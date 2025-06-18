Recursos

Obtenga una visión más profunda de IBM Cloud Object Storage con demostraciones, vídeos, casos de éxito y mucho más.

Demostraciones y vídeos
Aprovisione un nuevo depósito
Cómo aprovisionar IBM® Cloud Object Storage – Native Backup
Diferenciadores de IBM Cloud Object Storage
Descubra estrategias prácticas para optimizar los recursos de almacenamiento liberando espacio de almacenamiento principal, fomentando así una asignación de recursos más eficiente.
Casos de éxito
Ricoh Company, Ltd
Ricoh USA se une a IBM para trasladar las cargas de trabajo del gigante asegurador a IBM® Power Virtual Server en la nube
Comtelsat Cloud Public Sector Broadcasting | IBM
Comtelsat utiliza IBM Cloud con IBM Cloud Object Storage para proporcionar a las emisoras plataformas de TI resilientes que pueden ofrecer petabytes de vídeo de forma fluida y fiable.
National Van Lines
Vea cómo al migrar cargas de trabajo críticas a la nube híbrida de IBM, National Van Lines podría obtener acceso a la replicación en tiempo real y una recuperación rápida a través de IBM Cloud Object Storage.
Anuncios, documentos técnicos y blogs IBM Cloud Object Storage es líder de Gartner durante ocho años consecutivos
Descubra por qué IBM fue nombrado líder en el Magic Quadrant for Distributed File Systems and Object Storage, durante ocho años consecutivos.
IBM COS gana el premio TrustRadius Top Rated por quinto año consecutivo
Trust Radius, la plataforma de toma de decisiones de tecnología B2B más fiable, ha sido galardonada por IBM COS 2024 como la mejor valorada en infraestructura como servicio (IaaS), almacenamiento en la nube y almacenamiento de objetos.
Almacenamiento predecible, más tiempo: One-Rate de IBM® Cloud Object Storage ampliado
IBM ha ampliado el período de inscripción para su popular promoción de tarifa única hasta el 31 de diciembre de 2025, ofreciendo precios de almacenamiento en la nube predecibles y con todo incluido, sin tarifas ocultas. Los clientes pueden ahorrar para el uso continuo por tan solo 12 USD/TB al mes para almacenamiento, recuperación, llamadas a la API y salida agrupadas en una tarifa plana. Ideal para cargas de trabajo de IA, aplicaciones nativas de la nube y sistemas con mucho contenido.
Por qué el almacenamiento de objetos es la piedra angular de la IA escalable: la guía de estrategias
A medida que la IA busca petabytes de datos no estructurados, como imágenes, registros y vídeos, los sistemas de almacenamiento tradicionales simplemente no pueden mantenerse al día. IBM® Cloud Object Storage entra en escena, diseñado para hiperescala, metadatos flexibles y una integración perfecta con los flujos de trabajo de IA modernos.
Almacene más. Gaste menos.
Por tiempo limitado, obtenga hasta un 70 % de descuento en el plan de tarifa única: un precio único e integral para todos los costes de almacenamiento, a partir de 12 USD/TB al mes para nuevas cargas de trabajo.
Proteja sus datos con IBM® Cloud Object Storage Backup
IBM® COS Backup almacena copias de seguridad de sus datos en un almacén de copias de seguridad inmutable. Restaure desde cualquier momento.
IBM Cloud Object Storage para una mejor resiliencia
Este informe técnico habla de cómo las capacidades de IBM Cloud Object Storage pueden ayudarle a mejorar su capacidad de resiliencia de TI con costes eficientes y predecibles.
Poner el almacenamiento de datos a la vanguardia de la seguridad en la nube
La combinación de IBM Cloud e IBM Cloud Object Storage puede ayudarle a mantener sus datos seguros. IBM Cloud proporciona soluciones de vanguardia que permiten la innovación al tiempo que protegen sus activos valiosos.
La receta para RAG: cómo los servicios en la nube permiten resultados de IA generativa a través de sectores
En IBM, creemos que las cargas de trabajo de IA probablemente formarán la columna vertebral de las cargas de trabajo de misión crítica y, en última instancia, albergarán y gestionarán los datos más fiables, por lo que la infraestructura que las rodea debe ser fiable y resiliente por diseño.
Presentamos Anycloud Backup 365
Anunciamos la disponibilidad de un nuevo servicio gestionado para los clientes de Microsoft 365 (M365). la oferta de Anycloud Backup 365 (ACB365) en el IBM® Cloud Marketplace.
Introducción de soluciones rentables de NAS a la nube: colaboración entre Komprise e IBM
A medida que las empresas pasan de las instalaciones a entornos híbridos, esta colaboración ofrece un nuevo enfoque del almacenamiento, que permite una gestión rentable de volúmenes de datos crecientes y satisface las necesidades normativas.
