Una aplicación web para la colaboración y la entrega de datos a alta velocidad
IBM® Aspera Enterprise WebApps es una aplicación web moderna que combina la colaboración en archivos de alta velocidad y la entrega de datos en una única experiencia. Unifica las funciones principales de Aspera, que antes se ofrecían a través de varias aplicaciones, para que los equipos puedan compartir, distribuir y gestionar de manera más eficiente grandes volúmenes de datos de forma segura en entornos on-premises, en la nube e híbridos.
Permita a los equipos y socios cargar, descargar y compartir archivos y carpetas de forma segura con espacios de trabajo y permisos controlados.
Envíe y reciba archivos de gran tamaño y paquetes digitales de forma fiable a escala mundial, independientemente del tamaño de los archivos, la distancia o las condiciones de la red.
Cree flujos de trabajo bajo demanda o programados para automatizar transferencias de alta velocidad y la distribución de datos sin necesidad de scripts complejos.
Monitorice las transferencias en tiempo real, realice un seguimiento de la actividad de los usuarios y los espacios de trabajo, genere informes y gestione usuarios, almacenamiento y endpoints desde una sola aplicación.
Utilice una única aplicación web para colaborar de forma segura, enviar archivos, realizar transferencias automáticas y gestionar la administración.
Transfiera grandes conjuntos de datos de forma fiable y a alta velocidad, incluso a larga distancia y en condiciones de red adversas.
Reduzca la complejidad operativa gracias a la gestión, monitorización y generación de informes centralizadas.