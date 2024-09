Las clases de almacenamiento de IBM® Cloud Object Storage, las capacidades de transferencia de datos de alta velocidad IBM® Aspera® y las soluciones integradas de partners hacen que sea rentable y fácil mover y archivar datos en IBM® Cloud Object Storage.

Archive los datos en IBM Cloud® y ahorre costes directamente relacionados con la reducción de los costes operativos y de infraestructura de TI, y ayude a que los datos que antes estaban fuera del alcance de su organización sean accesibles.

Qué puede hacer Archivo profundo para los datos fríos Almacene datos fríos para ayudar a reducir el coste del costoso almacenamiento conectado a la red (NAS) y aprovechar el acceso global a los datos y la escala disponible a través del almacenamiento en la nube. Opciones de archivo flexibles Almacene los datos que no son de lectura ni de escritura intensiva con dos opciones de restauración: la opción Archive, con un coste más bajo y una restauración en 12 horas o menos, y la opción Accelerated Archive, con una restauración más rápida en dos horas o menos. Sustitución de la cinta Utilice la opción Archive para evitar los costes iniciales y eliminar prácticamente el coste y la carga del mantenimiento. Archivado normativo Utilice el archivado de datos en el almacenamiento de objetos para ayudar a gestionar los requisitos normativos de conformidad de los datos. Cumpla con diversos mandatos normativos y almacene los datos durante un tiempo prolongado. Conservación de activos multimedia Conserve grandes cantidades de contenido multimedia enriquecido, como imágenes o vídeos, de forma económica en el almacenamiento tradicional. Conservación de grandes conjuntos de datos Utilice el archivado de datos en el almacenamiento de objetos, como los datos del genoma o los datos de IoT, que deben conservarse para su uso futuro.

Características Transición de datos de acuerdo con la política de archivo Aplique políticas basadas en la antigüedad para mover los objetos a un almacenamiento de archivo de menor coste y reducir sus gastos con . El nivel más económico El almacenamiento de datos tiene un precio muy económico de 0,00099 dólares por GB al mes y las restauraciones de 0,02 dólares por GB. API simple Utilice la API simple con soporte para construcciones de API de S3 para el ciclo de vida de transición y la restauración. Desarrolle aplicaciones con SDK de IBM® Cloud Object Storage. Almacenamiento duradero Implemente mecanismos de integridad de datos para verificar, validar y aplicar capacidades de autorreparación. Está diseñado para una durabilidad de datos del 99.999999999%. Los resultados individuales varían.

La plataforma Cloud Object Storage System nos proporciona la tecnología de almacenamiento de alto rendimiento y, a su vez, rentable que necesitamos para un entorno de datos que seguirá creciendo. Tillmann Sittig Senior Manager of IT Infrastructure PRIME Research International Vea cómo la empresa de consultoría de comunicaciones está creando un repositorio de almacenamiento dinámico para masas de datos no estructurados