de sincronización manual.
IBM® Cloud Sync cubre esta necesidad sincronizando de manera fluida las zonas DNS, los registros y las políticas de tráfico entre IBM NS1 Connect y Amazon Route 53. El resultado: una resiliencia DNS multinube continua, fiable y automatizada.
Potencie su estrategia multinube con una alineación DNS perfecta entre IBM NS1 Connect y Amazon Route 53. IBM Cloud Sync mejora su arquitectura DNS con alineación de datos automatizada, direccionamiento inteligente del tráfico y capacidades de copia de seguridad y restauración, lo que le ayuda a mejorar la resiliencia, el rendimiento y la continuidad del negocio entre los distintos proveedores.
Con IBM Cloud Sync, puede sincronizar datos DNS en tiempo real con varios proveedores de DNS en la nube. Cloud Sync transfiere datos de proveedores de DNS a través de API y la capa de traducción de datos de Cloud Sync, lo que permite una transferencia fluida de datos sin límites de transferencia de zona.
Deje de depender de scripts personalizados y procesos frágiles para sincronizar los datos de DNS. Automatice estas operaciones a escala, reduciendo el error humano y los costes generales.
Asegúrese de que sus aplicaciones permanezcan en línea sincronizando el DNS entre proveedores. Cloud Sync ayuda a mantener la continuidad y la resiliencia de la experiencia del cliente.
Ofrezca flexibilidad a su equipo moviendo o duplicando sin esfuerzo las configuraciones DNS entre IBM NS1 Connect y Amazon Route 53 sin problemas de compatibilidad.
Gestione fusiones, adquisiciones y migraciones con facilidad. La flexibilidad y las capacidades de sincronización bidireccional de Cloud Sync hacen que escalar y adaptarse a las nuevas realidades empresariales sea rápido y fácil.
Obtenga información sobre la sincronización bidireccional entre Amazon Route 53 e IBM NS1 Connect a través de IBM Cloud Sync.
Descubra cómo IBM Cloud Sync ofrece operaciones multinube resilientes, seguras y sincronizadas.
IBM Cloud Sync es un servicio de sincronización y automatización de DNS multinube que alinea continuamente las zonas DNS, los registros y las configuraciones de direccionamiento del tráfico en cualquier combinación de proveedores de DNS en la nube y locales. La mayoría de estos proveedores no son compatibles con los protocolos de transferencia de zona (XFR), incluidos AWS Route 53, Azure DNS, Google Cloud DNS, Cloudflare y otros sistemas DNS empresariales.
Elimina las barreras de propiedad entre los ecosistemas DNS, lo que garantiza la coherencia bidireccional, la precisión y la resiliencia en las redes híbridas y multinube. Cloud Sync funciona sin depender de los protocolos heredados de transferencia de zona (XFR), lo que permite una sincronización moderna basada en API a escala empresarial.
En los entornos distribuidos actuales, la mayoría de las empresas operan a través de múltiples proveedores de servicios en la nube, cada uno de los cuales utiliza su propio sistema DNS. Estas plataformas desconectadas suelen provocar desviaciones en la configuración, un aumento de la sobrecarga operativa y una reducción de la resiliencia.
IBM Cloud Sync se creó para simplificar la gestión de DNS multinube proporcionando:
Esto garantiza que las configuraciones de DNS se mantengan coherentes, escalables y resilientes, sin importar qué nubes o proveedores utilice.
Cloud Sync se conecta a sus entornos DNS a través de API seguras para sincronizar continuamente zonas, registros y metadatos entre proveedores. Normaliza las configuraciones propietarias en un modelo común, lo que permite una interoperabilidad perfecta entre nubes.
Por ejemplo, IBM Cloud Sync puede mantener sincronizadas las configuraciones de DNS entre IBM NS1 Connect y otros servicios de DNS en la nube, como AWS Route 53, Azure DNS o Google Cloud DNS. Esta sincronización garantiza una coherencia continua y elimina la necesidad de transferencias de zona heredadas (XFR).
IBM Cloud Sync amplía la funcionalidad de IBM NS1 Connect Managed DNS y aprovecha la edición gratuita de NS1 Connect. Si los volúmenes de consulta superan los límites de la edición gratuita, es posible que sea necesaria una licencia de IBM NS1 Connect Managed DNS para ampliar la capacidad.
A diferencia de las herramientas tradicionales de replicación DNS o transferencia de zona, Cloud Sync está basado en API, es independiente de la nube y continuamente bidireccional. Proporciona actualizaciones en tiempo real, conciliación automática de diferencias y visibilidad completa del estado del DNS multinube.
