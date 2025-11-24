Dentro de Project Bob: El futuro de la productividad de los desarrolladores

En este próximo episodio de IBM Technology Summit del 2 de diciembre a las 12:00 PM ET, Dinesh Nirmal, vicepresidente sénior de IBM® Software, se unirá a Neel Sundaresan, director general de automatización e IA. Juntos, analizan cómo la IA está a punto de transformar la productividad de los desarrolladores y la modernización empresarial. 

Dinesh compartirá cómo la pila de software de nube híbrida y abierta de IBM está preparada para simplificar la complejidad, acelerar la modernización y desbloquear resultados empresariales reales. A continuación, Neel hará una demostración en directo de Project Bob, el nuevo IDE agéntico de IBM diseñado para ayudar a los desarrolladores a modernizarse más rápido, automatizar de forma más segura e innovar continuamente. 

Obtendrá una vista previa exclusiva de cómo Bob combina la IA híbrida, la inteligencia agentiva y la seguridad integrada para transformar la forma en que los equipos crean y evolucionan el software. 

Si tiene curiosidad por la próxima era de la entrega inteligente de software y cómo la IA podría redefinir su flujo de trabajo de desarrollo, no se pierda esta sesión.

Sesión 2: Nubes soberanas e IA segura 

Ejecute una IA que respete las fronteras: soberana, obediente y bajo su control.

Acerca de la serie

Presentamos IBM Technology Summits

La serie IBM Technology Summit reúne a clientes, socios y expertos para explorar cómo la innovación en IA, datos, automatización y seguridad puede transformar el funcionamiento de las empresas. Cada sesión se centra en los desafíos del mundo real, desde la modernización de las aplicaciones y la gestión de los datos hasta la automatización de las operaciones y la protección de los entornos híbridos. A través de demostraciones, debates e historias de clientes, la serie muestra cómo las tecnologías de IBM pueden ayudar a las empresas a lograr resultados más rápidos, reducir la complejidad e innovar de forma responsable a escala.