Obtenga Cloud Object Storage predecible y de bajo coste para cargas de trabajo activas con el plan One-Rate

Con el aumento de los volúmenes de datos empresariales y el dinamismo de las cargas de trabajo, las organizaciones se enfrentan a un reto cada vez mayor a la hora de gestionar sus costes de almacenamiento en la nube. Muchas empresas, ISV y socios crean soluciones en Cloud Object Storage para gestionar grandes volúmenes de datos de usuarios finales a través de servicios de precio fijo, como plataformas de producción de vídeo, sistemas de distribución de contenidos multimedia y grandes cargas de trabajo de IA/ML y análisis. Para los clientes que almacenan datos con alta actividad y transferencia de datos a través de endpoint públicos, la previsibilidad de los costes es esencial.

Hoy en día, los principales proveedores de servicios en la nube siguen cobrando por separado el almacenamiento, el acceso a los datos y la salida en la red pública. Este modelo fragmentado crea costes impredecibles, especialmente para cargas de trabajo con alta actividad de datos. Para las cargas de trabajo de alta actividad que utilizan endpoints públicos, los clientes suelen enfrentarse a tarifas de salida de hasta 0,09 USD/GB, cargos por API por operación (PUT, GET, LIST) y una facturación impredecible basada en el uso, lo que dificulta la previsión de costes o el precio de sus propios servicios de forma competitiva.