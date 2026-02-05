Knox Media Hub presta servicios a propietarios de contenidos, emisoras, distribuidores y titulares de derechos deportivos que gestionan grandes volúmenes de activos multimedia de alto valor. Estos activos se mueven constantemente a lo largo de la cadena de suministro de medios para su localización, creación de versiones, posproducción y entrega a plataformas de streaming y emisión.

Como plataforma nativa de la nube de gestión de activos y distribución, Knox Media Hub necesitaba garantizar que los terabytes de archivos 4K y UHD sensibles al tiempo pudieran transferirse globalmente con la máxima velocidad, fiabilidad y seguridad. Los métodos tradicionales de transferencia de archivos introducían retrasos, complejidad operativa y riesgos.

Para cumplir su misión como "pegamento" que conecta la cadena de suministro de medios, Knox Media Hub necesitaba una solución de transferencia de alta velocidad de nivel empresarial que pudiera integrarse directamente en su plataforma y funcionar de forma fiable a escala global para flujos de trabajo de medios basados en la nube.