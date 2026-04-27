IBM® Aspera Enterprise WebApps es una aplicación web moderna que combina la colaboración en archivos de alta velocidad y la entrega de datos en una única experiencia. Unifica las funciones principales de Aspera, que antes se ofrecían a través de varias aplicaciones, para que los equipos puedan compartir, distribuir y gestionar de manera más eficiente grandes volúmenes de datos de forma segura en entornos on-premises, en la nube e híbridos.