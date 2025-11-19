El feedback de los usuarios muestra que IBM SPSS Statistics es bastante intuitivo y accesible; los revisores destacan su facilidad de uso y su capacidad de gestión de datos. Para las pyme, esto significa menos pérdida de tiempo en el aprendizaje de la herramienta y menos dependencia de la programación pesada o de la codificación especializada. Incluso le ayuda a interpretar resultados estadísticos complejos. Y como es un producto bien establecido y de confianza entre muchos usuarios académicos y comerciales, ganas credibilidad cuando presentas decisiones basadas en datos internamente o a stakeholders externos.

Para una pyme que intenta pasar de tener datos pero no estar seguros de qué hacer con ellos a tomar decisiones basadas en datos de forma activa, IBM SPSS Statistics ofrece un puente sólido. Obtiene un acceso más fácil a análisis, herramientas para prever y optimizar, licencias flexibles para probar y escalar y un producto con facilidad de uso y una sólida reputación.

