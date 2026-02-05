IBM® Aspera permite transferencias rápidas y seguras en toda la cadena de suministro de medios
Knox Media Hub presta servicios a propietarios de contenidos, emisoras, distribuidores y titulares de derechos deportivos que gestionan grandes volúmenes de activos multimedia de alto valor. Estos activos se mueven constantemente a lo largo de la cadena de suministro de medios para su localización, creación de versiones, posproducción y entrega a plataformas de streaming y emisión.
Como plataforma nativa de la nube de gestión de activos y distribución, Knox Media Hub necesitaba garantizar que los terabytes de archivos 4K y UHD sensibles al tiempo pudieran transferirse globalmente con la máxima velocidad, fiabilidad y seguridad. Los métodos tradicionales de transferencia de archivos introducían retrasos, complejidad operativa y riesgos.
Para cumplir su misión como "pegamento" que conecta la cadena de suministro de medios, Knox Media Hub necesitaba una solución de transferencia de alta velocidad de nivel empresarial que pudiera integrarse directamente en su plataforma y funcionar de forma fiable a escala global para flujos de trabajo de medios basados en la nube.
Knox Media Hub integró IBM Aspera directamente en su plataforma para eliminar los cuellos de botella en la transferencia de archivos y simplificar las operaciones multimedia. Los usuarios pueden cargar, distribuir y entregar contenido sin salir de su biblioteca multimedia, utilizando servicios de Aspera como Aspera on Cloud, ASCP, Shares Servers y Node-to-Node Push.
La integración permite acelerar las cargas y descargas como parte de flujos de trabajo automatizados, reduciendo la intervención manual y los gastos operativos. Los clientes pueden seleccionar el método de transferencia que mejor se adapte a sus necesidades mediante una interfaz sencilla e intuitiva, mientras que los equipos de operaciones obtienen una visibilidad granular de cada trabajo de transferencia.
Al integrar Aspera como una capacidades nativa, Knox Media Hub transformó la transferencia de archivos de una tarea independiente a una parte invisible y fluida de los flujos de trabajo multimedia en la nube de extremo a extremo.
Con IBM Aspera, Knox Media Hub permite la transferencia de archivos de alta velocidad a escala global directamente desde su plataforma. Los archivos multimedia de cualquier tamaño se pueden transferir de forma segura y fiable, lo que ayuda a los clientes a reducir los tiempos de entrega y respaldar los flujos de trabajo multimedia basados en la nube.
Los clientes que utilizan Knox Media Hub han aumentado su rendimiento operativo hasta cuatro veces con los mismos niveles de personal. Unas transferencias más rápidas ayudan a las cadenas de televisión, los estudios y los distribuidores a cumplir los plazos de entrega, mejorar la colaboración con los socios y operar eficazmente a escala.
La solución respalda la capacidad de Knox Media Hub para escalar con la demanda de los clientes, manteniendo un rendimiento constante y una calidad de servicio en todas las operaciones globales.
Knox Media Hub es una plataforma en la nube que respalda la cadena de suministro de medios de extremo a extremo. Permite a las organizaciones de medios de comunicación consumir, gestionar, transformar y distribuir activos multimedia desde una única interfaz para flujos de trabajo multimedia basados en la nube.