Al eliminar la dependencia de scripts manuales o transferencias unidireccionales, Cloud Sync ofrece:
En el momento de su lanzamiento, IBM Cloud Sync admite la sincronización entre IBM NS1 Connect y AWS Route 53. La hoja de ruta incluye Azure DNS, Google Cloud DNS y otras plataformas DNS empresariales, lo que permite una sincronización unificada entre proveedores.
Sí. Cloud Sync está diseñado para interoperar tanto con sistemas DNS nativos de la nube como con sistemas DNS heredados. Puede sincronizar datos de servidores DNS autoritativos locales o en entornos híbridos, lo que garantiza la coherencia entre la infraestructura tradicional y las implementaciones modernas en la nube.
Al sincronizar las configuraciones de DNS entre varios proveedores, Cloud Sync crea capas de DNS redundantes y coherentes. Esto significa que si un proveedor experimenta un tiempo de inactividad, otros endpoints de DNS sincronizados continúan prestando servicio sin interrupciones, lo que garantiza una disponibilidad permanente y una mejor recuperación ante desastres.
Sin duda. Cloud Sync automatiza las tareas de sincronización que antes se realizaban manualmente y eran propensas a errores. Cloud Sync:
La investigación de EMA demuestra que las organizaciones que automatizan la sincronización de DNS pueden lograr hasta un 30 % menos de errores de DNS y tiempos de recuperación de red más rápidos.
Cloud Sync facilita el traslado o la duplicación de configuraciones entre varios proveedores de DNS. Al estar basado en API y ser independiente de los mecanismos de transferencia propietarios, puede sincronizar y replicar configuraciones en entornos DNS de IBM NS1 Connect, AWS, Azure y GCP, manteniendo una arquitectura flexible y portátil.
Sí. Cloud Sync está diseñado con seguridad de nivel empresarial, con conexiones cifradas, autenticación API y controles de acceso basados en roles. Todos los datos intercambiados entre sistemas DNS están protegidos y cumplen los estrictos estándares de protección de datos y nube de IBM.
Configurar Cloud Sync es muy sencillo:
El proceso de configuración suele tardar solo unos minutos, sin necesidad de scripts personalizados ni configuración de transferencia de zona.
Cloud Sync admite una amplia gama de tipos de registros, incluidos los registros A, AAAA, CNAME, MX, TXT, SRV y NS, así como metadatos como el direccionamiento del tráfico, las comprobaciones de estado y las políticas de enrutamiento. El objetivo es garantizar la paridad y la sincronización completas entre los proveedores.
Sí. La sincronización continua de Cloud Sync significa que cada proveedor de DNS participante mantiene una copia actualizada de sus configuraciones, lo que crea copias de seguridad en múltiples nubes y garantiza una recuperación más rápida y la continuidad del negocio.
Cloud Sync está diseñado para organizaciones que necesitan:
Sí. IBM Cloud Sync es un servicio gestionado disponible a nivel mundial al que se puede acceder a través de la plataforma de IBM Cloud y de determinados mercados asociados. Las futuras actualizaciones ampliarán la compatibilidad a todas las regiones y proveedores.
Para obtener más información sobre IBM Cloud Sync, explore:
O póngase en contacto con IBM_Cloud_Sync@wwpdl.vnet.ibm.com para obtener demostraciones, asistencia para la integración o para hablar sobre la hoja de ruta.
Puede empezar a usar IBM Cloud Sync por solo 250 USD o probar el producto de primera mano con la prueba sin coste de 30 días.
Sí. IBM ofrece una prueba sin coste de 30 días para nuevos usuarios, lo que le permite probar las capacidades de sincronización, los flujos de trabajo de automatización y las integraciones en varios proveedores de DNS antes de comprometerse con un plan de pago.
Regístrese para obtener la prueba sin coste o la versión preliminar pública en IBM Cloud Sync Preview.
Con IBM Cloud Sync, puede configurar la sincronización bidireccional de DNS entre NS1 y otros proveedores de servicios en la nube, como Amazon Route 53, en solo unos minutos, sin necesidad de scripts manuales ni transferencia de zonas.
Esta oferta solo es aplicable cuando se compra en IBM.com y no se puede combinar con otras promociones. Los precios mostrados son orientativos, pueden variar según el país, no incluyen los impuestos ni los aranceles aplicables y están sujetos a la disponibilidad de los productos ofertados en cada región. Al finalizar el primer año, el coste de la suscripción se renovará al precio vigente en ese momento. Las renovaciones no están incluidas en las promociones.