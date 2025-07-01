Obtenga Cloud Object Storage predecible y de bajo coste para cargas de trabajo activas con el plan One-Rate

1 de julio de 2025
Con el aumento de los volúmenes de datos empresariales y el dinamismo de las cargas de trabajo, las organizaciones se enfrentan a un reto cada vez mayor a la hora de gestionar sus costes de almacenamiento en la nube. Muchas empresas, ISV y socios crean soluciones en Cloud Object Storage para gestionar grandes volúmenes de datos de usuarios finales a través de servicios de precio fijo, como plataformas de producción de vídeo, sistemas de distribución de contenidos multimedia y grandes cargas de trabajo de IA/ML y análisis. Para los clientes que almacenan datos con alta actividad y transferencia de datos a través de endpoint públicos, la previsibilidad de los costes es esencial.
Hoy en día, los principales proveedores de servicios en la nube siguen cobrando por separado el almacenamiento, el acceso a los datos y la salida en la red pública. Este modelo fragmentado crea costes impredecibles, especialmente para cargas de trabajo con alta actividad de datos. Para las cargas de trabajo de alta actividad que utilizan endpoints públicos, los clientes suelen enfrentarse a tarifas de salida de hasta 0,09 USD/GB, cargos por API por operación (PUT, GET, LIST) y una facturación impredecible basada en el uso, lo que dificulta la previsión de costes o el precio de sus propios servicios de forma competitiva.
El plan One-Rate de IBM® Cloud Object Storage reduce la complejidad de los costes al ofrecer una única tarifa mensual por GB de datos almacenados, sin cargos separados por recuperación, solicitudes de API o transferencia de datos dentro de los generosos márgenes integrados. Los precios están escalonados por volumen de almacenamiento: cuanto más almacene, menor será su tarifa USD/GB, una tarifa única que se aplica a toda su capacidad de almacenamiento.
Es una tarifa con todo incluido, escalonada por rango de capacidad y determinada por el almacenamiento mensual que mantiene. Paga una tarifa simple y fija por cada GB de datos almacenados, independientemente de los patrones de acceso o los volúmenes de transferencia; lo que facilita la predicción y el mejor presupuesto para los costes de almacenamiento y evita tarifas sorpresa a medida que la actividad de datos crece mes tras mes.
1La tarifa se aplica a las regiones de Norteamérica y Europa (las tarifas de Sudamérica y AP se publican en la tabla de precios)
2La salida es gratuita hasta el 100 % de la capacidad almacenada/mes (se aplica una tarifa por excedente de 0,05 USD/GB/mes cuando el uso de salida es mayor que la capacidad de almacenamiento)
3 operaciones de clase A (PUT, COPY, LIST) son gratuitas hasta 1.000 × GB almacenados (tasa por excedente de 0,005 USD/1000 operaciones cuando el uso es mayor que la capacidad de almacenamiento)
4 Operaciones de clase B (GET, HEAD) son gratuitas hasta 5000 × GB almacenados (tasas por excedente de 0,004 USD/10 000 operaciones cuando el uso es mayor que la capacidad de almacenamiento)
Cuanto más almacene, más ahorrará: su tarifa mensual (USD/GB) disminuye a medida que crece su volumen. Las asignaciones para operaciones de salida y API se escalarán automáticamente con su capacidad de almacenamiento.
Ofrecemos hasta un 70 % de descuento en los precios promocionales para el plan One-Rate de IBM Cloud Object Storage, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2025. No se requiere código, pero el tiempo es limitado.
Descargo de responsabilidad: el período de la promoción es del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025. La oferta se aplica solo a las nuevas cargas de trabajo de IBM Cloud Object Storage. Los clientes que se inscriban durante el periodo de la promoción conservarán el precio promocional como tarifa continua. Esta oferta no se puede combinar con otros descuentos de Cloud Object Storage. Los precios pueden estar sujetos a aumentos anuales. IBM se reserva el derecho de retirar o revisar esta promoción con un aviso de 30 días de antelación.